Vaasa järjestää seminaarin kaupunkien kriisinkestävyydestä

Seminaarissa teemaa lähestytään useasta näkökulmasta. Keskustelua käydään esimerkiksi siitä, miten ilmastonmuutos pitäisi huomioida kaupunkisuunnittelussa ja miten kriisitilanteita voi harjoitella etukäteen.

Mukana on puhujia Vaasan kaupungilta, Lahden kaupungilta, Vaasan yliopistosta, Huoltovarmuuskeskuksesta, Suomen Punaiselta Ristiltä, Pelastusopistolta sekä Pohjanmaan pelastuslaitokselta.

Koko päivän maksuton seminaari on suunnattu kaupunkikehittämisen, maankäytön suunnittelun, varautumisen, turvallisuuden ja infrastruktuurin parissa toimiville asiantuntijoille, viranomaisille, päättäjille ja sidosryhmille Vaasassa ja lähialueilla.

Varautuminen vaatii ajantasaista tietoa

Seminaarin teema valikoitui käytännön tietotarpeesta. Vaasan kaupungilla on huomattu, että muuttuva toimintaympäristö edellyttää jatkuvaa oppimista varautumisesta ja kriisinkestävyydestä.

– Tarvitsemme yhä enemmän tietoa siitä, millaisiin asioihin esimerkiksi maankäytön suunnittelussa tulee varautua, ja millaisia ratkaisuja muualla on jo otettu käyttöön, Vaasan kaupungin kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso taustoittaa.

Vaasan tuoreessa strategiassa kaupungin missio on olla turvallisin ja onnellisin kaupunki. Turvallisuus puolestaan lähtee varautumisesta.

– Mitä paremmin varaudumme ennakkoon, sitä paremmin kaupunki pystyy toimimaan myös erilaisissa häiriötilanteissa, Korkealaakso sanoo.

Kriisinkestävyys rakentuu yhteistyöllä

Seminaariin toivotaan osallistujia eri organisaatioista. Korkealaakson mukaan kaupungin varautumistyötä ei voi tehdä kukaan yksin, vaan siihen tarvitaan monen toimijan yhteistyöstä.

– Halusimme luoda tilaisuuden, jossa eri alojen ja organisaatioiden asiantuntijat voivat oppia aiheesta yhdessä ja samalla vahvistaa verkostojaan tulevaisuuden haasteisiin varautumiseksi.

Seminaariin on ennakkoilmoittautuminen 29.10. mennessä, sillä paikkoja on rajoitetusti.

Tutustu ohjelmaan: vaasa.fi/kaupunkiymparistoseminaari2026