Aluehallitus käsitteli vuoden 2027 talousarvioesitystä - tavoitteena turvata palvelut ja vakauttaa talous

Aluehallitus merkitsi hyvinvointialuejohtajan talousarvioesityksen tiedoksi ja esittää aluevaltuustolle, että se käy esityksestä lähetekeskustelun 10.11.

Talousarvioesitys sisältää noin 61,3 miljoonan euron sopeuttamistoimenpiteet. Niistä noin 48,5 miljoonaa euroa kohdistuu sosiaali- ja terveyspalveluihin, 11,7 miljoonaa euroa konsernipalveluihin ja 1,0 miljoonaa euroa pelastustoimeen. Talouden tasapainottaminen perustuu palvelurakenteen uudistamiseen, kustannusrakenteen sopeuttamiseen käytettävissä olevaan rahoitukseen, palveluverkon kehittämiseen, toiminnan tuottavuuden parantamiseen sekä digitalisaation ja tekoälyn hyödyntämiseen.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa painotetaan ennaltaehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja, kotiin vietäviä palveluja sekä digitaalista asiointia. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat omahoitaja- ja omalääkärimallin laajentaminen, ikääntyneiden palvelurakenteen keventäminen, lastensuojelun raskaiden palvelujen käytön vähentäminen sekä hoito- ja palveluketjujen sujuvoittaminen.

Pelastustoimessa tavoitteena on turvata lakisääteinen palvelutaso, korjata toimintavalmiuden puutteita ja vahvistaa varautumista. Konsernipalveluissa keskeisiä toimenpiteitä ovat tilankäytön tehostaminen, tukipalveluiden toimintamallien uudistaminen, hankintojen kehittäminen sekä digitalisaation ja tekoälyn hyödyntäminen.

Taloussuunnitelman tavoitteena on kattaa aiempina vuosina kertyneet alijäämät vuoden 2030 loppuun mennessä. Myös suunnitelmavuodet 2028–2030 ovat esityksessä ylijäämäisiä.

Talousarvioesityksen henkilöstövaikutuksia käsitellään käynnissä olevissa yhteistoimintaneuvotteluissa, jotka päättyvät alustavan aikataulun mukaan 10.11. Aluehallitus antaa oman talousarvioesityksensä 25.11., ja aluevaltuusto päättää talousarviosta 8.12.

Lue lisää: Keski-Suomen hyvinvointialueen talouden suunta on kääntynyt – vuoden 2027 talousarvioesitys uudistaa palveluja ja kattaa alijäämiä, Tiedote 6.10.2026

Vastaus valtiovarainministeriölle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaan lausuntoon hyvinvointialueen vuosien 2023 ja 2024 rahoituspäätöstä koskevasta oikaisuvaatimuksesta

Aluehallitus päätti, että Keski-Suomen hyvinvointialue antaa vastauksen valtiovarainministeriölle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lausuntoon hyvinvointialueen vuosien 2023 ja 2024 rahoituspäätöstä koskevasta oikaisuvaatimuksesta sekä valtuutti vt. hyvinvointialuejohtajan jättämään vastauksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisenä pidettäviä muutoksia.

Hyvinvointialueen oikaisuvaatimuksen keskeisenä perusteena on ollut, että vuosien 2023 ja 2024 rahoituksen määräytymisessä käytetyistä vuosien 2019–2021 rekisteriaineistoista on puuttunut huomattava määrä pitkäaikaisdiagnooseja. Hyvinvointialueen teettämän diagnoosianalyysin perusteella saamatta jääneen rahoituksen määräksi on arvioitu vuoden 2023 osalta noin 25,4 miljoonaa euroa ja vuoden 2024 osalta noin 27,2 miljoonaa euroa.

Vastauksessaan hyvinvointialue korostaa, että puuttuneiden diagnoositietojen todellinen vaikutus rahoitukseen on selvitettävä. Hyvinvointialue pitää voimassa alkuperäisen vaatimuksensa saamatta jääneen rahoituksen ja koron maksamisesta.

Hankintaohje päivittäminen

Aluehallitus hyväksyi päivitetyn hankintaohjeen 1.11. lähtien. Hankintaohjeen päivitykset sisältävät hankintalain uudistuksen edellyttämät muutokset. Ne koskevat erityisesti markkinakartoituksia, hankintojen jakamista osiin, hankintamenettelyn keskeyttämistä ja hankintoihin liittyvää varautumista.

Lisäksi hankintaohjeeseen täsmennettiin hankintapalvelujen organisointia, lääkintälaitteiden hankintaa ja kaupintavarastoja koskevia ohjeita.

Nuorisovaltuuston jäsenet nimettiin toimikaudelle 2026–2027

Aluehallitus nimesi liitteen mukaisesti nuorisovaltuuston varsinaiset jäsenet ja varajäsenet toimikaudelle 2026–2027. Nuorisovaltuusto vahvistaa nuorten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Se toimii myös Keski-Suomen liiton nuorten osallisuuden kanavana. Keski-Suomen kunnat ovat nimenneet nuorisovaltuustoon yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen. Lisäksi nuorisovaltuustossa on kuusi kuntasidonnaisuudesta vapaata paikkaa. Nuorisovaltuuston toimikausi on yksi vuosi.

Muut asiat

Oikaisuvaatimus hyvinvointialuejohtajan virkasuhteen päättymistä koskevaan asiaan jätetään tutkimatta, koska päätös ei ole oikaisuvaatimuskelpoinen. Aluehallituksen päätös 29.9. koskee ainoastaan asian valmistelua tai täytäntöönpanoa eikä sisällä sellaista lopullista asiaratkaisua, johon voitaisiin hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Aluehallitus merkitsi tiedoksi saapuneet kokouskutsut. Aluehallitus nimesi Servica Oy:n 4.11. osakaskokoukseen kokouskohtaiseksi edustajaksi vt. hankintajohtaja Simo Reippaan sekä nimesi DigiFinland Oy:n 4.11. osakaskokoukseen kokouskohtaiseksi edustajaksi tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paanasen.

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on verkkosivulla hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki esityslistaan). Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.