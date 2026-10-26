Pälkäneen rauniokirkon lasikate on valmistunut

Pälkäneen Rauniokirkon suojeluyhdistyksen toteuttamassa Rauniokirkosta lasikatolla kansainvälinen kulttuurikohde -hankkeessa keskiaikainen Pyhän Mikaelin kirkkoraunio sai lasikatteen. Kate suojaa kirkkoraunion muureja eroosiolta ja mahdollistaa ympärivuotisen käytön tapahtumissa ja matkailukohteena.

Hankkeen pääsuunnittelija, arkkitehti Carita Lindholm kertoo, että Rauniokirkon lasikatteen viimeiset rakennustyöt on saatu päätökseen.

– Saamme olla kiitollisia useasta asiasta: harmaakivikirkon upeat muurit saivat suojaavan katteen ja rakennusprojektimme sujui teknisesti hyvin sekä suunnitelmien mukaisesti niin urakoitsijoiden kuin talkoolaistenkin kanssa, Lindholm kertoo.

1400–1500-lukujen vaihteessa rakennettu Pälkäneen Rauniokirkko on kulttuurihistoriallisesti arvokas muinaismuistokohde ja suosittu nähtävyys, jossa järjestetään tapahtumia vihkimisistä konsertteihin ja ulkoilmaelokuvanäytöksiin.

– Rakennustyöt ovat herättäneet huomattavaa kiinnostusta koko hankkeen ajan. Virallisia avajaisia vietetään keväällä 2027, minkä jälkeen kutsumme asukkaat ja matkailijat tutustumaan katettuun rauniokirkkoon. Rauniokirkkoa vuokrataan kirkkotilaan sopiville tilaisuuksille ensi vuoden toukokuun lopulta lähtien, Carita Lindholm kertoo.



Rauniokirkko alueineen suljettu kevääseen saakka, ja kieltoa valvotaan kameravalvonnalla.

Lasikate syntyi pitkäjänteisellä työllä

Pälkäneen Rauniokirkon suojeluyhdistys ry on tehnyt työtä kirkkoraunion suojelemiseksi 2000-luvun alusta lähtien konservoimalla ja korjaamalla muurien eroosiovaurioita kivi kiveltä ja sauma saumalta.

Vuosina 2024–2026 toteutetussa, Rauniokirkosta lasikatolla kansainvälinen kulttuurikohde -hankkeessa kirkkoraunion päälaivan päälle rakennettiin lasikate, joka muodostuu yli 200 lasiruudusta. Niistä jokainen on kooltaan noin kuusi neliömetriä. Lasikatteen kantavat rakenteet valmistettiin suomalaisesta liimapuusta.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus myönsi hankkeelle EU:n maaseuturahoitusta. Yleishyödyllisen investointihankkeen kokonaiskustannukset olivat 665 000 euroa, josta EU:n maaseuturahoituksen osuus oli 50 prosenttia.

Hanketta rahoittivat myös Luopioisten Säästöpankkisäätiö, Pälkäneen kunta sekä Pälkäneen seurakunta ja Kangasalan Osuuspankki. Lions Club Pälkäneen tekemä yli 2000 tunnin talkootyö oli merkittävässä roolissa hankkeen onnistumisessa.

– Pälkäneen Rauniokirkon suojeluyhdistys on tehnyt pitkäjänteistä ja ainutkertaista työtä arvokkaan historiallisen kohteen hyväksi. On tärkeää, että saamme Pirkanmaalle valtakunnallisesti merkittävän kulttuurikohteen, jolla odotetaan olevan aluetaloudellista merkitystä laajemminkin, yksikön päällikkö Anne Värilä Sisä-Suomen elinvoimakeskuksesta toteaa.

Pälkäneen Rauniokirkon kunnostusta on tuettu myös aiemmin EU:n maaseuturahoituksella. Paikallinen Leader Pirkan Helmen kautta tuki lasikatteen esiselvityshankkeeseen ja muurien kunnostukseen.

Kirkkorauniosta katetuksi kulttuuriperintö- ja matkailukohteeksi

2000 Aktiivit kokoontuivat muurien suojaamiseksi.

2002 Pälkäneen Rauniokirkon suojeluyhdistys ry perustetaan.

2015 Museovirastolta valmius kirkkoraunion lasikatteen suunnittelulle.

2016 Pälkäneen Rauniokirkon lasikattamisen esiselvityshanke toteutettiin EU:n maaseuturahoituksen avulla. Tukea saatiin Leader Pirkan Helmen kautta.

2019 Museovirastolta lupa rakentaa lasikate.

2019–2020 Pälkäneen Rauniokirkon lasikattaus – muurien kunnostus -hanke toteutettiin

EU:n maaseuturahoituksella. Tukea saatiin Leader Pirkan Helmen kautta.

EU:n maaseuturahoituksella. Tukea saatiin Leader Pirkan Helmen kautta. 2021–2023 Suunnitelmien eteenpäinvienti, rahoitusten hankinta

2024–2026 Rauniokirkosta lasikatolla kansainvälinen kulttuurikohde -hanke. EU:n maaseuturahoituksen myönsi Sisä-Suomen elinvoimakeskus.

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