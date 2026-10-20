Työttömyys jatkoi laskuaan Pohjanmaan työllisyysalueella syyskuussa
20.10.2026 13:18:04 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Pohjanmaan työllisyysalueella (Kaskinen, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri) oli syyskuussa edelleen yksi maan alhaisimmista työttömyysasteista (6,8 %). Työttömyysaste oli 0,6 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin (7,4 %) ja 0,3 prosenttiyksikköä matalampi kuin elokuussa (7,1 %).
Koko maan työttömyysaste oli syyskuussa 11,8 %, ja se laski elokuusta 0,2 prosenttiyksikköä.
Tiedot perustuvat KEHA-keskuksen Työnvälitystilastoon.
Työttömien työnhakijoiden määrä väheni vuodentakaisesta
Pohjanmaan työllisyysalueella oli syyskuun lopussa yhteensä 8 597 työnhakijaa, joista 4 305 oli työttömiä työnhakijoita. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni 290 henkilöllä (-6,3 %). Kuukauden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni 175 henkilöllä (-3,9 %).
Vuodentakaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni Vöyrillä (-45 %), Uudessakaarlepyyssä (-44 %), Vaasassa (-5 %) ja Kaskisissa (-3 %). Kunnittain tarkasteltuna työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi vuodentakaisesta eniten Närpiössä, jossa työttömiä oli 40 enemmän kuin vuosi sitten (+25 %).
Työttömistä työnhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli 148, mikä on 263 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (-64 %), mutta 7 enemmän kuin elokuussa (+5 %).
Työttömyysaste eli työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pohjanmaan työllisyysalueella oli edelleen korkein Kaskisissa (12,2 %) ja matalin Maalahdessa (3,7 %). Vaasan työttömyysaste oli 8,4 %.
Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi edelleen
Työttömyys kasvoi vuodentakaisesta ainoastaan yli 64-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa työttömien määrä lisääntyi 5 henkilöllä (+23,8 %).
Syyskuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 475, mikä on 14 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan ja 53 vähemmän kuin edellisessä kuussa.
Pitkäaikaistyöttömien, eli henkilöiden, jotka ovat olleet työttömänä yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta, määrä nousi sekä Pohjanmaan työllisyysalueella että valtakunnallisesti vuotta aikaisempaan nähden. Syyskuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli työllisyysalueella 1 661, mikä on 133 enemmän kuin vuotta aiemmin (+ 8,7 %). Kuukauden takaiseen tilanteeseen verrattuna määrä väheni 34 henkilöllä (-2 %).
Koko maassa pitkäaikaistyöttömyys kasvoi vuoden aikana 8,9 %. Edelliskuukauteen verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 0,5 %.
Syyskuussa ilmoitettiin 509 uutta avointa työpaikkaa
Pohjanmaan työllisyysalueella ilmoitettiin Työmarkkinatorille julkiseen työnvälitykseen syyskuussa 509 uutta avointa työpaikkaa, mikä on 64 paikkaa vähemmän kuin elokuussa, mutta 13 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.
Koko maassa Työmarkkinatorille ilmoitettiin syyskuussa yhteensä 33 400 uutta avointa työpaikkaa. Määrä on 2 prosenttia pienempi kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sari VahteraPalvelupäällikköPohjanmaan työllisyyspalvelutPuh:+35863257553sari.vahtera@vaasa.fi
Sonja Rinne-MörskyPalvelupäällikköPohjanmaan työllisyyspalvelutPuh:+35863257544sonja.rinne-morsky@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vasa ordnar seminarium om städernas kristålighet20.10.2026 14:15:00 EEST | Pressmeddelande
Vasa stad ordnar fredagen den 6 november ett seminarium i Silverias auditorium om städernas beredskap och kristålighet. Tillställningen sammanför sakkunniga från olika sektorer för att fundera på hur vi tillsammans kan anpassa oss och klara oss i föränderliga förhållanden. Seminariets huvudspråk är finska.
Vaasa järjestää seminaarin kaupunkien kriisinkestävyydestä20.10.2026 14:15:00 EEST | Tiedote
Vaasan kaupunki järjestää perjantaina 6. marraskuuta Silverian auditoriossa seminaarin, joka pureutuu kaupunkien varautumiseen ja kriisinkestävyyteen. Tilaisuus tuo eri alojen asiantuntijat yhteen pohtimaan, miten voimme yhdessä sopeutua ja selvitä muuttuvissa olosuhteissa.
Arbetslösheten fortsatte att minska i Österbottens sysselsättningsområde i september20.10.2026 13:18:11 EEST | Pressmeddelande
Arbetslöshetsgraden inom Österbottens sysselsättningsområde (Kaskö, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Närpes, Nykarleby, Vasa och Vörå) var i september fortfarande en av de lägsta i landet (6,8 %). Arbetslöshetsgraden minskade med 0,6 procentenheter jämfört med året innan (7,4 %) och med 0,3 procentenheter jämfört med föregående månad (7,1 %). I hela landet var arbetslöshetsgraden 11,8 % i september, vilket innebär en minskning på 0,2 procentenheter jämfört med augusti. Uppgifterna baserar sig på arbetsförmedlingsstatistiken som publiceras av UF-centret.
Minnena från det tidigare industriområdet vaknar till liv i en ny utställning på Brändö15.10.2026 09:15:18 EEST | Pressmeddelande
Historia, minnen och berättelser från det tidigare industriområdet vid Rahkolas och Tvålens strand får en ny form då konstnärerna Valentina Gelain och Bekim Hasaj öppnar den platsbundna utställningen Net of Memory, Remains of Time på Brändö. Vernissagen hålls på fredag 23.10 med början kl. 17.
Entisen teollisuusalueen muistot heräävät eloon uudessa näyttelyssä Palosaarella15.10.2026 09:14:33 EEST | Tiedote
Rahkolan ja Saippuan rannan entisen teollisuusalueen historia, muistot ja tarinat saavat uuden muodon, kun taiteilijat Valentina Gelain ja Bekim Hasaj avaavat paikkasidonnaisen näyttelyn Net of Memory, Remains of Time Palosaarella. Avajaisia vietetään perjantaina 23.10. klo 17 alkaen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme