Hallinto-oikeus kumosi Poliisihallituksen päätöksen – Just Shiftin rahankeräysluvalle ei esteitä

Poliisihallitus eväsi Just Shiftin rahankeräysluvan syksyllä 2025 vedoten siihen, että yksi Just Shiftin hallituksen jäsenistä oli saanut niskoittelusta sakot Elokapinan rauhanomaisessa mielenosoituksessa vuonna 2021.

Helsingin hallinto-oikeus kumosi päätöksen 19. lokakuuta ja hakemus palaa Poliisihallituksen käsittelyyn.

Just Shift on asiantuntija- ja vaikuttajajärjestö, joka vauhdittaa raskaan teollisuuden siirtymää fossiiliriippuvaisesta tuotannosta vähäpäästöiseen tuotantoon. Se tekee pääasiassa selvityksiä ja raportteja, kuten vuotuinen Sustainable Steel Scoreboard. Lisäksi järjestö tekee mm. yhtiökokousvaikuttamista ja järjestää koulutuksia.

Miten Poliisihallitus alunperin perusteli hylkäämistä?

Poliisihallitus vetosi hylkäämispäätöksessään kahteen asiaan. Sen mukaan päiväsakon saaneella hallituksen jäsenellä ei saisi olla päätös- tai vaikutusvaltaa yhdistyksen talousasioihin. Toiseksi Poliisihallituksen mukaan kyseisen henkilön mukanaolo voisi johtaa varojen käyttöön rikolliseen toimintaan.

“[R]ahankeräyslain 6 §:n 2 momentissa nimenomaisesti kielletään rahankeräyksen järjestäminen selvästi yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan tai lainvastaisen toiminnan rahoittamiseen. Niskoittelu poliisia vastaan on rahankeräyslain 6 §:n 2 momentin tarkoittama selvästi yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantava rikos.”

Eli suomeksi: Poliisihallituksen mielestä yhden Just Shiftin hallituslaisen sakkotuomio niskoittelusta mielenosoituksessa, jonka järjesti aivan toinen järjestö, nosti riskiä, että Just Shift käyttää kerättyjä varoja rikolliseen toimintaan.

Hallinto-oikeus: niskoittelua ei voi rinnastaa talous- tai väkivaltarikoksiin

Hallinto-oikeus oli molemmista Poliisihallituksen perusteluista eri mieltä. Rahankeräyslain mukaan hakemus on hylättävä, jos keräyksestä päättää henkilö, joka on hiljattain tuomittu rikoksesta, joka voisi vaarantaa rahankeräyksen luotettavuuden. Lain esitöissä tällaisiksi mainittiin esimerkiksi talous- ja omaisuusrikokset sekä väkivaltarikokset.

Hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan, ettei niskoittelu poliisia vastaan ole verrattavissa talous- ja omaisuusrikoksiin. Sen mukaan yksittäinen sakkotuomio niskoittelusta ei anna viitteitä siitä, että henkilö pyrkisi käyttämään yhdistyksen varoja väärin.

Myöskään hallinto-oikeuden mukaan ei ole “käynyt ilmi, että yhdistyksen toiminta ja ne tarkoitukset, joihin rahankeräyslupaa on haettu, olisivat selvästi yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavia.”

– Poliisihallituksen alkuperäinen päätös leimasi ilmastoaktivisteja. Se voisi rajoittaa heidän yhdistymisvapauttaan ja osallistumistaan kansalaisjärjestöjen päätöksentekoelimiin, Amnestyn Suomen osaston asiantuntija Anu Tuukkanen sanoo.

Kansalaisyhteiskuntaa hiljennetään viemällä rahat ja sitomalla voimavarat

Järjestöjen rahoituksen estäminen ja niiden voimavarojen sitominen lupa- ja oikeusprosesseihin on maailmanlaajuisesti käytetty tapa hiljentää kriittisiä ääniä. Siksi tämä ennakkopäätös on oleellinen suomalaisen kansalaisyhteiskunnan toimintakyvyn kannalta.

– Olemme iloisia päätöksestä paitsi tietenkin oman varainkeruumme, myös yleisemmin kansalaisyhteiskunnan puolesta. Rahankeräyslupa on monelle suomalaiselle järjestölle keskeinen rahoituksen edellytys ja sen epääminen mielivaltaisesti on väärin. Nyt asiasta on ennakkotapaus, kertoo Just Shiftin hallituksen puheenjohtaja Elina Kauppila.

Ratkaisun merkitys ulottuu Just Shiftiä laajemmalle. Hallinto-oikeuden linjaus voi vaikuttaa siihen, miten muiden järjestöjen hakemuksia jatkossa käsitellään.

Just Shift ei ole järjestänyt mielenosoituksia. Se ei myöskään millään tavoin nyt tai tulevaisuudessa aio rajoittaa toimintaansa osallistuvien ihmisten oikeutta harjoittaa kansalaisoikeuksiaan.

– Yksittäinen sakko ei saisi vuosia myöhemmin rajoittaa ihmisen oikeutta osallistua kansalaisyhteiskunnan toimintaan. On todella tärkeää, ettei poliisi päätä etukäteen, keitä toiminnassa saa olla mukana, Just Shiftin Kauppila pohtii.