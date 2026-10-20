Työttömyys jatkoi laskuaan Pohjanmaan työllisyysalueella syyskuussa

Vaasa järjestää seminaarin kaupunkien kriisinkestävyydestä 20.10.2026 14:15:00 EEST | Tiedote

Vaasan kaupunki järjestää perjantaina 6. marraskuuta Silverian auditoriossa seminaarin, joka pureutuu kaupunkien varautumiseen ja kriisinkestävyyteen. Tilaisuus tuo eri alojen asiantuntijat yhteen pohtimaan, miten voimme yhdessä sopeutua ja selvitä muuttuvissa olosuhteissa.