Oopperagaala: Karita Mattila ja Tommi Hakala tähdittävät juhlakonsertteja Tampere-talossa 4. ja 5. joulukuuta
22.10.2026 09:00:00 EEST | Tampere Filharmonia | Tiedote
Kapellimestari Mikko Franck, sopraano Karita Mattila ja baritoni Tommi Hakala nousevat joulukuussa 2026 lavalle Tampere Filharmonian ja Tampereen Oopperan kuoron kanssa kahdessa Oopperagaala-konsertissa Tampere-talossa. Konserttien ohjelma tuo yleisön kuultavaksi oopperan suuria tunteita ja unohtumattomia näyttämöhetkiä Verdistä ja Wagnerista Pucciniin, Janáčekiin ja Sibeliukseen.
Oopperagaala järjestetään Tampere-talossa perjantaina 4. joulukuuta klo 19 ja lauantaina 5. joulukuuta klo 16. Konsertit juhlistavat 80-vuotiasta Tampereen Oopperaa, ja ne ovat myös yksi Tampere Filharmonian kuluvan syksyn kohokohdista. Orkesterin syyskauden läpi kulkenut ihmisäänen teema tulee gaalakonserteissa näyttävästi esiin, kun lavalle nousevat kansainvälisesti menestyneet suomalaiset solistit ja Tampereen Oopperan kuoro.
Illan ohjelmassa kuullaan suuria tunteita, kohtalon draamaa, kuoroloistoa ja kansallisromanttisia sävyjä. Konsertin avaavat Leevi Madetojan Pohjalaisten alkusoitto sekä Antonín Dvořákin rakastettu Laulu kuulle oopperasta Rusalka, jonka tulkitsee Karita Mattila. Mukana ovat myös Giuseppe Verdin Nabucco-oopperan vaikuttavat kohtaukset, Leoš Janáčekin Jenůfan koskettava monologi, Georges Bizet'n Carmenin kuuluisat kuoronumerot sekä Giacomo Puccinin Madama Butterflyn herkkä Coro a bocca chiusa (Hyminäkuoro).
Väliajan jälkeen kuullaan Richard Wagnerin Lentävän hollantilaisen alkusoitto ja oopperan nimihenkilön suuri monologi, jonka laulaa Tommi Hakala. Karita Mattila tulkitsee myös aariat Wagnerin Valkyyriasta ja Verdin Don Carlosista. Itsenäisyyspäivän alla konserttien huipennuksena kuullaan Jean Sibeliuksen Finlandia orkesterin, kuoron ja solistien yhteisesityksenä.
Tampere-talon ja Tampere Filharmonian yhteistuotantona toteuttama Oopperagaala tuo yhteen kolme suomalaisen musiikkielämän kansainvälistä huippunimeä. Oopperatähti Karita Mattila kuuluu sukupolvensa arvostetuimpiin sopraanoihin, ja palaa nyt Tampereelle ensimmäistä kertaa kahdeksaan vuoteen. Merkittävän kansainvälisen uran Euroopan ja Yhdysvaltojen keskeisillä oopperalavoilla rakentanut Tommi Hakala puolestaan on tullut tamperelaisyleisölle tutuksi useista viime vuosien konserteista ja oopperatuotannoista. Kapellimestari Mikko Franck kuuluu suomalaisen musiikkielämän kansainvälisesti tunnetuimpiin nimiin ja on johtanut urallaan useita maailman arvostetuimmista orkestereista ja oopperataloista.
– Oopperagaalassa on mahdollista kuulla eri oopperoiden tunteikasta ja vaikuttavaa musiikkia samassa konsertissa, upeiden solistien ja ison kuoron ja orkesterin tulkitsemina. Ihmisääni on ollut Tampere Filharmonian koko syyskauden kantava teema, ja on hienoa huipentaa se kahteen juhlakonserttiin, jotka tuovat kansainväliset tähtemme Karita Mattilan, Tommi Hakalan ja Mikko Franckin Tampereelle, iloitsee Tampere Filharmonian intendentti Eija Oravuo.
Keskeisessä roolissa ovat myös Tampereen Oopperan kuoro sekä 80-merkkivuottaan viettävä Tampereen Ooppera. Konsertin ohjelma rakentuu teoksista, jotka ovat koskettaneet yleisöä sukupolvesta toiseen ja kuuluvat edelleen oopperamusiikin rakastetuimpiin klassikoihin.
– Tampere-talon lavalla kohtaavat oopperateosten suuret tarinat, suomalainen huippuosaaminen ja Tampereen Oopperan pitkä historia. Itsenäisyyspäivän alla toteutuvat gaalakonsertit ovat kunnianosoitus sekä menneille vuosikymmenille että elinvoimaiselle oopperatoiminnalle tänään", sanoo Tampere-talon taiteellinen johtaja Suvi Leinonen.
Oopperagaala
Pe 4.12. klo 19 ja la 5.12.2026 klo 16
Tampere-talo, Iso sali
Mikko Franck, kapellimestari
Karita Mattila, sopraano
Tommi Hakala, baritoni
Tampereen Oopperan kuoro
Tampere Filharmonia
Oopperagaalan ohjelma
- Leevi Madetoja: Alkusoitto oopperasta Pohjalaisia
- Antonín Dvořák: Laulu kuulle (Měsíčku na nebi hlubokém) oopperasta Rusalka
- Giuseppe Verdi: "Dio di Giuda!" oopperasta Nabucco
- Leoš Janáček: Kostelničkan monologi "Co chvíla" oopperasta Jenůfa
- Georges Bizet: "Vivat! vivat le Torero!" ja "Votre toast, je peux vous le rendre" oopperasta Carmen
- Giacomo Puccini: Coro a bocca chiusa (Hyminäkuoro) oopperasta Madama Butterfly
- Richard Wagner: Alkusoitto oopperasta Lentävä hollantilainen (Der fliegende Holländer)
- Richard Wagner: "Die Frist ist um" oopperasta Lentävä hollantilainen
- Richard Wagner: "Du bist der Lenz” oopperasta Valkyyria (Die Walküre)
- Giuseppe Verdi: Kuorokohtaus "Va, pensiero" oopperasta Nabucco
- Giuseppe Verdi: "O don fatale" oopperasta Don Carlos
- Jean Sibelius: Finlandia
Lippuja Oopperagaala-konsertteihin voi ostaa Tampere-talon lipunmyynnistä, Kulttuurimyymälä Aplodista ja Lippu.fi-myyntikanavista. Yleisö voi täydentää gaalakonserttielämyksen juhlavalla ruokailulla Tampere-talossa. Lisätiedot ja varaukset: ravintola@tampere-talo.fi.
Ryhmävarauksia palvelee Tampere-talon ryhmämyynti: ryhmamyynti@tampere-talo.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Suvi Leinonen
Taiteellinen johtaja, Tampere-talo
p. +358 3 243 4031
sähköposti: suvi.leinonen@tampere-talo.fi
Eija OravuoIntendenttiTampere FilharmoniaPuh:+358 50 388 7133eija.oravuo@tampere.fi
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Tampere Filharmonia
Tampereen kaupunginorkesteri Tampere Filharmonia on 97 muusikon huipputasoinen sinfoniaorkesteri, joka soittaa myös kamarimusiikkia, viihdettä, lastenkonsertteja, oopperaa ja balettia Suomen suurimmassa konserttisalissa Tampere-talossa. Orkesterin ylikapellimestari ja taiteellinen johtaja on Matthew Halls. tamperefilharmonia.fi
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