Lupa- ja valvontavirasto

HSL:n lähijunaliikenteen Kehäradan varikon YVA-menettely käynnistyy

21.10.2026 10:00:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

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Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle lähijunaliikenteen Kehäradan varikkohanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamiseksi. Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 20.11.2026 saakka.

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy suunnittelee lähijunaliikenteen varikon rakentamista Kehäradan yhteyteen Vantaalle joko Petakseen tai Keimolaan. Hankealueen koko on enintään noin 16 hehtaaria ja alueelle rakennetaan muun muassa kaluston kunnossapitoon ja säilyttämiseen tarvittavat raiteet, kunnossapito- ja pesuhallit sekä näitä tukevat toiminnot.

Arviointimenettelyssä tarkastellaan joko hankkeen toteuttamatta jättämistä, jolloin varikkotoiminta jää Ilmalaan Helsinkiin sekä kahta eri toteutusvaihtoehtoa. Vaihtoehto 1 sijaitsee metsäisellä alueella Petaksessa ja vaihtoehto 2 pääosin peltoalueella Keimolassa. Keimolan vaihtoehdon toteuttaminen edellyttää yhdys- ja kääntöraiteiden rakentamisen.

YVA-ohjelma on nähtävillä 21.10.–20.11.2026

YVA-ohjelmaan ja YVA-menettelyssä arvioitaviin vaihtoehtoihin voi tutustua verkkosivulla www.ymparisto.fi/keharadan-junavarikko-YVA ja Myyrmäen Vantaa-infossa (Paalutori 3, 01600 Vantaa).

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä Lupa- ja valvontavirastolle 20.11.2026 saakka.

Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään 28.10.2026 klo 17.30 Aurinkokiven koululla (Aurinkokivenkuja 1, 01700 Vantaa). Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta hankkeen verkkosivulla.

Lupa- ja valvontaviraston lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä hankkeen verkkosivulla kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.

Yhteyshenkilöt

Yhteysviranomainen, Lupa- ja valvontavirasto:
ylitarkastaja Sanna Hakkarainen, Lupa- ja valvontavirasto, 0295 256 029, etunimi.sukunimi@lvv.fi

Hankkeesta vastaava, Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:
toimitusjohtaja Veli-Pekka Hakatie, 040 862 5885, etunimi.sukunimi@junakalusto.fi

YVA-konsultti, Sitowise Oy:
projektipäällikkö Sanna Vaalgamaa, 040 632 4360, etunimi.sukunimi@sitowise.com

Avainsanat

yvaympäristövaikutuksetympäristöyva-menettelykehärata

Kuvat

Kartta, jossa näkyy Kehäradan reitti silmukkana Vantaan ja Helsingin alueella sekä kaksi vaihtoehtoista varikkoaluetta (VE1 ja VE2) Petaksessa ja Keimolassa Kehäradan länsipuolella.
Kuva hankealueen sijainnista suhteessa Kehärataan. Lähde: HSL:n lähijunaliikenteen Kehäradan varikko – Petas ja Keimola, Vantaa, ympäristövaikutusten arviointiohjelma.
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Tietoja julkaisijasta

Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. 

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