Vaasan kaupunki - Vasa stad

Työttömyys jatkoi laskuaan Pohjanmaan työllisyysalueella syyskuussa

20.10.2026 13:18:04 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Pohjanmaan työllisyysalueella (Kaskinen, Korsnäs, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri) oli syyskuussa edelleen yksi maan alhaisimmista työttömyysasteista (6,8 %). Työttömyysaste oli 0,6 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin (7,4 %) ja 0,3 prosenttiyksikköä matalampi kuin elokuussa (7,1 %).

Koko maan työttömyysaste oli syyskuussa 11,8 %, ja se laski elokuusta 0,2 prosenttiyksikköä.

Tiedot perustuvat KEHA-keskuksen Työnvälitystilastoon.

Mies punaisessa poolopaidassa istuu ja katsoo älypuhelintaan taustalla näkyvien nojatuolien edessä.
Jenna Koivisto Vaasan kaupunki

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni vuodentakaisesta

Pohjanmaan työllisyysalueella oli syyskuun lopussa yhteensä 8 597 työnhakijaa, joista 4 305 oli työttömiä työnhakijoita. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni 290 henkilöllä (-6,3 %). Kuukauden takaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni 175 henkilöllä (-3,9 %).

Vuodentakaiseen verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä väheni Vöyrillä (-45 %), Uudessakaarlepyyssä (-44 %), Vaasassa (-5 %) ja Kaskisissa (-3 %). Kunnittain tarkasteltuna työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi vuodentakaisesta eniten Närpiössä, jossa työttömiä oli 40 enemmän kuin vuosi sitten (+25 %). 

Työttömistä työnhakijoista kokoaikaisesti lomautettuja oli 148, mikä on 263 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (-64 %), mutta 7 enemmän kuin elokuussa (+5 %).

Työttömyysaste eli työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pohjanmaan työllisyysalueella oli edelleen korkein Kaskisissa (12,2 %) ja matalin Maalahdessa (3,7 %). Vaasan työttömyysaste oli 8,4 %.

Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi edelleen

Työttömyys kasvoi vuodentakaisesta ainoastaan yli 64-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa työttömien määrä lisääntyi 5 henkilöllä (+23,8 %).

Syyskuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 475, mikä on 14 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan ja 53 vähemmän kuin edellisessä kuussa.

Pitkäaikaistyöttömien, eli henkilöiden, jotka ovat olleet työttömänä yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta, määrä nousi sekä Pohjanmaan työllisyysalueella että valtakunnallisesti vuotta aikaisempaan nähden. Syyskuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli työllisyysalueella 1 661, mikä on 133 enemmän kuin vuotta aiemmin (+ 8,7 %). Kuukauden takaiseen tilanteeseen verrattuna määrä väheni 34 henkilöllä (-2 %).

Koko maassa pitkäaikaistyöttömyys kasvoi vuoden aikana 8,9 %. Edelliskuukauteen verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 0,5 %.

Syyskuussa ilmoitettiin 509 uutta avointa työpaikkaa

Pohjanmaan työllisyysalueella ilmoitettiin Työmarkkinatorille julkiseen työnvälitykseen syyskuussa 509 uutta avointa työpaikkaa, mikä on 64 paikkaa vähemmän kuin elokuussa, mutta 13 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.

Koko maassa Työmarkkinatorille ilmoitettiin syyskuussa yhteensä 33 400 uutta avointa työpaikkaa. Määrä on 2 prosenttia pienempi kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten.

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Mies punaisessa poolopaidassa istuu ja katsoo älypuhelintaan taustalla näkyvien nojatuolien edessä.
Jenna Koivisto Vaasan kaupunki
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Arbetslösheten fortsatte att minska i Österbottens sysselsättningsområde i september20.10.2026 13:18:11 EEST | Pressmeddelande

Arbetslöshetsgraden inom Österbottens sysselsättningsområde (Kaskö, Korsnäs, Laihela, Malax, Korsholm, Närpes, Nykarleby, Vasa och Vörå) var i september fortfarande en av de lägsta i landet (6,8 %). Arbetslöshetsgraden minskade med 0,6 procentenheter jämfört med året innan (7,4 %) och med 0,3 procentenheter jämfört med föregående månad (7,1 %). I hela landet var arbetslöshetsgraden 11,8 % i september, vilket innebär en minskning på 0,2 procentenheter jämfört med augusti. Uppgifterna baserar sig på arbetsförmedlingsstatistiken som publiceras av UF-centret.

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