Koodi / Sisu ry

OP Pohjola ja kood/Sisu vahvistavat ohjelmistokehittäjien työelämäosaamista

26.10.2026 11:47:30 EET | Koodi / Sisu ry | Tiedote

Jaa

OP Pohjolan rekrytoinnin ja ohjelmistokehityksen asiantuntijat valmensivat kood/Sisun osaajia työnhaussa ja oman ammattitaidon sanoittamisessa 1. lokakuuta järjestetyssä Career Workshopissa. Perustajajäsenenä OP Pohjola on tärkeä osa kood/Sisun toiminnan kehittämistä, ja työpajassa finanssialan asiantuntemusta tuotiin osaksi koulutusohjelmaa.

OP Pohjolan rekrytoijat Sakran Nuojua ja Kaisa Yli-Rosti sekä Competence Leadit Jenni Löytynoja, Niko Fyhr ja Jori Lyytinen kävivät kood/Sisun osaajien kanssa henkilökohtaisesti läpi ansioluetteloita, hakemuksia sekä työhaastatteluihin valmistautumista. (Kuva: Arto Holopainen)
OP Pohjolan rekrytoijat Sakran Nuojua ja Kaisa Yli-Rosti sekä Competence Leadit Jenni Löytynoja, Niko Fyhr ja Jori Lyytinen kävivät kood/Sisun osaajien kanssa henkilökohtaisesti läpi ansioluetteloita, hakemuksia sekä työhaastatteluihin valmistautumista. (Kuva: Arto Holopainen)

Työpajassa tarkasteltiin, miten ohjelmistokehityksen osaaminen tehdään näkyväksi työnhaussa. OP Pohjolan rekrytoijat Sakran Nuojua ja Kaisa Yli-Rosti käsittelivät ansioluettelon ja hakemuksen kohdentamista sekä oman osaamisen sanoittamista. Puheenvuoroissa avattiin, miten aikaisempi työkokemus, tekninen osaaminen ja projektit voidaan esittää selkeänä ammatillisena kokonaisuutena.

Puheenvuorojen ja yhteisen keskustelun jälkeen päivä jatkui henkilökohtaisella työnhakuvalmennuksella, johon liittyivät mukaan OP Pohjolan Competence Leadit Jenni Löytynoja, Niko Fyhr ja Jori Lyytinen. OP Pohjolan asiantuntijat kävivät yhdessä kood/Sisun osaajien kanssa läpi ansioluetteloita, hakemuksia sekä työhaastatteluihin valmistautumista.

Tekninen osaaminen on osa laajempaa ammattitaitoa

Päivän keskusteluissa teknistä osaamista tarkasteltiin osana laajempaa ammattitaitoa. Viestintä-, yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojen lisäksi esiin nousi kyky kertoa omasta työstä ymmärrettävästi ja konkreettisesti. Osaajia kannustettiin kuvaamaan käyttämiensä teknologioiden lisäksi, millaisia ongelmia he ovat ratkaisseet, mistä he ovat vastanneet projekteissa ja millaisia tuloksia heidän työskentelyllään on saavutettu.

”Tärkein oivallukseni oli, että tulevaisuuden ohjelmistokehittäjiltä vaaditaan muutakin kuin koodaustaitoja. Olin aiemmin listannut ansioluettelooni laajan joukon taitoja kuvaamatta selkeästi osaamistasoani eri alueilla. Samalla muut kuin tekniset vahvuuteni olivat jääneet liian vähälle huomiolle. Työhaastatteluissa aion hyödyntää paremmin myös teknologia-alan ulkopuolelta kertynyttä kokemustani ja kertoa, miten se tukee osaamistani”, kertoo Career Workshopiin osallistunut kood/Sisun osaaja Jonathan Strutt.

Laaja-alaisen osaamisen merkitys näkyy myös finanssialan ohjelmistokehityksessä, jossa tekninen osaaminen yhdistyy liiketoiminnan, asiakkaiden tarpeiden ja toimialan erityisvaatimusten ymmärtämiseen.

”Ohjelmistokehityksellä on merkittävä rooli finanssialan tulevaisuuden palveluiden rakentamisessa. Teknisen osaamisen rinnalla tarvitaan liiketoiminnan ymmärrystä, ongelmanratkaisukykyä, yhteistyötaitoja ja valmiutta kehittyä teknologian mukana. kood/Sisun perustajajäsenenä haluamme tuoda työelämän näkökulmia osaajien ulottuville ja vahvistaa tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen kehittymistä”, sanoo Saija Antikainen, Johtaja, Software Engineering, OP Pohjola.

Työpajan keskusteluissa teknistä osaamista tarkasteltiin osana laajempaa ammattitaitoa. (Kuva: Arto Holopainen)

TEK avasi suomalaisen työelämän käytäntöjä

Tekniikan akateemiset TEKin edustajat Tiina Henry-Biabaud ja Salli Joutsenoja avasivat osuudessaan suomalaisen työmarkkinajärjestelmän toimintaa sekä ammattiliittojen tarjoamaa tukea työnhakuun, työsuhdekysymyksiin ja uran eri vaiheisiin. Osuus täydensi päivän työnhakuvalmennusta tuomalla henkilökohtaisen osaamisen ja työnantajien odotusten rinnalle laajemman näkökulman suomalaisen työelämän rakenteisiin.

OP Pohjolan asiantuntemus tukee koulutusohjelmaa

Ohjelmistokehityksen osaamistarpeet muuttuvat teknologian, liiketoiminnan ja työelämän mukana. OP Pohjolassa ohjelmistokehitys on keskeinen osa digitaalisten finanssipalveluiden rakentamista. Organisaation laaja-alainen kokemus alan tehtävistä, osaamisvaatimuksista ja rekrytoinnista tuo kood/Sisun toimintaan ajankohtaista tietoa ohjelmistokehittäjän työstä.

Career Workshopissa osaajat tarkastelivat ammattitaitoaan rekrytoinnin ja käytännön ohjelmistokehityksen näkökulmista. Perustajajäsenenä OP Pohjola kehittää kood/Sisun toimintaa vastaamaan ohjelmistokehityksen muuttuviin osaamistarpeisiin.

Avainsanat

op pohjolakood/sisuohjelmistokehitysuravalmennus

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Koodi / Sisu ry on joulukuussa 2022 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys. Yhdistyksen perustajajäseniin kuuluvat Istekki, Normet, Novapolis, Kuopion alueen kauppakamari, OP Ryhmä, Osuma Henkilöstöpalvelut, Ponsse sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä. Yhdistyksen tavoitteena on perustaa Pohjois-Savoon yksityinen, yritysvetoinen koodikoulu sekä johtaa ja hallinnoida koulun toimintaa.

Yhdistys koordinoi Koodi/Sisu - koodikoulu Pohjois-Savoon -hanketta. Hankkeella tuetaan koulun toiminnan käynnistämistä vaiheittain ja vastataan yritysten osaajapulaan. Etelä-Savon ELY-keskus rahoittaa hanketta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+). Hankkeen toteutusaika on 17.3.2023–30.6.2026. Novapolis ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä toimivat hankkeen osatoteuttajina.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Koodi / Sisu ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye