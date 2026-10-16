Senaatti-kiinteistöt

GTK Mintecille rakennetaan uusi koetehdas Outokumpuun

22.10.2026 11:00:00 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote

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Outokumpuun rakennetaan Geologian tutkimuskeskuksen GTK Mintecin käyttöön uusi noin 5 300 bruttoneliömetrin mineraali- ja kiertotalousmateriaalien koetehdas. Valtion toimitiloista vastaavan Senaatti-kiinteistöjen rakennuttamassa hankkeessa painottuvat ympäristövastuullisuus, energiatehokkuus ja kiertotalous. Rakennuksen peruskivi muurattiin työmaalla 22. lokakuuta. 

Havainnekuva GTK:n uudisrakennuksesta, jossa on harmaa halli ja oranssi-valkoinen sisäänkäyntiosa. Edessä pyöräilijä polulla, nurmikkoa ja parkkipaikka taustalla.
Havainnekuva GTK:n uudesta koetehtaasta. Rakennushankkeessa painottuvat ympäristövastuullisuus, energiatehokkuus ja kiertotalous. Rakennuksen peruskivi muurattiin työmaalla 22. lokakuuta. Kuvalähde: Uki Arkkitehdit. Median vapaasti käytettävissä.

Uuteen koetehtaaseen rakennetaan materiaalien esikäsittelyä, vedenpuhdistusta ja rikastustutkimusta palvelevat kaksi prosessilinjastoa. Rakennukseen tulee lisäksi näytteenkäsittelytiloja, työskentely- ja sosiaalitiloja sekä muita toimintaa tukevia tiloja. 

"Uusi koetehdaskokonaisuus kasvattaa merkittävästi suomalaista mineraali- ja kiertotalousalan tutkimus-, innovaatio- ja kehittämiskapasiteettia. Asiakastarpeet kartoitettiin suunnittelun pohjaksi ja pystymme palvelemaan entistä kokonaisvaltaisemmin esim. energian, kemikaalien ja veden käytön tehostamisessa", sanoo GTK Mintecin kehityksestä vastaava johtaja Jouko Nieminen, Geologian tutkimuskeskuksesta.

GTK Mintec tarjoaa puolueettomia mineraalialan tutkimuspalveluja yrityksille, julkiselle sektorille ja tutkimusyhteisöille. Sen palvelut kattavat arvoketjun malmiesiintymästä kaivoksen sulkemiseen sekä materiaalinen uudelleen hyödyntämiseen.

Kuopiosta puretut rakennusosat saavat uuden elämän Outokummussa 

Hankkeen suunnittelussa ja rakentamisessa kiinnitetään erityistä huomiota ympäristövastuullisuuteen Senaatti-kiinteistöjen tavoitteiden mukaisesti. Rakennuksen hiilijalanjäljen tavoitteena on alle 20 kilogrammaa hiilidioksidiekvivalenttia neliömetriä kohden vuodessa (20 kgCO₂e/m²/a). Suunnittelu- ja toteutusvaihetta ohjataan ja seurataan Rakennustiedon ympäristöluokituksen avulla, ja tavoitteena on kolmen tähden ympäristöluokitus. 

”Vähähiilisyyttä edistetään muun muassa käyttämällä uudelleen noin 400 neliömetriä ontelolaattoja sekä graniittilaattoja, jotka on purettu ehjinä GTK:n vanhasta toimistorakennuksesta Kuopiosta. Rakennusosien uudelleenkäyttö tukee kiertotaloutta ja vähentää neitseellisten materiaalien tarvetta”, kertoo rakennuttajapäällikkö Outi Hiltunen Senaatti-kiinteistöistä. Kierrätettävien ontelolaattojen lisäksi kaikki uudet betonielementit ovat vähähiilisiä.

Rakennuksen energiaratkaisuissa hyödynnetään uusiutuvia ja energiatehokkaita vaihtoehtoja. Energialähteinä käytetään muun muassa maalämpöä ja aurinkosähköä sekä hyödynnetään lämpöpumppuratkaisuja. Ratkaisuilla vähennetään ostoenergian tarvetta ja rakennuksen käytönaikaisia päästöjä. 

Rakennus otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa vuoden 2028 aikana. Uudisrakennuksen vieressä sijaitseva nykyinen koetehdas säilyy käytössä siihen asti, kunnes uuden koetehtaan ensimmäinen vaihe otetaan käyttöön. 

Hankkeen kustannusarvio on noin 23 miljoonaa euroa. Projektinjohtourakoitsijana toimii Rakennustyö Salminen Oy, ja pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa Uki Arkkitehdit Oy.   

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Rakennuttajapäällikkö Outi Hiltunen p. 050 514 6431, outi.hiltunen@senaatti.fi
Senaatti-kiinteistöt

Tiedotteen lähettäjä:
Senaatti-kiinteistöjen viestintä outi.tarkka@senaatti.fi, 040 579 4779

Kuvat

Havainnekuva GTK:n uudisrakennuksesta, jossa on harmaa halli ja oranssi-valkoinen sisäänkäyntiosa. Edessä pyöräilijä polulla, nurmikkoa ja parkkipaikka taustalla.
Havainnekuva GTK:n uudesta koetehtaasta. Rakennushankkeessa painottuvat ympäristövastuullisuus, energiatehokkuus ja kiertotalous. Rakennuksen peruskivi muurattiin työmaalla 22. lokakuuta.
Kuvalähde: Uki Arkkitehdit. Median vapaasti käytettävissä.
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Senaatti

Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi 

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