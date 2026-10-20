Uudenmaan elinvoimakeskus

Raaseporissa Fiskarin tunnelin peruskorjauksen valmistuminen viivästyy

21.10.2026 08:06:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

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Fiskarin tunnelin peruskorjauksen korjaustyöt viivästyvät.

Fiskarin tunnelin eteläpääty nähdään osittain puiden ympäröimänä, tiellä on liikennemerkki.
Fiskarin tunnelin eteläpääty.

Töiden viivästymisen syynä ovat aiemmin esillä olleet ympäristöasiat sekä myöhemmin ilmi tulleet tunnelin rakenteelliset ongelmat.

Tunnelin kiertotiejärjestelyt säilyvät ennallaan.

Fiskarin tunnelin uusi arvioitu valmistumisajankohta on tammikuun 2027 aikana.

Avainsanat

fiskarin tunneliraasepori

Yhteyshenkilöt

Tilaajana toimii:
Mikael Sonck, Kaakkois-Suomen Elinvoimakeskus,
050 350 9164

Pääurakoitsijana toimii:
Skanska Oy
Leo Lampainen
044 515 5180

Kuvat

Fiskarin tunnelin eteläpääty nähdään osittain puiden ympäröimänä, tiellä on liikennemerkki.
Fiskarin tunnelin eteläpääty.
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Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

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