Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti Huvilamuseo Villa Rulluddin toiminnan lopettamisesta
20.10.2026 19:44:35 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti lokakuun kokouksessaan Huvilamuseo Villa Rulluddin toiminnan lopettamisesta. Lautakunta päätti palauttaa valmisteluun päätöksen kunnan järjestämisluvan alla toimivien taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien hyväksynnän peruuttamisesta.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti palauttaa valmisteluun päätöksen kunnan järjestämisluvan alla toimivien taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien hyväksynnän peruuttamisesta. Kyseisten oppilaitosten oikeus antaa taiteen perusopetusta Espoon kaupungin järjestämisluvan alla päättyy nykyisessä muodossaan 31.7.2027 lakimuutoksen vuoksi.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti lopettaa äänestyksen jälkeen Huvilamuseo Villa Rulluddin toiminnan. Rakennus, jossa museo sijaitsee, on myynnissä, sillä peruskorjausta tarvitsevalle suojellulle rakennukselle ei ole löydetty kaupungin omaa käyttöä. Huvilamuseon toiminta päättyy, mutta Kihlmanin suvusta ja rakennuksen historiasta kertovat kokoelmaesineet säilyvät osana KAMU Espoon kaupunginmuseon kokoelmaa.
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti myöntää kulttuurin tapahtuma- ja projektiavustuksia 18 hakijalle yhteensä 104 900 euroa sekä kulttuurin kehittämisavustuksia neljälle hakijalle yhteensä 50 500 euroa.
Muut asiat
Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.
Lautakunnan kokoonpano: Kulttuuri- ja nuorisolautakunta | Espoon kaupunki
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaisa Alaviiri | puheenjohtaja | p. 050 533 5428
Susanna Tommila | kulttuurijohtaja | p. 043 825 5074
Tero Luukkonen I nuorisopalvelupäällikkö I p. 0468773216
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