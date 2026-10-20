Eurojackpotissa jakoon 19 miljoonan euron päävoitto
20.10.2026 22:31:49 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin tiistai-illan arvonnassa löytyi yksi täysosuma. Voittorivi on pelattu Ruotsissa, ja sillä voitti 19,3 miljoonaa euroa. Tämän illan arvonta oli Eurojackpotin 1000. arvonta.
Eurojackpotin kierroksen 43/2026 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 5, 16, 32, 34 ja 38. Tähtinumerot ovat 8 ja 9.
Arvonnassa löytyi yksi täysosuma, jolla voitti 19 286 658 euroa. Muhkea potti matkasi naapurimaahamme Ruotsiin.
5+0-osumia löytyi seitsemän kappaletta, ja näillä kullakin voitti 112 637 euroa. Kaikki voitot osuivat Saksaan.
Suomen suurin voitto tuli yhdelle 4+2-osumalle, jolla voitti tänä iltana 6 193 euroa.
– Tämän tiistai-illan arvonta oli eräänlainen merkkipaalu Eurojackpotin historiassa, sillä kyseessä oli pelin tuhannes arvonta. Monikansallinen Eurojackpot on tuottanut jännittäviä hetkiä pitkin Eurooppaa jo vuodesta 2012 lähtien. Pelin alusta alkaen arvonta on suoritettu meillä Suomessa, Helsingin Pasilassa, sanoo Veikkauksen viestintäyksikön päällikkö Eine Alho.
Jokeri-pelin tiistai-illan voittorivi on 7 7 4 6 3 5 4. Illan arvonnassa löytyi yksi kuusi oikein -tulos, joka oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. 40 000 euron voitto osui viiden osuuden porukkapeliin, jonka kaikki osuudet oli ostettu Hangon R-kioskilta.
Milli-pelin oikea rivi on 25, 26, 29, 32, 35, 38 ja lisänumero 7. Tänä iltana ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja lähti matkaan yhteensä 15 952 kappaletta.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Sydney 75. Tuhannen euron arvoisia täysosumia löytyi seitsemän kappaletta.
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