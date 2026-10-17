Vihreiden Mikkonen jyrähtää Googlen aiheuttamista haitoista: yksi selvä vaatimus hallitukselle
20.10.2026 14:55:15 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Viranomaiset keskeyttivät lokakuun alussa Googlen datakeskustyömaat Muhoksella ja Kajaanissa, koska ympäristövaikutusten arviointia ei ollut tehty. Vihreiden kansanedustaja, entinen ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen vaatii, että datakeskusten, kaivosten ja energiahankkeiden sijoittumista ja määrää tarkastellaan kokonaisuutena myös luontovaikutusten osalta.
Ylen tuoreen uutisen mukaan Muhoksella on Googlen datakeskustyömaiden tieltä hakattu peräti 330 hehtaaria metsää ja Kajaanissa puolestaan parisataa hehtaaria. Suomen ympäristökeskuksen Kari-Matti Vuoren mukaan Suomessa ollaan riskirajoilla sen suhteen, miten metsä-, suo- ja pienvesiluonto kestää kaikista hankkeista kasautuvat maankäytön muutokset. Mikkosen mukaan asiantuntijan viesti on vakava.
– Jokaista datakeskusta, kaivosta, tuulipuistoa ja muuta hanketta arvioidaan nyt yksi kerrallaan, mutta ne vaikuttavat luontoon yhtä aikaa. Kun jäljellä olevia yhtenäisiä metsä- ja suoalueita pilkotaan hanke kerrallaan, ekologiset yhteydet katkeavat eikä kukaan ole vastuussa kokonaisuudesta, Mikkonen sanoo.
– Orpon hallitusta ei tunneta taipumuksestaan kuunnella asiantuntijoita, mutta nyt pitäisi herätä siihen, mitkä ovat näiden investointien vaikutukset suomalaiselle luonnolle.
Mikkosen mukaan hankkeiden sijoittumista ja määrää onkin tarkasteltava kokonaisuutena, myös luontovaikutusten osalta. Valtion on ohjattava suuria maankäyttöä vaativia hankkeita alueille, joilla luontohaitat jäävät mahdollisimman pieniksi.
– Suomi tarvitsee investointeja, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Tarvitsemme kansallisen kokonaiskuvan siitä, mihin uusia hankkeita sijoitetaan ja paljonko luontoa niiden alle jää. Vain silloin voimme tehdä fiksuja valintoja ennen kuin metsät on jo kaadettu ja pienvedet liettyneet, Mikkonen toteaa.
Kokonaistarkastelun rinnalle Mikkonen esittää maankäytön muutosmaksua, joka on ollut Vihreiden pitkäaikainen tavoite. Maksu kohdistuisi metsän tai suon muuttamiseen pysyvästi rakennetuksi alueeksi.
– Maankäyttö on jo nyt maailmanlaajuisesti merkittävin syy luonnon monimuotoisuuden vähenemiselle. Nyt luonnon tuhoaminen on rakentajalle ilmaista. Maankäytön muutosmaksu tekisi luontohaitoista näkyviä ja ohjaisi sijoittamaan hankkeet jo valmiiksi muutetuille alueille, kuten vanhoille teollisuusalueille. Muhos ja Kajaani osoittavat, ettei nykyinen sääntely riitä, Mikkonen päättää.
Yhteyshenkilöt
Krista MikkonenKansanedustajaPuh:044 262 7881krista.mikkonen@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
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