Raaseporissa Fiskarin tunnelin peruskorjauksen valmistuminen viivästyy
21.10.2026 08:06:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Fiskarin tunnelin peruskorjauksen korjaustyöt viivästyvät.
Töiden viivästymisen syynä ovat aiemmin esillä olleet ympäristöasiat sekä myöhemmin ilmi tulleet tunnelin rakenteelliset ongelmat.
Tunnelin kiertotiejärjestelyt säilyvät ennallaan.
Fiskarin tunnelin uusi arvioitu valmistumisajankohta on tammikuun 2027 aikana.
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Yhteyshenkilöt
Tilaajana toimii:
Mikael Sonck, Kaakkois-Suomen Elinvoimakeskus,
050 350 9164
Pääurakoitsijana toimii:
Skanska Oy
Leo Lampainen
044 515 5180
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