Nostot medialle 26.–30.10.2026 | Energiakriisin opit ja uusiutuvan sähköntuotannon luontovaikutukset

To 22.10. | Syken uutiskirje

Ympäristön hyvinvointi on tärkeä osa kokonaisturvallisuutta

Mitä ympäristöturvallisuus tarkoittaa ajassa, jossa ilmastonmuutos, luontokato ja luonnonvarojen käytön paineet muokkaavat yhteiskuntiamme yhä voimakkaammin? Entä miten tutkimustieto voi auttaa meitä tunnistamaan riskejä ajoissa ja vahvistamaan yhteiskunnan kykyä vastata niihin?

Lue tutkimusjohtaja Riikka Paloniemen kirjoitus ja muut sisällöt Syken uusimmasta uutiskirjeestä (uutiskirje.syke.fi)

To 22.10. | Ratkaisuja-blogi

Kari-Matti Vuori ja Jonne Hytönen: Uusiutuvan sähköntuotannon kasvu pirstoo luontoa

Uusiutuvan sähköntuotannon rakentaminen sisältää merkittäviä riskejä luontokadon kiihtymiselle Suomessa. Etenkin metsäluonto väistää yhä laajemmin uusiutuvan sähkön tuotannon ja voimalinjojen tieltä. Datakeskusten kiihtyvä rakentaminen lisää painetta. Sähköntuotannon kasvuun liittyvää maankäytön muutosta olisi ohjattava nykyistä paljon voimakkaammin kohteisiin, joissa luontohaitat jäävät vähäisiksi, kirjoittavat erikoistutkija Jonne Hytönen ja kehittämispäällikkö Kari-Matti Vuori.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: erikoistutkija Jonne Hytönen, puh. 029 525 1230 ja kehittämispäällikkö Kari-Matti Vuori, puh. 029 525 1754, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi

To 22.10. | Tiedote

Useimmat Syken verkkopalvelut ovat jälleen käytettävissä

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) verkkopalveluita on palautettu käyttöön kriittisten PHP-tietoturvahaavoittuvuuksien vuoksi tehdyn väliaikaisen sulun jälkeen. Useimmat palvelut ovat jo käytettävissä. Vielä suljettuina olevat palvelut avataan, kun tarvittavat korjaukset on tehty.

Lue tiedote (sttinfo.fi)

Lisätiedot: digijohtaja Kari Lahti, puh. 029 525 2311, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@syke.fi

Ma 26.10. | Tiedote ja blogikirjoitus

Tutkimus: Energiakriisi sai seitsemän kymmenestä lisäämään puunpolttoa

Miten sähkölämmitteisten omakotitalojen asukkaat reagoivat sähkön hinnan rajuun nousuun talvella 2022–2023? Syken ja Helsingin yliopiston tuore tutkimus paljastaa, millaisiin säästökeinoihin kotitaloudet turvautuivat ja kuinka harva päätyi pysyviin energiainvestointeihin. Tutkimus osoittaa myös, ettei kaikilla kotitalouksilla ole samanlaisia mahdollisuuksia varautua tuleviin energiakriiseihin.

Miten kotitaloudet voivat varautua seuraavaan energiakriisiin?

Sähkön hinnan vaihtelut voivat koetella kotitalouksia jälleen tulevana talvena. Mitä edellisestä energiakriisistä opittiin, ja miten seuraavaan voisi valmistautua paremmin? Syken ja Helsingin yliopiston tutkijat pohtivat blogissa, mitä kotitaloudet voivat itse tehdä ja millaista yhteiskunnan tukea tarvitaan, jotta mahdollisimman moni selviäisi tulevista energiakriiseistä.

Blogikirjoitus julkaistaan osoitteessa hiilineutraalisuomi.fi



Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: tutkija Jouni Räihä, puh. 029 525 2243 ja viestintäasiantuntija Sini Harvo, puh. 029 525 2427, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi

Ma 26.10. | Tapahtuma

Miten politiikka voi vauhdittaa työkonealan vientiä, kilpailukykyä ja päästövähennyksiä? Uusien politiikkasuositusten esittely ja päättäjäpaneeli

Liikkuvien työkoneiden toimiala on yksi Suomen merkittävimmistä vientiteollisuuden aloista. Suomessa on vahvaa osaamista työkoneiden kehittämisessä, valmistuksessa sekä työkoneisiin liittyvissä avainteknologioissa, kuten sähkövoimansiirrossa, automaatiossa ja digitalisaatiossa. Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -projektin johdolla on valmisteltu yhteistyössä työkonealan keskeisten toimijoiden kanssa politikkasuositukset, joissa ehdotetaan kolmea määräaikaista ja toisiaan täydentävää ohjauskeinoa, joilla vauhditetaan vähäpäästöisten ratkaisujen käyttöönottoa, vahvistetaan kotimaista vientiä, vähennetään päästöjä ja parannetaan Suomen energiaomavaraisuutta.

Lue lisää ja ilmoittaudu osallistujaksi viimeistään pe 23.10. (hiilineutraalisuomi.fi)

Ma 26.10. | Webinaari klo 17.00–18.30

Muovit keittiössä: mitä niistä kannattaa tietää?

Käytätkö muovisia leikkuulautoja, säilytysrasioita tai keittiövälineitä? Oletko pohtinut, voiko niistä irrota mikromuovia tai miten muoveja kannattaa käyttää turvallisesti ja kestävällä tavalla?

Muovit ovat laajasti osana arkeamme, mutta tutkimus tuottaa jatkuvasti uutta tietoa niiden turvallisesta ja kestävästä käytöstä. Tässä maksuttomassa webinaarissa tutkijat ja asiantuntijat kertovat muovien käytöstä keittiössä, mikromuovien muodostumisesta ruoanvalmistuksessa sekä uusista materiaaleista, jotka voivat tulevaisuudessa täydentää tai korvata perinteisiä muoveja.

Lue lisää tapahtumasta (kiertotalousratkaisuja.fi)

Median ilmoittautumiset: erikoistutkija Pinja Näkki, etunimi.sukunimi@syke.fi

Muutokset mahdollisia.

Ystävällisin terveisin

Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki

Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).

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