Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Suomen joukkue lauantain EM-avaukseen julkaistu

20.10.2026 15:03:12 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

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Amerikkalaisen jalkapallon maajoukkueen valmennusjohto on julkaissut 40 pelaajan rosterin, jolla Suomi lähtee EM-sarjan avausotteluun Iso-Britanniaa vastaan lauantaina 24.10.2026

Suomen joukkue 24.10. peliin nimetty
Suomen joukkue 24.10. peliin nimetty Jarmo Vehkomäki

Suomen valmennusjohto jatkaa viime vuoden EM-lopputurnauksessa aloitettua nuorennusleikkausta ja nimesi EM-sarjan avausotteluun joukkueen, jossa lähes kolmannes pelaa lauantaina ensimmäisen aikuisten maaottelunsa.

Joukkueen nuorin pelaaja on Vaahteraliigan vuoden 2026 tulokaspelaajaksi valittu Tampere Saintsin 18-vuotias keskushyökkääjä Konsta Mäenpää.

Lauantain ottelussa saa päätepisteensä yksi suomalaisen jenkkifutiksen komeimmista urista, kun puolustuslinjan Chris Mulumba pelaa oman sanomansa mukaan viimeisen ottelunsa. Mulumba pelasi menneen kauden tuoreen ammattilaissarja European Football Alliancen (EFA) Frankfurt Galaxyssa, jossa hänet palkittiin kauden parhaana puolustuspelaajana.

Maajoukkueen päävalmentaja Mikko Koikkalainen on tyytyväinen viikonloppuna Pajulahdessa leireilleen joukkueensa rakenteeseen tärkeään peliin lähdettäessä:

-Valmistautumisemme tämän viikon otteluun Isoa-Britanniaa vastaan ​​on sujunut erittäin hyvin, ja joukkue on keskittynyt sekä valmis astumaan kentälle.

-Joukkueemme on sekoitus kokemusta ja nuoruutta. Odotan innolla etenkin nuorten keskushyökkääjien ensiesiintymistä maajoukkuepaidassa. Lisäksi puolustuksen linja näyttää vastustajan kannalta erityisen ilkeältä.

Suomen hyökkäyspelaajat 24.10.2026

Pelinrakentajat
QB Ambro Urjansson Helsinki Roosters
QB Rasmus Laalo Helsinki Roosters
QB Teemu Hautakangas Porvoon Butchers
Keskushyökkääjät
RB Sebastian Lugora East City Giants
RB Konsta Mäenpää Tampere Saints
RB Tuukka Lehtonen Kuopio Steelers
RB Lassi Pajarinen Helsinki Roosters
Laitahyökkääjät
WR Santtu Vehkomäki Helsinki Roosters
WR Mikko Seppänen Porvoon Butchers
WR Kimi  Tuomi Tampere Saints
TE Iiro-Pekka Paakki Kuopio Steelers
WR Alex Jämsen Seinäjoki Crocodiles
WR Nicolas Kuikka Kuopio Steelers
WR Amjad Al-Rubaye Porvoon Butchers
Hyökkäyslinja
OL Viktor  Asklöf Helsinki Roosters
OL Tony  Koskinen Helsinki Roosters
OL Samuli Vehkomäki Helsinki Roosters
OL Oskari Vattu Porvoon Butchers
OL Sakari Siltakorpi Porvoon Butchers
OL Antti Mannila Wasa Royals
Potkaisija
K Anssi Ruohonen Helsinki Roosters

Suomen puolustuspelaajat 24.10.2026

Puolustuslinja
DL Toni Mälkki Helsinki Roosters
DL Noah  Nettey Porvoon Butchers
DL Henry Lehtonen Kuopio Steelers
DL Christer Berg Helsinki Roosters
DL Anton  Silfver Wasa Royals
DL Atro Heinonen Porvoon Butchers
DL Jesse Vuoksenturja Porvoon Butchers
DL Chris Mulumba Frankfurt Galaxy
Tukimiehet
LB Oskari Tapola Helsinki Roosters
LB Felix  Salonen Tirol Raiders
LB Arttu Tapola Seinäjoki Crocodiles
LB Raul Khalifa Wasa Royals
Takamiehet
DB Onni Kärki Helsinki Roosters
DB Tuukka Mäkelä Kuopio Steelers
DB Mario Siitonen Kuopio Steelers
DB Kasper West Wasa Royals
DB Kaapo Viuha Porvoon Butchers
DB Juho Angervo Tampere Saints
DB Jaakko Jokinen Helsinki Roosters

Suomen%20joukkue%20viimeistelyleirill%E4%20Pajulahdessa
Suomen joukkue viimeistelyleirillä Pajulahdessa Jarmo Vehkomäki

Tuttu Vastustaja takavuosilta

Iso-Britannia on Suomelle tuttu vastustaja takavuosilta. Joukkueet ovat kohdanneet kahdeksan kertaa, ja Suomi on voittanut otteluista kuusi. Maiden edellinen kohtaaminen vuoden 2018 EM-lopputurnauksessa Myyrmäessä päättyi Suomen 28–7-voittoon.

Amerikkalaisen jalkapallon miesten Euroopan mestaruudesta pelataan nyt jo 18. kertaa. Suomi kuuluu lajin eurooppalaisiin menestysmaihin: sinivalkoiset ovat edenneet EM-loppuotteluun peräti 12 kertaa ja juhlineet Euroopan mestaruutta viidesti.  Kaksissa edellisissä EM-kisoissa Suomen miehet ovat sijoittuneen hopeiselle kakkossijalle.

Lauantain EM-avausottelu nähdään suorana ja maksuttomana lähetyksenä Ruudussa.

Tiedot ottelusta:

  • Tapahtuma:  Miesten EM-sarjan avaus Suomi – Iso-Britannia
  • Aika:  Lauantai 24.10.2026, kickoff klo 14:00. Portit avataan 13:00
  • Paikka:  Myyrmäen jalkapallostadion, Raappavuorentie 6, Vantaa
  • Akkreditoituminen:  Median edustajat sisään pressikortilla, valokuvaajilta vaaditaan kuvausliivin käyttöä sekä turvallisen kuvaamisen ohjeiden noudattamista kentän laidalla.

Avainsanat

amerikkalainen jalkapallojenkkifutismiesten maajoukkueem-turnaus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Suomen joukkue 24.10. peliin nimetty
Suomen joukkue 24.10. peliin nimetty
Jarmo Vehkomäki
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Suomen joukkue viimeistelyleirillä Pajulahdessa
Suomen joukkue viimeistelyleirillä Pajulahdessa
Jarmo Vehkomäki
Lataa

Liitteet

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 37 jäsenseuraa ympäri Suomea.

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