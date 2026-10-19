Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätökset 20.10.2026: Malmille uusi skeitti- ja harrastushalli ja uimahalleissa kokeillaan perhelippua vuonna 2027

20.10.2026 18:23:33 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote

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Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli kokouksessaan 20. lokakuuta muun muassa Malmin uuden skeitti- ja harrastushallin tarveselvitystä sekä perhelipun kokeilemista kaupungin uimahalleissa vuonna 2027. Malmille suunniteltu halli tuo lisää harrastusmahdollisuuksia erityisesti lapsille ja nuorille. Uimahallien perhelippukokeilulla puolestaan halutaan tehdä perheiden yhteisistä uintikäynneistä edullisempia ja kannustaa perheitä liikkumaan yhdessä. Ehkäisevän päihdetyön toimenpidesuunnitelma 2026-2029 jäi pöydälle.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätostiedote on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla. Samalta sivulta löytyvät myös:

  • muut päätösasiakirjat
  • kokousaikataulu
  • tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).

Lautakunta päättii muun muassa seuraavista:

Malmille suunnitellaan monipuolista skeitti- ja harrastushallia 

Malmin jäähalliin suunnitellaan väliaikaista skeitti- ja harrastushallia, joka palvelisi skeittauksen lisäksi scoottausta, BMX-pyöräilyä ja muita urbaaneja temppulajeja. Skeittihallin yhteyteen tulee lisäksi harrastushalli, joka mahdollistaa matalan kynnyksen omaehtoisen harrastamisen, sekä liikunnan että katukulttuurien parissa. 

Pysyvän skeittihallin sijaintia koskevan selvityksen ollessa käynnissä Malmin jäähalli soveltuu sijaintinsa ja olosuhteidensa puolesta hyvin väliaikaiseksi skeitti- ja harrastushalliksi arviolta kahden vuoden ajaksi. Jääkenttäsäätiön hallinnassa olevalle hallille on etsitty korvaavaa käyttöä siksi ajaksi, kun se ei ole jäähallikäytössä. Halli voidaan ottaa skeitti- ja harrastuskäyttöön vähäisin muutostöin ja nopealla aikataululla. Tavoitteena on avata tilat ainakin osittain joulukuussa 2026 ja kokonaisuudessaan tammikuussa 2027.

Uusi halli vastaisi erityisesti Koillis-Helsingin lasten ja nuorten harrastustilojen tarpeeseen. Helsingin nykyinen sisäskeittihalli Luuppi sijaitsee Kontulassa, ja sen käyttöaste on korkea. Uusi halli täydentäisi kaupungin harrastusmahdollisuuksia ja parantaisi erityisesti talvikauden olosuhteita.

Skeittihalliin varataan jokaiselle aukiolopäivälle mahdollisimman paljon vuoroja asukaskäytölle eri lajien tarpeet huomioiden ja niin, että tarjonta täydentää Kontulan Luupin skeittihallin toimintaa. Harrastushallin toiminnassa tehdään yhteistyötä liikuntapalvelujen ja alueella toimivien järjestöjen kanssa.

Lisätiedot: Teemu Kosunen, projektipäällikkö, teemu.kosunen@hel.fi, 09 310 78078.

Perhelippua esitetään kokeiltavaksi Helsingin uimahalleissa vuonna 2027

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa perhelipun kokeilemista Helsingin kaupungin uimahalleissa koululaisten loma-aikoina vuonna 2027. Kokeilun tavoitteena on tehdä perheiden yhteisistä uimahallikäynneistä taloudellisesti saavutettavampia, kannustaa perheitä liikkumaan yhdessä sekä edistää lasten ja nuorten uimataitoa.

Perhelippua kokeiltaisiin neljässä kaupungin ylläpitämässä uimahallissa: Itäkeskuksessa, Jakomäessä, Pirkkolassa ja Yrjönkadulla. Lipun hinnoittelu ja käyttöehdot määritellään jatkovalmistelussa.

Kokeilusta kerättävien kokemusten perusteella arvioidaan perhelipun toimivuutta, jatkoa ja mahdollista laajempaa käyttöönottoa. Perhelippukokeilu täydentäisi Helsingin muita lasten ja nuorten uimataitoa edistäviä toimenpiteitä, kuten uimaopetuksen lisäämistä.

Perhelipun kokeilu perustuu valtuutettu Kaisa Eskolan ja 39 muun valtuutetun aloitteeseen, josta lautakunta antaa lausunnon kaupunginhallitukselle.

Lisätietoja: Anu Jokela, alueliikuntapäällikkö, anu.jokela@hel.fi, puh. 09 310 86685

Avainsanat

lautakuntaKulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaPaavo Arhinmäkimalmin skeittihallipäihdestrategiaperhelippuuimahallit

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Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.

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