Suomen joukkue lauantain EM-avaukseen julkaistu
20.10.2026 15:03:12 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote
Amerikkalaisen jalkapallon maajoukkueen valmennusjohto on julkaissut 40 pelaajan rosterin, jolla Suomi lähtee EM-sarjan avausotteluun Iso-Britanniaa vastaan lauantaina 24.10.2026
Suomen valmennusjohto jatkaa viime vuoden EM-lopputurnauksessa aloitettua nuorennusleikkausta ja nimesi EM-sarjan avausotteluun joukkueen, jossa lähes kolmannes pelaa lauantaina ensimmäisen aikuisten maaottelunsa.
Joukkueen nuorin pelaaja on Vaahteraliigan vuoden 2026 tulokaspelaajaksi valittu Tampere Saintsin 18-vuotias keskushyökkääjä Konsta Mäenpää.
Lauantain ottelussa saa päätepisteensä yksi suomalaisen jenkkifutiksen komeimmista urista, kun puolustuslinjan Chris Mulumba pelaa oman sanomansa mukaan viimeisen ottelunsa. Mulumba pelasi menneen kauden tuoreen ammattilaissarja European Football Alliancen (EFA) Frankfurt Galaxyssa, jossa hänet palkittiin kauden parhaana puolustuspelaajana.
Maajoukkueen päävalmentaja Mikko Koikkalainen on tyytyväinen viikonloppuna Pajulahdessa leireilleen joukkueensa rakenteeseen tärkeään peliin lähdettäessä:
-Valmistautumisemme tämän viikon otteluun Isoa-Britanniaa vastaan on sujunut erittäin hyvin, ja joukkue on keskittynyt sekä valmis astumaan kentälle.
-Joukkueemme on sekoitus kokemusta ja nuoruutta. Odotan innolla etenkin nuorten keskushyökkääjien ensiesiintymistä maajoukkuepaidassa. Lisäksi puolustuksen linja näyttää vastustajan kannalta erityisen ilkeältä.
Suomen hyökkäyspelaajat 24.10.2026
|Pelinrakentajat
|QB
|Ambro
|Urjansson
|Helsinki Roosters
|QB
|Rasmus
|Laalo
|Helsinki Roosters
|QB
|Teemu
|Hautakangas
|Porvoon Butchers
|Keskushyökkääjät
|RB
|Sebastian
|Lugora
|East City Giants
|RB
|Konsta
|Mäenpää
|Tampere Saints
|RB
|Tuukka
|Lehtonen
|Kuopio Steelers
|RB
|Lassi
|Pajarinen
|Helsinki Roosters
|Laitahyökkääjät
|WR
|Santtu
|Vehkomäki
|Helsinki Roosters
|WR
|Mikko
|Seppänen
|Porvoon Butchers
|WR
|Kimi
|Tuomi
|Tampere Saints
|TE
|Iiro-Pekka
|Paakki
|Kuopio Steelers
|WR
|Alex
|Jämsen
|Seinäjoki Crocodiles
|WR
|Nicolas
|Kuikka
|Kuopio Steelers
|WR
|Amjad
|Al-Rubaye
|Porvoon Butchers
|Hyökkäyslinja
|OL
|Viktor
|Asklöf
|Helsinki Roosters
|OL
|Tony
|Koskinen
|Helsinki Roosters
|OL
|Samuli
|Vehkomäki
|Helsinki Roosters
|OL
|Oskari
|Vattu
|Porvoon Butchers
|OL
|Sakari
|Siltakorpi
|Porvoon Butchers
|OL
|Antti
|Mannila
|Wasa Royals
|Potkaisija
|K
|Anssi
|Ruohonen
|Helsinki Roosters
Suomen puolustuspelaajat 24.10.2026
|Puolustuslinja
|DL
|Toni
|Mälkki
|Helsinki Roosters
|DL
|Noah
|Nettey
|Porvoon Butchers
|DL
|Henry
|Lehtonen
|Kuopio Steelers
|DL
|Christer
|Berg
|Helsinki Roosters
|DL
|Anton
|Silfver
|Wasa Royals
|DL
|Atro
|Heinonen
|Porvoon Butchers
|DL
|Jesse
|Vuoksenturja
|Porvoon Butchers
|DL
|Chris
|Mulumba
|Frankfurt Galaxy
|Tukimiehet
|LB
|Oskari
|Tapola
|Helsinki Roosters
|LB
|Felix
|Salonen
|Tirol Raiders
|LB
|Arttu
|Tapola
|Seinäjoki Crocodiles
|LB
|Raul
|Khalifa
|Wasa Royals
|Takamiehet
|DB
|Onni
|Kärki
|Helsinki Roosters
|DB
|Tuukka
|Mäkelä
|Kuopio Steelers
|DB
|Mario
|Siitonen
|Kuopio Steelers
|DB
|Kasper
|West
|Wasa Royals
|DB
|Kaapo
|Viuha
|Porvoon Butchers
|DB
|Juho
|Angervo
|Tampere Saints
|DB
|Jaakko
|Jokinen
|Helsinki Roosters
Tuttu Vastustaja takavuosilta
Iso-Britannia on Suomelle tuttu vastustaja takavuosilta. Joukkueet ovat kohdanneet kahdeksan kertaa, ja Suomi on voittanut otteluista kuusi. Maiden edellinen kohtaaminen vuoden 2018 EM-lopputurnauksessa Myyrmäessä päättyi Suomen 28–7-voittoon.
Amerikkalaisen jalkapallon miesten Euroopan mestaruudesta pelataan nyt jo 18. kertaa. Suomi kuuluu lajin eurooppalaisiin menestysmaihin: sinivalkoiset ovat edenneet EM-loppuotteluun peräti 12 kertaa ja juhlineet Euroopan mestaruutta viidesti. Kaksissa edellisissä EM-kisoissa Suomen miehet ovat sijoittuneen hopeiselle kakkossijalle.
Lauantain EM-avausottelu nähdään suorana ja maksuttomana lähetyksenä Ruudussa.
Tiedot ottelusta:
- Tapahtuma: Miesten EM-sarjan avaus Suomi – Iso-Britannia
- Aika: Lauantai 24.10.2026, kickoff klo 14:00. Portit avataan 13:00
- Paikka: Myyrmäen jalkapallostadion, Raappavuorentie 6, Vantaa
- Akkreditoituminen: Median edustajat sisään pressikortilla, valokuvaajilta vaaditaan kuvausliivin käyttöä sekä turvallisen kuvaamisen ohjeiden noudattamista kentän laidalla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171Puh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
Mikko KoikkalainenPuh:+358 45 1966 720mikko.koikkalainen@sajl.fi
Kuvat
Liitteet
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 37 jäsenseuraa ympäri Suomea.
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