Tiedote: Kirjailija Tatiana Elf siirtyy Tammelle – Rebekka Nummen tarina jatkuu kesällä 2027
21.10.2026 10:12:16 EEST | Tammi | Tiedote
Tatiana Elf siirtyy Tammen kirjailijaksi.
Kirjailija ja käsikirjoittaja Tatiana Elf on noussut nopeasti kiinnostavimpien kotimaisten dekkaristien joukkoon psykologisilla trillereillään Huijari (Into 2025) ja Mestari (Into 2026), ja niiden persoonallinen päähenkilö Rebekka Nummi on ehtinyt kerätä paljon faneja. Tammi julkaisee sarjan kolmannen osan Varas kesäkuussa 2027.
Elf tunnetaan koukuttavista juonista, vahvoista henkilöhahmoista ja mustasta huumorista.
”Meille on suuri ilo saada Tatiana Elf Tammen kirjailijaksi. Hänen teoksissaan yhdistyy poikkeuksellisella tavalla psykologinen tarkkanäköisyys ja viihdyttävän vetävä juoni, ja hänen päähenkilönsä Rebekka Nummi on virkistävän omalaatuinen sankari”, sanoo Tammen kustantaja Petra Maisonen.
”Viiden julkaistun teoksen jälkeen kirjailijan urani on pisteessä, jossa kaipaan uusia haasteita sekä laajempaa alustaa ja näkyvyyttä teoksilleni. Siirtyminen Tammeen tuntuu luonnolliselta askeleelta. Jo alkukeskusteluissa tuli olo, että jaamme yhteisen vahvan vision niin tulevien teosten kuin kirjailijuuteni suhteen. Olen todella innoissani tästä yhteistyöstä”, Elf sanoo.
Etelä-Afrikassa syntynyt ja Helsingissä asuva Tatiana Elf tunnetaan sekä kirjailijana että palkittuna televisiokäsikirjoittajana. Hän on luonut muun muassa draamasarjat Karkurit, Keisari Aarnio ja Kultakala sekä työskennellyt käsikirjoittajana sarjoissa Roba ja Syke. Keisari Aarnio voitti vuonna 2018 Kultainen Venla -palkinnon parhaana draamasarjana. Rebekka Nummesta kertovan sarjan käännösoikeudet on myyty Islantiin ja Ruotsiin. Huijari oli ehdolla Vuoden esikoisdekkari -palkinnon saajaksi.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Viestintäpäällikkö Ina Westman, ina.westman(at)wsoy.fi
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