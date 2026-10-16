GTK Mintecille rakennetaan uusi koetehdas Outokumpuun

Uuteen koetehtaaseen rakennetaan materiaalien esikäsittelyä, vedenpuhdistusta ja rikastustutkimusta palvelevat kaksi prosessilinjastoa. Rakennukseen tulee lisäksi näytteenkäsittelytiloja, työskentely- ja sosiaalitiloja sekä muita toimintaa tukevia tiloja.

"Uusi koetehdaskokonaisuus kasvattaa merkittävästi suomalaista mineraali- ja kiertotalousalan tutkimus-, innovaatio- ja kehittämiskapasiteettia. Asiakastarpeet kartoitettiin suunnittelun pohjaksi ja pystymme palvelemaan entistä kokonaisvaltaisemmin esim. energian, kemikaalien ja veden käytön tehostamisessa", sanoo GTK Mintecin kehityksestä vastaava johtaja Jouko Nieminen, Geologian tutkimuskeskuksesta.

GTK Mintec tarjoaa puolueettomia mineraalialan tutkimuspalveluja yrityksille, julkiselle sektorille ja tutkimusyhteisöille. Sen palvelut kattavat arvoketjun malmiesiintymästä kaivoksen sulkemiseen sekä materiaalinen uudelleen hyödyntämiseen.

Kuopiosta puretut rakennusosat saavat uuden elämän Outokummussa

Hankkeen suunnittelussa ja rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota ympäristövastuullisuuteen Senaatti-kiinteistöjen tavoitteiden mukaisesti. Rakennuksen hiilijalanjäljen tavoitteena on alle 20 kilogrammaa hiilidioksidiekvivalenttia neliömetriä kohden vuodessa (20 kgCO₂e/m²/a). Suunnittelu- ja toteutusvaihetta ohjataan ja seurataan Rakennustiedon ympäristöluokituksen avulla, ja tavoitteena on kolmen tähden ympäristöluokitus.

”Vähähiilisyyttä edistetään muun muassa käyttämällä uudelleen noin 400 neliömetriä ontelolaattoja sekä graniittilaattoja, jotka on purettu ehjinä GTK:n vanhasta toimistorakennuksesta Kuopiosta. Rakennusosien uudelleenkäyttö tukee kiertotaloutta ja vähentää neitseellisten materiaalien tarvetta”, kertoo rakennuttajapäällikkö Outi Hiltunen Senaatti-kiinteistöistä. Kierrätettävien ontelolaattojen lisäksi kaikki uudet betonielementit ovat vähähiilisiä.

Rakennuksen energiaratkaisuissa hyödynnetään uusiutuvia ja energiatehokkaita vaihtoehtoja. Energialähteinä käytetään muun muassa maalämpöä ja aurinkosähköä sekä hyödynnetään lämpöpumppuratkaisuja. Ratkaisuilla vähennetään ostoenergian tarvetta ja rakennuksen käytönaikaisia päästöjä.

Rakennus otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa vuoden 2028 aikana. Uudisrakennuksen vieressä sijaitseva nykyinen koetehdas säilyy käytössä siihen asti, kunnes uuden koetehtaan ensimmäinen vaihe otetaan käyttöön.

Hankkeen kustannusarvio on noin 23 miljoonaa euroa. Projektinjohtourakoitsijana toimii Rakennustyö Salminen Oy, ja pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa Uki Arkkitehdit Oy.