OP Pohjola ja kood/Sisu vahvistavat ohjelmistokehittäjien työelämäosaamista
26.10.2026 11:47:30 EET | Koodi / Sisu ry | Tiedote
OP Pohjolan rekrytoinnin ja ohjelmistokehityksen asiantuntijat valmensivat kood/Sisun osaajia työnhaussa ja oman ammattitaidon sanoittamisessa 1. lokakuuta järjestetyssä Career Workshopissa. Perustajajäsenenä OP Pohjola on tärkeä osa kood/Sisun toiminnan kehittämistä, ja työpajassa finanssialan asiantuntemusta tuotiin osaksi koulutusohjelmaa.
Työpajassa tarkasteltiin, miten ohjelmistokehityksen osaaminen tehdään näkyväksi työnhaussa. OP Pohjolan rekrytoijat Sakran Nuojua ja Kaisa Yli-Rosti käsittelivät ansioluettelon ja hakemuksen kohdentamista sekä oman osaamisen sanoittamista. Puheenvuoroissa avattiin, miten aikaisempi työkokemus, tekninen osaaminen ja projektit voidaan esittää selkeänä ammatillisena kokonaisuutena.
Puheenvuorojen ja yhteisen keskustelun jälkeen päivä jatkui henkilökohtaisella työnhakuvalmennuksella, johon liittyivät mukaan OP Pohjolan Competence Leadit Jenni Löytynoja, Niko Fyhr ja Jori Lyytinen. OP Pohjolan asiantuntijat kävivät yhdessä kood/Sisun osaajien kanssa läpi ansioluetteloita, hakemuksia sekä työhaastatteluihin valmistautumista.
Tekninen osaaminen on osa laajempaa ammattitaitoa
Päivän keskusteluissa teknistä osaamista tarkasteltiin osana laajempaa ammattitaitoa. Viestintä-, yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojen lisäksi esiin nousi kyky kertoa omasta työstä ymmärrettävästi ja konkreettisesti. Osaajia kannustettiin kuvaamaan käyttämiensä teknologioiden lisäksi, millaisia ongelmia he ovat ratkaisseet, mistä he ovat vastanneet projekteissa ja millaisia tuloksia heidän työskentelyllään on saavutettu.
”Tärkein oivallukseni oli, että tulevaisuuden ohjelmistokehittäjiltä vaaditaan muutakin kuin koodaustaitoja. Olin aiemmin listannut ansioluettelooni laajan joukon taitoja kuvaamatta selkeästi osaamistasoani eri alueilla. Samalla muut kuin tekniset vahvuuteni olivat jääneet liian vähälle huomiolle. Työhaastatteluissa aion hyödyntää paremmin myös teknologia-alan ulkopuolelta kertynyttä kokemustani ja kertoa, miten se tukee osaamistani”, kertoo Career Workshopiin osallistunut kood/Sisun osaaja Jonathan Strutt.
Laaja-alaisen osaamisen merkitys näkyy myös finanssialan ohjelmistokehityksessä, jossa tekninen osaaminen yhdistyy liiketoiminnan, asiakkaiden tarpeiden ja toimialan erityisvaatimusten ymmärtämiseen.
”Ohjelmistokehityksellä on merkittävä rooli finanssialan tulevaisuuden palveluiden rakentamisessa. Teknisen osaamisen rinnalla tarvitaan liiketoiminnan ymmärrystä, ongelmanratkaisukykyä, yhteistyötaitoja ja valmiutta kehittyä teknologian mukana. kood/Sisun perustajajäsenenä haluamme tuoda työelämän näkökulmia osaajien ulottuville ja vahvistaa tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen kehittymistä”, sanoo Saija Antikainen, Johtaja, Software Engineering, OP Pohjola.
TEK avasi suomalaisen työelämän käytäntöjä
Tekniikan akateemiset TEKin edustajat Tiina Henry-Biabaud ja Salli Joutsenoja avasivat osuudessaan suomalaisen työmarkkinajärjestelmän toimintaa sekä ammattiliittojen tarjoamaa tukea työnhakuun, työsuhdekysymyksiin ja uran eri vaiheisiin. Osuus täydensi päivän työnhakuvalmennusta tuomalla henkilökohtaisen osaamisen ja työnantajien odotusten rinnalle laajemman näkökulman suomalaisen työelämän rakenteisiin.
OP Pohjolan asiantuntemus tukee koulutusohjelmaa
Ohjelmistokehityksen osaamistarpeet muuttuvat teknologian, liiketoiminnan ja työelämän mukana. OP Pohjolassa ohjelmistokehitys on keskeinen osa digitaalisten finanssipalveluiden rakentamista. Organisaation laaja-alainen kokemus alan tehtävistä, osaamisvaatimuksista ja rekrytoinnista tuo kood/Sisun toimintaan ajankohtaista tietoa ohjelmistokehittäjän työstä.
Career Workshopissa osaajat tarkastelivat ammattitaitoaan rekrytoinnin ja käytännön ohjelmistokehityksen näkökulmista. Perustajajäsenenä OP Pohjola kehittää kood/Sisun toimintaa vastaamaan ohjelmistokehityksen muuttuviin osaamistarpeisiin.
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Yhteyshenkilöt
Juhamatti HuuskoInterim-johtajakood/SisuPuh:+358 50 537 0525juhamatti.huusko@koodisisu.fi
Tietoja julkaisijasta
Koodi / Sisu ry on joulukuussa 2022 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys. Yhdistyksen perustajajäseniin kuuluvat Istekki, Normet, Novapolis, Kuopion alueen kauppakamari, OP Ryhmä, Osuma Henkilöstöpalvelut, Ponsse sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä. Yhdistyksen tavoitteena on perustaa Pohjois-Savoon yksityinen, yritysvetoinen koodikoulu sekä johtaa ja hallinnoida koulun toimintaa.
Yhdistys koordinoi Koodi/Sisu - koodikoulu Pohjois-Savoon -hanketta. Hankkeella tuetaan koulun toiminnan käynnistämistä vaiheittain ja vastataan yritysten osaajapulaan. Etelä-Savon ELY-keskus rahoittaa hanketta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+). Hankkeen toteutusaika on 17.3.2023–30.6.2026. Novapolis ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä toimivat hankkeen osatoteuttajina.
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