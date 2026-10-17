Oulun Kärpillä ennätyksellinen tasapelien putki – Jatkuu 23 prosentin todennäköisyydellä

- Veikkauksen näkemys otteluun on, että tasapeliputki jatkuu 23 prosentin todennäköisyydellä. Arviomme ei siinä mielessä poikkea lainkaan tavallisesta runkosarjan ottelusta. Edeltävät tasapelit eivät vaikuta yhden ottelun todennäköisyyteen, Veikkauksen seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara näkee.



- Tämän putket ottelut ovat jopa olleet kokonaisuudessaan Veikkaukselle voitollista vedonlyöntiä, sillä asiakkaat eivät ole ennen tätä päivää innostuneet pelaamaan Kärppien tasapelejä. Ainakin tähän saakka.



- Tänään Oulun Kärppien ottelun tasapelin kerroin on meillä vedonlyöntimarkkinan korkein ja iltapäivällä klo 13.30 ottelua pelanneiden asiakkaiden 1X2-vedoista on 43 prosenttia lyöty tasapelille, Eirtovaara kertoo.



Jos SaiPan ja Kärppien ottelu päättyy tänään varsinaisella peliajalla tasapeliin, voittaisivat tasapeliä veikanneet kertoimella 4,25.



Kuutta peräkkäistä tasapeliä ei ole siis nähty aiemmin Liigan historiassa. Ja tänään on siis mahdollista, että Kärpille tulisi seitsemäs peräkkäinen varsinaisen peliajan tasapeli.

- Kuuteen peräkkäiseen tasapeliin päätyminen on todennäköisyydeltään luokkaa kerran 6100:sta. Eli monta kertaa olisi voinut matkan varrella käydä niin, että putki olisi katkennut. Mutta ei se ole katkennut, Eirtovaara laskee.



Entäs jos tänäänkin päädytään tasapeliin?



- Kokonaisuudessaan se olisi sitten enää 1/27 000. Eli siis seitsemän peräkkäistä tasapeliä otteluissa putkeen Liigassa yhdelle joukkueelle.



Illan ottelun todennäköisin lopputulos on Veikkauksen kertoimien mukaan SaiPan kotivoitto varsinaisella peliajalla kertoimella 2,15.

Pitkäveto: SaiPa-Kärpät