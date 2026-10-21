HSL:n lähijunaliikenteen Kehäradan varikon YVA-menettely käynnistyy
21.10.2026 10:00:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle lähijunaliikenteen Kehäradan varikkohanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamiseksi. Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 20.11.2026 saakka.
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy suunnittelee lähijunaliikenteen varikon rakentamista Kehäradan yhteyteen Vantaalle joko Petakseen tai Keimolaan. Hankealueen koko on enintään noin 16 hehtaaria ja alueelle rakennetaan muun muassa kaluston kunnossapitoon ja säilyttämiseen tarvittavat raiteet, kunnossapito- ja pesuhallit sekä näitä tukevat toiminnot.
Arviointimenettelyssä tarkastellaan joko hankkeen toteuttamatta jättämistä, jolloin varikkotoiminta jää Ilmalaan Helsinkiin sekä kahta eri toteutusvaihtoehtoa. Vaihtoehto 1 sijaitsee metsäisellä alueella Petaksessa ja vaihtoehto 2 pääosin peltoalueella Keimolassa. Keimolan vaihtoehdon toteuttaminen edellyttää yhdys- ja kääntöraiteiden rakentamisen.
YVA-ohjelma on nähtävillä 21.10.–20.11.2026
YVA-ohjelmaan ja YVA-menettelyssä arvioitaviin vaihtoehtoihin voi tutustua verkkosivulla www.ymparisto.fi/keharadan-junavarikko-YVA ja Myyrmäen Vantaa-infossa (Paalutori 3, 01600 Vantaa).
Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä Lupa- ja valvontavirastolle 20.11.2026 saakka.
Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään 28.10.2026 klo 17.30 Aurinkokiven koululla (Aurinkokivenkuja 1, 01700 Vantaa). Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta hankkeen verkkosivulla.
Lupa- ja valvontaviraston lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä hankkeen verkkosivulla kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.
Yhteyshenkilöt
Yhteysviranomainen, Lupa- ja valvontavirasto:
ylitarkastaja Sanna Hakkarainen, Lupa- ja valvontavirasto, 0295 256 029, etunimi.sukunimi@lvv.fi
Hankkeesta vastaava, Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:
toimitusjohtaja Veli-Pekka Hakatie, 040 862 5885, etunimi.sukunimi@junakalusto.fi
YVA-konsultti, Sitowise Oy:
projektipäällikkö Sanna Vaalgamaa, 040 632 4360, etunimi.sukunimi@sitowise.com
Avainsanat
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto
Mustakorven datakeskushankkeen YVA-menettely käynnistyy21.10.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Polarnode Kuopio Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle Mustakorven datakeskushanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 19.11.2026 saakka.
Perintäyhtiö aiheutti velalliselle tarpeettomia kuluja sekä peri riitautettua saatavaa19.10.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto selvitti perintäyhtiön toimintaa, joka oli aiheuttanut tarpeettomia kuluja velalliselle. Lisäksi Lupa- ja valvontavirasto selvitti riitautetun saatavan perintää.
Ensimmäinen valtakunnallinen asiantuntija-arvio; pelastustoimen palvelut pääosin hyvällä tasolla16.10.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on julkaissut ensimmäisen valtakunnallisen asiantuntija-arvionsa pelastustoimen palveluista. Arvio kokoaa yhteen hyvinvointialueiden pelastustoimen palvelujen tilan, keskeiset kehittämistarpeet sekä investointien vaikutukset vuoden 2025 tietojen perusteella.
MEDIAKUTSU: Tervetuloa Lapin alueelliselle maanpuolustuskurssille15.10.2026 07:30:00 EEST | Kutsu
Kutsumme median edustajia vierailemaan Lapin alueelliselle maanpuolustuskurssilla Levillä torstaina 29.10.2026.
Lupa- ja valvontavirasto selvittää lapsen katoamista päiväkodin metsäretkellä14.10.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto käynnisti valvonnan tapauksesta, jossa alle kolmevuotias katosi päiväkodin metsäretken aikana. Lapsi löytyi retkikohteen lähellä sijaitsevan koulun piha-alueelta. Tapaus sattui Helsingin Pukinmäessä sijaitsevassa Nuotti-päiväkodissa 8.10.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme