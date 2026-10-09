Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK

Uusi viitekehys tukee lasten ja nuorten digitaalista hyvinvointia

21.10.2026 10:12:23 EEST | Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK | Tiedote

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Digitaalinen hyvinvointi on muutakin kuin ruutuaikaa. Vaasan ammattikorkeakoulu on mukana Eurooppalaisessa DWELL-hankkeessa, jossa julkaistu viitekehys vahvistaa opettajien ja vanhempien valmiuksia edistää lasten ja nuorten turvallisia, terveellisiä ja tasapainoisia digitaalisia oppimiskokemuksia. 

Kolme henkilöä keskustelee yhdessä kannettavan tietokoneen ääressä pyöreän pöydän luona.
Hyödyntämällä sidosryhmiltä saatua palautetta DWELL-hankkeessa varmistettiin, että FRAME-DWELL -viitekehys vastaa eurooppalaisten koulujen ja perheiden todellisiin haasteisiin, tarpeisiin ja keskeisiin painopisteisiin. KUVA: Kasper Dalkarl/ VAMK

Digitaaliset teknologiat muuttavat tapoja, joilla lapset ja nuoret oppivat, viestivät ja ovat vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa. Ne tarjoavat uusia mahdollisuuksia oppimiseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen, mutta tuovat mukanaan myös haasteita, jotka liittyvät digitaaliseen ylikuormitukseen, keskittymiskykyyn, verkkoturvallisuuteen, psyykkiseen hyvinvointiin, sosiaaliseen mediaan ja tekoälyyn.

Miten opettajat voivat varmistaa, että teknologia tukee oppimista vaarantamatta oppilaiden hyvinvointia? Miten vanhemmat voivat edistää terveellisempiä digitottumuksia kotona? Miten koulut voivat luoda yhdenvertaisia, turvallisia ja tasapainoisia digitaalisia oppimisympäristöjä?

Nämä kysymykset ovat FRAME-DWELLin ytimessä. Viitekehyksessä tunnistetaan, että digitaalinen hyvinvointi on paljon muutakin kuin ruutuajan hallintaa. Sen edistäminen edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa huomioidaan digitaalisen teknologian käytön vaikutukset oppilaiden emotionaaliseen, kognitiiviseen, mentaaliseen, käyttäytymiseen liittyvään, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Tutkimukseen ja käytännön kokemuksiin perustuva viitekehys

FRAME-DWELL on digitaalisen hyvinvoinnin viitekehyskokonaisuus, joka määrittelee tarvittavat tiedot, taidot ja osaamiset lasten ja nuorten digitaalisen hyvinvoinnin tukemiseksi niin koulussa kuin kotona. Se sisältää erilliset osaamisviitekehykset opettajille ja vanhemmille. Opettajien viitekehyksessä on kaksi osaamistasoa, jotka tukevat sekä opettajien perustaitojen kehittämistä (taso 1: perustason osaaja) että digitaalisen hyvinvoinnin edistämistä koko kouluyhteisössä (taso 2: digitaalisen hyvinvoinnin lähettiläs). Vanhempien viitekehys sisältää yhden osaamistason.

Viitekehys kehitettiin yhteistyössä DWELL-hankkeeseen osallistuvien kumppanimaiden opettajien, koulujen johtajien, vanhempien ja muiden koulutusalan sidosryhmien kanssa. Kehittämistyössä hyödynnettiin tutkimustietoa, fokusryhmäkeskusteluja, verkossa järjestettyjä pyöreän pöydän keskusteluja ja konsultointeja.

”Kehittämistyön aikana korostui, että pelkkä teoreettinen ymmärrys ei riitä, vaan tarvitaan konkreettisia toimintatapoja, joita voidaan hyödyntää osana päivittäistä opetusta ja perheiden arkea”, kertoo hankkeessa mukana oleva Vaasan ammattikorkeakoulun erikoistutkija Marianne Laurila.

Hyödyntämällä sidosryhmiltä saatua palautetta DWELL-hankkeessa varmistettiin, että FRAME-DWELL vastaa eurooppalaisten koulujen ja perheiden todellisiin haasteisiin, tarpeisiin ja keskeisiin painopisteisiin. Näin viitekehys luo perustan vaikuttaville ja kestäville käytännöille, jotka edistävät digitaalista hyvinvointia.

Viitekehyksessä korostetaan myös koulujen ja perheiden välisen yhteistyön vahvistamisen tärkeyttä. Lasten digitaalisen hyvinvoinnin tukeminen edellyttää johdonmukaista ohjausta ja toimivaa viestintää kodin ja koulun välillä.

Hankkeen seuraavassa vaiheessa viitekehystä hyödynnetään käytännön työkalujen ja oppimismahdollisuuksien kehittämisessä opettajille ja vanhemmille.

DWELL-hanke

DWELL on Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman osarahoittama hanke, jossa on mukana kumppaneita Bulgariasta, Kyprokselta, Kreikasta, Puolasta, Romaniasta ja Suomesta. Hankkeessa kehitetään tutkimuslähtöisiä ja käytännönläheisiä ratkaisuja digitaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi eurooppalaisissa kouluissa. Lisätietoja hankkeesta löytyy Vaasan ammattikorkeakoulun verkkosivulta.

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Yhteyshenkilöt

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Kolme henkilöä keskustelee yhdessä kannettavan tietokoneen ääressä pyöreän pöydän luona.
Hyödyntämällä sidosryhmiltä saatua palautetta DWELL-hankkeessa varmistettiin, että FRAME-DWELL -viitekehys vastaa eurooppalaisten koulujen ja perheiden todellisiin haasteisiin, tarpeisiin ja keskeisiin painopisteisiin.
KUVA: Kasper Dalkarl/ VAMK
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Vaasan ammattikorkeakoulu painottaa koulutuksessaan ja tutkimuksessaan energiatehokasta tekniikkaa, vientiteollisuuden liiketoimintaosaamista ja moderneja sosiaali- ja terveyspalveluja. VAMK tekee tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen sekä seudun energiateknologian keskittymän kanssa, joka on Pohjoismaiden merkittävin.

VAMKista valmistuu kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja. Työelämälähtöiset opinnot ja elinvoimainen Vaasan seutu varmistavat opiskelijoille erinomaiset työllistymisen mahdollisuudet.

Opiskelijoita VAMKissa on noin 4 000 ja henkilöstöä 200.

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Applications Open for English-Taught Degree Programmes Starting in Autumn 20271.10.2026 07:03:00 EEST | Press release

The application period for Vaasa University of Applied Sciences’ English-taught degree programmes starting in autumn 2027 is open from 1 October 2026 to 30 April 2027. There are a total of 300 study places available in eight Bachelor’s and Master’s degree programmes. To secure an interview opportunity, applicants are advised to apply early, as student selections are carried out from the beginning of the application period.

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