Aluehallitus käsitteli vuoden 2027 talousarvioesitystä - tavoitteena turvata palvelut ja vakauttaa talous
20.10.2026 17:42:26 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli kokouksessaan 20.10. hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitystä vuodelle 2027 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2027–2030. Esityksessä tavoitellaan 31 miljoonan euron ylijäämää ensi vuodelle. Palvelujen uudistamisella ja talouden sopeuttamisella turvataan lakisääteiset palvelut käytettävissä olevalla rahoituksella.
Aluehallitus merkitsi hyvinvointialuejohtajan talousarvioesityksen tiedoksi ja esittää aluevaltuustolle, että se käy esityksestä lähetekeskustelun 10.11.
Talousarvioesitys sisältää noin 61,3 miljoonan euron sopeuttamistoimenpiteet. Niistä noin 48,5 miljoonaa euroa kohdistuu sosiaali- ja terveyspalveluihin, 11,7 miljoonaa euroa konsernipalveluihin ja 1,0 miljoonaa euroa pelastustoimeen. Talouden tasapainottaminen perustuu palvelurakenteen uudistamiseen, kustannusrakenteen sopeuttamiseen käytettävissä olevaan rahoitukseen, palveluverkon kehittämiseen, toiminnan tuottavuuden parantamiseen sekä digitalisaation ja tekoälyn hyödyntämiseen.
Sosiaali- ja terveyspalveluissa painotetaan ennaltaehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja, kotiin vietäviä palveluja sekä digitaalista asiointia. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat omahoitaja- ja omalääkärimallin laajentaminen, ikääntyneiden palvelurakenteen keventäminen, lastensuojelun raskaiden palvelujen käytön vähentäminen sekä hoito- ja palveluketjujen sujuvoittaminen.
Pelastustoimessa tavoitteena on turvata lakisääteinen palvelutaso, korjata toimintavalmiuden puutteita ja vahvistaa varautumista. Konsernipalveluissa keskeisiä toimenpiteitä ovat tilankäytön tehostaminen, tukipalveluiden toimintamallien uudistaminen, hankintojen kehittäminen sekä digitalisaation ja tekoälyn hyödyntäminen.
Taloussuunnitelman tavoitteena on kattaa aiempina vuosina kertyneet alijäämät vuoden 2030 loppuun mennessä. Myös suunnitelmavuodet 2028–2030 ovat esityksessä ylijäämäisiä.
Talousarvioesityksen henkilöstövaikutuksia käsitellään käynnissä olevissa yhteistoimintaneuvotteluissa, jotka päättyvät alustavan aikataulun mukaan 10.11. Aluehallitus antaa oman talousarvioesityksensä 25.11., ja aluevaltuusto päättää talousarviosta 8.12.
Lue lisää: Keski-Suomen hyvinvointialueen talouden suunta on kääntynyt – vuoden 2027 talousarvioesitys uudistaa palveluja ja kattaa alijäämiä, Tiedote 6.10.2026
Vastaus valtiovarainministeriölle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaan lausuntoon hyvinvointialueen vuosien 2023 ja 2024 rahoituspäätöstä koskevasta oikaisuvaatimuksesta
Aluehallitus päätti, että Keski-Suomen hyvinvointialue antaa vastauksen valtiovarainministeriölle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausuntoon hyvinvointialueen vuosien 2023 ja 2024 rahoituspäätöstä koskevasta oikaisuvaatimuksesta sekä valtuutti vt. hyvinvointialuejohtajan jättämään vastauksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisenä pidettäviä muutoksia.
Hyvinvointialueen oikaisuvaatimuksen keskeisenä perusteena on ollut, että vuosien 2023 ja 2024 rahoituksen määräytymisessä käytetyistä vuosien 2019–2021 rekisteriaineistoista on puuttunut huomattava määrä pitkäaikaisdiagnooseja. Hyvinvointialueen teettämän diagnoosianalyysin perusteella saamatta jääneen rahoituksen määräksi on arvioitu vuoden 2023 osalta noin 25,4 miljoonaa euroa ja vuoden 2024 osalta noin 27,2 miljoonaa euroa.
Vastauksessaan hyvinvointialue korostaa, että puuttuneiden diagnoositietojen todellinen vaikutus rahoitukseen on selvitettävä. Hyvinvointialue pitää voimassa alkuperäisen vaatimuksensa saamatta jääneen rahoituksen ja koron maksamisesta.
Hankintaohje päivittäminen
Aluehallitus hyväksyi päivitetyn hankintaohjeen 1.11. lähtien. Hankintaohjeen päivitykset sisältävät hankintalain uudistuksen edellyttämät muutokset. Ne koskevat erityisesti markkinakartoituksia, hankintojen jakamista osiin, hankintamenettelyn keskeyttämistä ja hankintoihin liittyvää varautumista.
Lisäksi hankintaohjeeseen täsmennettiin hankintapalvelujen organisointia, lääkintälaitteiden hankintaa ja kaupintavarastoja koskevia ohjeita.
Nuorisovaltuuston jäsenet nimettiin toimikaudelle 2026–2027
Aluehallitus nimesi liitteen mukaisesti nuorisovaltuuston varsinaiset jäsenet ja varajäsenet toimikaudelle 2026–2027. Nuorisovaltuusto vahvistaa nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Se toimii myös Keski-Suomen liiton nuorten osallisuuden kanavana. Keski-Suomen kunnat ovat nimenneet nuorisovaltuustoon yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen. Lisäksi nuorisovaltuustossa on kuusi kuntasidonnaisuudesta vapaata paikkaa. Nuorisovaltuuston toimikausi on yksi vuosi.
Muut asiat
Oikaisuvaatimus hyvinvointialuejohtajan virkasuhteen päättymistä koskevaan asiaan jätetään tutkimatta, koska päätös ei ole oikaisuvaatimuskelpoinen. Aluehallituksen päätös 29.9. koskee ainoastaan asian valmistelua tai täytäntöönpanoa eikä sisällä sellaista lopullista asiaratkaisua, johon voitaisiin hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Aluehallitus merkitsi tiedoksi saapuneet kokouskutsut. Aluehallitus nimesi Servica Oy:n 4.11. osakaskokoukseen kokouskohtaiseksi edustajaksi vt. hankintajohtaja Simo Reippaan sekä nimesi DigiFinland Oy:n 4.11. osakaskokoukseen kokouskohtaiseksi edustajaksi tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paanasen.
Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on verkkosivulla hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki esityslistaan). Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.
Yhteyshenkilöt
Jani Ylälehtoaluehallituksen puheenjohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:0400 922 636jani.ylalehto@hyvaks.fi
Lasse LeppäVt. hyvinvointialuejohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Aikuisten maksuttomat influenssa- ja koronarokotukset alkavat Keski-Suomessa 24. lokakuuta20.10.2026 12:36:37 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen maksuttomat influenssa- ja koronarokotukset alkavat lauantaina 24. lokakuuta joukkorokotuspäivillä useilla eri paikkakunnilla. Keski-Suomen hyvinvointialue suosittelee kaikkia rokotukseen oikeutettuja hakemaan rokotukset mahdollisuuksien mukaan joukkorokotuspäiviltä. Rokotuksen voi hakea mistä tahansa hyvinvointialueen joukkorokotuspäivästä asuinkunnasta riippumatta. Poikkeuksena on Keuruun sosiaali- ja terveysasema, jossa rokotetaan vain Keuruun ja Multian asukkaita.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote20.10.2026 07:14:49 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos 20.10.2026 Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä klo 21:46 rakennuspalo pieni, Jyväskylä. Palaneen hajua kerrostalon rappukäytävässä. Syyksi selvisi asuinhuoneistossa hellalla kärynnyt materiaali. Ei toimenpiteitä pelastustoimelle. klo 22:18 tieliikenneonnettomuus, Äänekoski. Henkilöauto suistui ulos Liimattalantiellä ja kierähti katon kautta ympäri. Autossa oli neljä henkilöä, jotka kaikki ensihoitohenkilöstö tarkasti ja toimitti jatkohoitoon. Tilanne ei aiheuttanut liikennehaittaa. klo 02:07 tieliikenneonnettomuus, Laukaa. Henkilöauto suistui ulos Jyväskyläntiellä ja kierähti katon kautta ympäri. Autossa oli kaksi henkilöä, jotka ensihoitohenkilöstö tarkasti ja toimitti jatkohoitoon. Tilanne ei aiheuttanut liikennehaittaa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.10.2026 21:24:39 EEST | Tiedote
Jatkotiedote (tieliikenneonnettomuus, Nelostie, Joutsa) Pelastustoiminta Nelostiellä Joutsassa liikenneonnettomuuspaikalla on päättynyt. Kiertotiejärjestelyt on purettu ja poliisi ohjaa liikennettä yhtä kaistaa pitkin. Pelastuslaitos ei tiedota tilanteesta enempää. Tiedotusvastuu on siirretty poliisille.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.10.2026 18:49:19 EEST | Tiedote
Jatkotiedote (tieliikenneonnettomuus, Nelostie, Joutsa) Pelastustoiminta jatkuu edelleen Joutsassa Nelostiellä. Onnettomuuskohteessa on viisi pelastuslaitoksen yksikköä. Onnettomuuspaikalla liikenne on edelleen katkaistu. Pelastuslaitos tiedottaa seuraavan kerran, kun pelastustoiminta päättyy kohteessa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.10.2026 18:05:55 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 19.10.2026 Onnettomuustiedote (tieliikenneonnettomuus, Nelostie, Joutsa) Joutsassa Nelostiellä on tapahtunut pakettiauton ja raskaan ajoneuvon nokkakolari. Pelastustoimet ovat parhaillaan käynnissä. Onnettomuuspaikalla liikenne on katkaistu. Lisätietoja: klo 19:00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme