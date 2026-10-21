Kuntaliitto suosittelee kaikkia kuntia ja kaupunkeja järjestämään Nuorten vaalit kouluissa ja oppilaitoksissa eduskuntavaalien yhteydessä

Samalla Kuntaliitto suosittelee, että oppilaitoksissa hyödynnetään Nuorten vaalien yhteydessä järjestettävän Politiikkaviikon materiaaleja oppitunneilla.

– Vuodesta 1995 lähtien järjestetty Nuorten vaalit on jo vakiinnuttanut paikkaansa demokratiakasvatuksen innovaationa, joka tutustuttaa nuoria edustukselliseen demokratiaan. Kuntaliitto kantaa huolta nuorten hyvin alhaisesta äänestysprosentista ja näemme, että päätöksentekoon tutustuminen jo ennen varsinaista äänestysikää on hyvin tärkeää, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen toteaa.

– On mahtavaa saada Kuntaliitto yhteistyökumppaniksi Nuorten vaaleille. Meillä on yhteinen tavoite: tarjota mahdollisimman monelle nuorelle mahdollisuus harjoitella äänestämistä jo ennen täysi-ikäisyyttä. Kunnilla on tässä keskeinen rooli ja toivommekin, että moni kunta päättää tarjota nuorille tasaveroisen mahdollisuuden päästä osaksi vaalikeskustelua, iloitsee Nuorisoala ry:n projektipäällikkö Silja Porkkala.

Esimerkiksi Ruotsissa on järjestetty kouluvaaleja jo 60 vuoden ajan osana demokratiakasvatusta, ja äänensä antoi edellisissä vaaleissa lähes puoli miljoonaa ruotsalaisnuorta.

Kuntaliitto käynnisti elokuussa 2026 Kuntademokratian suunta -ohjelman, jossa pyritään löytämään erilaisia keinoja demokratian edistämiseksi.

Mikä Nuorten vaalit?

Nuorten vaalit on kaikille alle 18-vuotiaille suunnattu tapahtuma, jossa nuoret pääsevät tutustumaan vaaleihin ja harjoittelemaan äänestämistä mahdollisimman aidossa tilanteessa. Nuorten vaaleissa äänestetään samoja ehdokkaita kuin varsinaisissa eduskuntavaaleissa, ja nuoret voivat toimia itse myös vaalitoimitsijoina.

Vuoden 2027 Nuorten vaalit voi järjestää 22.3.–2.4. välisenä aikana oman kunnan, koulun tai oppilaitoksen aikatauluun sopivana ajankohtana. Valtakunnallinen tulos julkaistaan 6.4.2027.

Samaan aikaan järjestetään Politiikkaviikko, joka pyrkii lisäämään nuorten ymmärrystä vaikuttamisesta ja yhteiskunnan toiminnasta laajemminkin tarjoamalla erilaisia materiaaleja aiheesta esimerkiksi koululuokille.

Nuorisoala tuottaa tukimateriaalit sekä Nuorten vaalien että Politiikkaviikon järjestämiseksi. Nuorten vaaleja järjestämään lähtevät kunnat ja kaupungit pääsevät hyödyntämään valmiita materiaaleja ja ilmoittamaan vaalin tulokset valtakunnallista viestintää varten. Materiaalit julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi.

Kunta sekä mukaan lähtevät koulut ja oppilaitokset voivat ilmoittautua järjestämään Nuorten vaalit sekä hyödyntämään Politiikkaviikon materiaaleja 1.3.2027 mennessä lomakkeella. Järjestäjille tarjotaan materiaalipankki, joka sisältää mm. tulostettavia äänestyslippuja sekä ohjeita äänestystapahtuman järjestämiseksi ja tuloksen ilmoittamiseksi. Nuorten vaalien tuloksesta viestitään valtakunnallisesti ja vaalipiirikohtaisesti.

Demokratia on pelastettava: erityishuolena nuoret

Edellisissä eduskuntavaaleissa eläkeikää lähestyvät suomalaiset äänestivät noin 20 prosenttiyksikköä aktiivisemmin kuin nuorimmat äänioikeutetut. Kuntavaaleissa nuorimpien ja aktiivisimpien ikäryhmien välillä äänestysaktiivisuudessa oli lähes 32 prosenttiyksikön ero.

– Ongelma ei ole se, etteivät nuoret välittäisi esimerkiksi ilmastosta, asumisesta, koulutuksesta tai työelämästä. Ongelma on, etteivät he koe politiikan ja vaalien olevan paikka, jossa näihin asioihin voi vaikuttaa, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Susanna Huovinen kiteyttää.

– Jos nuori oppii jo ennen täysi-ikäisyyttä, miten vaalit toimivat, mistä puolueissa on kyse, miten äänestäminen tapahtuu ja miksi tällä kaikella on merkitystä, todennäköisyys käyttää äänioikeutta myös myöhemmin kasvaa.

– Eduskuntavaalien kaikki teemat koskettavat tavalla tai toisella nuorten elämää. Onkin demokratian tulevaisuuden kannalta elintärkeää, että nuoret äänestävät. Osallistuminen tuo myös uskoa tulevaan ja sitä tarvitaan ajassa, jossa nuorten tulevaisuususko on hälyttävän matalalla tasolla, Porkkala toteaa.

Susanna Huovinen kannustaa puolueita ottamaan vaalien ehdokaslistoilleen mahdollisimman monipuolisesti myös nuoria ehdokkaita.

– Esimerkiksi viime kuntavaaleissa ehdokkaista alle 30-vuotiaita oli vain 7,8 prosenttia, ja osuus on laskenut vaali vaalilta. Jotta nuoret saadaan kiinnostumaan politiikasta, heidän tulee löytää itselleen sopivia ehdokkaita, Huovinen sanoo.

Lisätietoja:

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen, p. 050 380 5907

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Susanna Huovinen, p. 050 432 0731

Kuntaliiton viestintäpäällikkö Hanna Kaukopuro-Klemetti, p 050 597 4918, hanna.kaukopuro-klemetti@kuntaliitto.fi



Nuorisoala ry:n projektipäällikkö Silja Porkkala, 044 792 2949, silja.porkkala@nuorisoala.fi