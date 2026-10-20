Itsenäisen aggregoinnin tulevaisuuden kehityksen kyselyn tulokset julkaistu
21.10.2026 11:03:02 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote
Fingrid toteutti kesällä 2026 toimialalle kyselyn itsenäisen aggregoinnin tulevaisuuden kehityksestä. Kysely oli käynnissä 9.6.-28.8.2026. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa toimialan näkemyksiä itsenäisen aggregoinnin mallista.
Kyselyyn saatiin vastauksia 14 kpl, joista 8 kpl edusti tasevastaavia tai sähkönmyyjiä, 4 kpl itsenäisiä aggregaattoreita ja 2 kpl muita sidosryhmiä. Toimijoiden vastaukset on koottu liitteenä olevaan dokumenttiin. Kyselyn kysymykset ja taustamateriaali löytyvät tiedotteesta: Kysely itsenäisen aggregoinnin tulevaisuuden kehityksestä.
Yhteenveto kyselyn tuloksista:
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Vastauksissa on eroavaisuuksia riippuen siitä, onko asiaa katsottu tasevastaavan ja sähkönmyyjän vai itsenäisen aggregaattorin näkökulmasta. Eroavia näkemyksiä on esimerkiksi korvauksen laskentamenetelmästä eli kompensaatiomallista ja sen viitehinnasta, itsenäisen aggregaattorin toiminnan aiheuttaman ns. reboundin eli palautumisvaikutuksen vastuusta ja tiedonjakamisesta tasevastaaville ja sähkönmyyjille.
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Tasevastaavilla ja sähkönmyyjillä on keskenään samanlaisia näkemyksiä valtaosasta kyselyn teemoista, mutta myös eroavia mielipiteitä esimerkiksi kompensaatiomallin viitehinnasta ja itsenäisen aggregoinnin soveltuvuudesta erilaisiin sähkösopimustyyppeihin. Itsenäisillä aggregaattoreilla taas oli keskenään samanlaisia näkemyksiä, mutta myös toisistaan eroavia näkemyksiä esimerkiksi kompensaatiomallista ja sen viitehinnasta ja mallin teknisestä toteutuksesta.
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Tasevastaavat ja sähkönmyyjät kannattavat Fingridin taustamateriaalissa esitettyä tasapuolista ja aiheuttamisperiaatteen mukaista mallia, jossa itsenäinen aggregaattori on vastuussa aiheuttamistaan vaikutuksista. Valtaosa itsenäisistä aggregaattoreista on eri mieltä Fingridin taustamateriaalissa esitetyn mallin pääperiaatteista.
Fingrid käyttää kyselyn vastauksia valmistautumisessa EU:n kulutusjouston verkkokoodiin ja kansalliseen työhön. Fingridin tavoitteena on tasapuolinen, syrjimätön ja aiheuttamisperiaatteen mukainen itsenäisen aggregoinnin malli.
Lisätiedot:
Suvi Peltoketo, erikoisasiantuntija, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 5360
Anette Ryhänen, asiantuntija, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 5286
Pasi Lintunen, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 4291
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Liitteet:
Itsenäisen aggregoinnin tulevaisuuden kehityksen kyselyn tulokset
Itsenäinen aggregointi:
Itsenäisellä aggregaattorilla tarkoitetaan aggregaattoria, joka ei ole sidoksissa asiakkaan avoimeen sähköntoimittajaan ja tasevastaavaan. Itsenäisen aggregoinnin kehityksen taustalla on EU-direktiivi 2019/944 ja Sähkömarkkinalakiin (588/2013) vuonna 2023 tehdyt itsenäistä aggregointia koskevat muutokset.
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja rakennamme tulevaisuuden sähköjärjestelmää. Visiomme on puhdas, varma ja Euroopan kilpailukykyisin sähköjärjestelmä.
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