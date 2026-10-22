Nostot medialle 26.–30.10.2026 | Energiakriisin opit ja uusiutuvan sähköntuotannon luontovaikutukset
22.10.2026 14:28:01 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme mediakatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
To 22.10. | Syken uutiskirje
Ympäristön hyvinvointi on tärkeä osa kokonaisturvallisuutta
Mitä ympäristöturvallisuus tarkoittaa ajassa, jossa ilmastonmuutos, luontokato ja luonnonvarojen käytön paineet muokkaavat yhteiskuntiamme yhä voimakkaammin? Entä miten tutkimustieto voi auttaa meitä tunnistamaan riskejä ajoissa ja vahvistamaan yhteiskunnan kykyä vastata niihin?
Lue tutkimusjohtaja Riikka Paloniemen kirjoitus ja muut sisällöt Syken uusimmasta uutiskirjeestä (uutiskirje.syke.fi)
To 22.10. | Ratkaisuja-blogi
Kari-Matti Vuori ja Jonne Hytönen: Uusiutuvan sähköntuotannon kasvu pirstoo luontoa
Uusiutuvan sähköntuotannon rakentaminen sisältää merkittäviä riskejä luontokadon kiihtymiselle Suomessa. Etenkin metsäluonto väistää yhä laajemmin uusiutuvan sähkön tuotannon ja voimalinjojen tieltä. Datakeskusten kiihtyvä rakentaminen lisää painetta. Sähköntuotannon kasvuun liittyvää maankäytön muutosta olisi ohjattava nykyistä paljon voimakkaammin kohteisiin, joissa luontohaitat jäävät vähäisiksi, kirjoittavat erikoistutkija Jonne Hytönen ja kehittämispäällikkö Kari-Matti Vuori.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: erikoistutkija Jonne Hytönen, puh. 029 525 1230 ja kehittämispäällikkö Kari-Matti Vuori, puh. 029 525 1754, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
To 22.10. | Tiedote
Useimmat Syken verkkopalvelut ovat jälleen käytettävissä
Suomen ympäristökeskuksen (Syke) verkkopalveluita on palautettu käyttöön kriittisten PHP-tietoturvahaavoittuvuuksien vuoksi tehdyn väliaikaisen sulun jälkeen. Useimmat palvelut ovat jo käytettävissä. Vielä suljettuina olevat palvelut avataan, kun tarvittavat korjaukset on tehty.
Lisätiedot: digijohtaja Kari Lahti, puh. 029 525 2311, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@syke.fi
Ma 26.10. | Tiedote ja blogikirjoitus
Tutkimus: Energiakriisi sai seitsemän kymmenestä lisäämään puunpolttoa
Miten sähkölämmitteisten omakotitalojen asukkaat reagoivat sähkön hinnan rajuun nousuun talvella 2022–2023? Syken ja Helsingin yliopiston tuore tutkimus paljastaa, millaisiin säästökeinoihin kotitaloudet turvautuivat ja kuinka harva päätyi pysyviin energiainvestointeihin. Tutkimus osoittaa myös, ettei kaikilla kotitalouksilla ole samanlaisia mahdollisuuksia varautua tuleviin energiakriiseihin.
Miten kotitaloudet voivat varautua seuraavaan energiakriisiin?
Sähkön hinnan vaihtelut voivat koetella kotitalouksia jälleen tulevana talvena. Mitä edellisestä energiakriisistä opittiin, ja miten seuraavaan voisi valmistautua paremmin? Syken ja Helsingin yliopiston tutkijat pohtivat blogissa, mitä kotitaloudet voivat itse tehdä ja millaista yhteiskunnan tukea tarvitaan, jotta mahdollisimman moni selviäisi tulevista energiakriiseistä.
Blogikirjoitus julkaistaan osoitteessa hiilineutraalisuomi.fi
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: tutkija Jouni Räihä, puh. 029 525 2243 ja viestintäasiantuntija Sini Harvo, puh. 029 525 2427, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Ma 26.10. | Tapahtuma
Miten politiikka voi vauhdittaa työkonealan vientiä, kilpailukykyä ja päästövähennyksiä? Uusien politiikkasuositusten esittely ja päättäjäpaneeli
Liikkuvien työkoneiden toimiala on yksi Suomen merkittävimmistä vientiteollisuuden aloista. Suomessa on vahvaa osaamista työkoneiden kehittämisessä, valmistuksessa sekä työkoneisiin liittyvissä avainteknologioissa, kuten sähkövoimansiirrossa, automaatiossa ja digitalisaatiossa. Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -projektin johdolla on valmisteltu yhteistyössä työkonealan keskeisten toimijoiden kanssa politikkasuositukset, joissa ehdotetaan kolmea määräaikaista ja toisiaan täydentävää ohjauskeinoa, joilla vauhditetaan vähäpäästöisten ratkaisujen käyttöönottoa, vahvistetaan kotimaista vientiä, vähennetään päästöjä ja parannetaan Suomen energiaomavaraisuutta.
Lue lisää ja ilmoittaudu osallistujaksi viimeistään pe 23.10. (hiilineutraalisuomi.fi)
Ma 26.10. | Webinaari klo 17.00–18.30
Muovit keittiössä: mitä niistä kannattaa tietää?
Käytätkö muovisia leikkuulautoja, säilytysrasioita tai keittiövälineitä? Oletko pohtinut, voiko niistä irrota mikromuovia tai miten muoveja kannattaa käyttää turvallisesti ja kestävällä tavalla?
Muovit ovat laajasti osana arkeamme, mutta tutkimus tuottaa jatkuvasti uutta tietoa niiden turvallisesta ja kestävästä käytöstä. Tässä maksuttomassa webinaarissa tutkijat ja asiantuntijat kertovat muovien käytöstä keittiössä, mikromuovien muodostumisesta ruoanvalmistuksessa sekä uusista materiaaleista, jotka voivat tulevaisuudessa täydentää tai korvata perinteisiä muoveja.
Lue lisää tapahtumasta (kiertotalousratkaisuja.fi)
Median ilmoittautumiset: erikoistutkija Pinja Näkki, etunimi.sukunimi@syke.fi
Muutokset mahdollisia.
Ystävällisin terveisin
Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki
Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).
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Yhteyshenkilöt
Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.
Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
0295 251 000
www.syke.fi
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 650 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
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Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. Jakelemme mediakatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
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