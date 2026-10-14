Suosittu kotimainen Villa Hilda -trilogia saa päätöksensä

Villa Hilda -trilogia herätti kansainvälistä kiinnostusta jo ennen ensimmäisen osan ilmestymistä. Nyt on aika palata Halsterön saarelle vielä kerran.

Mikä Halsterössä viehättää lukijoita?

– Uskon, että se on kirjojen lämmin ihmiskuva. Halsterössä ihmiset välittävät toisistaan ja haluavat auttaa. Kukaan ei pärjää yksin. Borgåbladetin kriitikko Rolf Blauberg kirjoitti sarjan toisesta osasta, että kirja antaa lukijalle toivoa muistuttamalla, että asiat voivat aina kääntyä parempaan. Juuri sitä olen halunnut kirjoillani välittää, ehkä osittain tiedostamattanikin, Michaela von Kügelgen kertoo.

Halsterössä puhaltavat uudet tuulet

Parikymppisen Majan suunnitelmat menevät uusiksi, kun paras ystävä päättääkin muuttaa Berliiniin, vaikka heidän piti hankkia yhteinen asunto. Jennien unelma elämästä Halsterössä puolestaan joutuu koetukselle, kun aviomieheltä loppuvat työt ja raha- ja remonttihuolet alkavat kasautua.

Saariston kesä vaihtuu syksyksi, ja molemmat joutuvat pohtimaan elämänsä suuntaa. Villa Hildassa mietitään, miten talven lämmityskulut saadaan maksettua. Ja kaiken keskellä valmistaudutaan kauan odotettuihin juhliin: Louise ja Thomas menevät vihdoin naimisiin uudenvuodenaattona!

On aika jättää hyvästit Halsterölle

Trilogian ensimmäisessä osassa pohdittiin uraa ja rakkautta, toisessa perhettä ja kodin merkitystä. Päätösosassa Michaela von Kügelgen halusi tarttua ystävyyteen. Mitä tapahtuu, kun läheisten ystävien elämät lähtevät eri suuntiin?

Kolmen romaanin jälkeen kirjailijasta tuntuu, että Halsterön tarina on tullut päätökseensä.

– Rakastan Halsterötä ja sen asukkaita, mutta en halua kirjoittaa jatko-osia väkisin. Nyt tuntuu, että olen kertonut sen, mitä halusinkin, von Kügelgen sanoo.

Lopullisia jäähyväisiä hän ei kuitenkaan lupaa. Ehkä Halsterölle palataan vielä joskus.

Villa Hildan syksy ilmestyy 3.11.2026 kovakantisena, e-kirjana ja äänikirjana. Teoksen on kääntänyt Nina Mäki-Kihniä. Äänikirjan lukee Rosanna Kemppi.

Lisätiedot, arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: Maja-Stina Andersson.