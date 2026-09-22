OP Pohjola ja kood/Sisu vahvistavat ohjelmistokehittäjien työelämäosaamista

Työpajassa tarkasteltiin, miten ohjelmistokehityksen osaaminen tehdään näkyväksi työnhaussa. OP Pohjolan rekrytoijat Sakran Nuojua ja Kaisa Yli-Rosti käsittelivät ansioluettelon ja hakemuksen kohdentamista sekä oman osaamisen sanoittamista. Puheenvuoroissa avattiin, miten aikaisempi työkokemus, tekninen osaaminen ja projektit voidaan esittää selkeänä ammatillisena kokonaisuutena.

Puheenvuorojen ja yhteisen keskustelun jälkeen päivä jatkui henkilökohtaisella työnhakuvalmennuksella, johon liittyivät mukaan OP Pohjolan Competence Leadit Jenni Löytynoja, Niko Fyhr ja Jori Lyytinen. OP Pohjolan asiantuntijat kävivät yhdessä kood/Sisun osaajien kanssa läpi ansioluetteloita, hakemuksia sekä työhaastatteluihin valmistautumista.

Tekninen osaaminen on osa laajempaa ammattitaitoa

Päivän keskusteluissa teknistä osaamista tarkasteltiin osana laajempaa ammattitaitoa. Viestintä-, yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojen lisäksi esiin nousi kyky kertoa omasta työstä ymmärrettävästi ja konkreettisesti. Osaajia kannustettiin kuvaamaan käyttämiensä teknologioiden lisäksi, millaisia ongelmia he ovat ratkaisseet, mistä he ovat vastanneet projekteissa ja millaisia tuloksia heidän työskentelyllään on saavutettu.

”Tärkein oivallukseni oli, että tulevaisuuden ohjelmistokehittäjiltä vaaditaan muutakin kuin koodaustaitoja. Olin aiemmin listannut ansioluettelooni laajan joukon taitoja kuvaamatta selkeästi osaamistasoani eri alueilla. Samalla muut kuin tekniset vahvuuteni olivat jääneet liian vähälle huomiolle. Työhaastatteluissa aion hyödyntää paremmin myös teknologia-alan ulkopuolelta kertynyttä kokemustani ja kertoa, miten se tukee osaamistani”, kertoo Career Workshopiin osallistunut kood/Sisun osaaja Jonathan Strutt.

Laaja-alaisen osaamisen merkitys näkyy myös finanssialan ohjelmistokehityksessä, jossa tekninen osaaminen yhdistyy liiketoiminnan, asiakkaiden tarpeiden ja toimialan erityisvaatimusten ymmärtämiseen.

”Ohjelmistokehityksellä on merkittävä rooli finanssialan tulevaisuuden palveluiden rakentamisessa. Teknisen osaamisen rinnalla tarvitaan liiketoiminnan ymmärrystä, ongelmanratkaisukykyä, yhteistyötaitoja ja valmiutta kehittyä teknologian mukana. kood/Sisun perustajajäsenenä haluamme tuoda työelämän näkökulmia osaajien ulottuville ja vahvistaa tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen kehittymistä”, sanoo Saija Antikainen, Johtaja, Software Engineering, OP Pohjola.

Työpajan keskusteluissa teknistä osaamista tarkasteltiin osana laajempaa ammattitaitoa. (Kuva: Arto Holopainen)

TEK avasi suomalaisen työelämän käytäntöjä

Tekniikan akateemiset TEKin edustajat Tiina Henry-Biabaud ja Salli Joutsenoja avasivat osuudessaan suomalaisen työmarkkinajärjestelmän toimintaa sekä ammattiliittojen tarjoamaa tukea työnhakuun, työsuhdekysymyksiin ja uran eri vaiheisiin. Osuus täydensi päivän työnhakuvalmennusta tuomalla henkilökohtaisen osaamisen ja työnantajien odotusten rinnalle laajemman näkökulman suomalaisen työelämän rakenteisiin.

OP Pohjolan asiantuntemus tukee koulutusohjelmaa

Ohjelmistokehityksen osaamistarpeet muuttuvat teknologian, liiketoiminnan ja työelämän mukana. OP Pohjolassa ohjelmistokehitys on keskeinen osa digitaalisten finanssipalveluiden rakentamista. Organisaation laaja-alainen kokemus alan tehtävistä, osaamisvaatimuksista ja rekrytoinnista tuo kood/Sisun toimintaan ajankohtaista tietoa ohjelmistokehittäjän työstä.

Career Workshopissa osaajat tarkastelivat ammattitaitoaan rekrytoinnin ja käytännön ohjelmistokehityksen näkökulmista. Perustajajäsenenä OP Pohjola kehittää kood/Sisun toimintaa vastaamaan ohjelmistokehityksen muuttuviin osaamistarpeisiin.