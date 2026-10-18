Taitoluistelija Iida Karhusen kilpailukauden aloitus viivästyy
21.10.2026 18:32:10 EEST | Suomen Taitoluisteluliitto | Tiedote
Iida Karhunen jättää taitoluistelun Grand Prix -sarjan Skate Canada -osakilpailun väliin. Tavoitteena on palata kilpajäälle marraskuussa kotiyleisön edessä Helsingissä.
Iida Karhunen vetäytyy Kansainvälisen luisteluliiton Grand Prix -sarjan Skate Canada -osakilpailusta, joka järjestetään Kanadan Kelownassa 30.10.–1.11.2026.
Viime kaudella EM-, MM- ja olympiadebyyttinsä tehneen 18-vuotiaan Karhusen valmistautumista uuteen kauteen on hidastanut keväällä alkanut jalkavaiva. Karhunen palasi jääharjoitteluun pari viikkoa sitten, mutta kauden avausta päätettiin siirtää varmuuden vuoksi.
– Olen tietysti pettynyt, että Skate Canada jää väliin, sillä odotin kilpailua kovasti. On kuitenkin hienoa, että olen päässyt takaisin jäälle harjoittelemaan. Nyt tärkeintä on edetä rauhassa ja varmistaa, että olen valmis kilpailemaan, Karhunen sanoo.
Karhusen tavoitteena on avata kausi kotiyleisön edessä Grand Prix -sarjan Finlandia Trophy Helsinki -osakilpailussa 20.–21.11.2026 Helsingin jäähallissa.
Suomen Taitoluisteluliiton huippu-urheilupäällikkö Miia Hyttinen pitää ratkaisua oikeana.
– On ikävää, että Iidan kauden avaus viivästyy, mutta urheilijan terveys menee aina yksittäisen kilpailun edelle. Nyt on tärkeää antaa Iidalle riittävästi aikaa palata kilpailukuntoon. Kausi on pitkä, ja arvokilpailuihin on vielä hyvin aikaa. Maaliskuussa Tampereella järjestettävät MM-kilpailut ovat suomalaisluistelijoille kauden päätapahtuma, Hyttinen sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Miia HyttinenHuippu-urheilupäällikköSuomen TaitoluisteluliittoPuh:050 356 5251miia.hyttinen@skatingfinland.fi
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Suomen Taitoluisteluliitto tiedottaa taitoluisteluun liittyvistä ajankohtaisista asioista, kilpailuista tapahtumista, urheilijoista ja lajin kehittämisestä Suomessa. Suomen Taitoluisteluliitto on taitoluistelun valtakunnallinen lajiliitto ja Kansainvälisen luisteluliiton (ISU) jäsen.
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