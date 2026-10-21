Perussuomalaisten Koskela: Tutkimuksen on palveltava kansalaista – siksi myös innovaatiot kuuluvat rahoitukseen

Veronmaksajien rahoittaman tutkimuksen ja kehityksen on tuotettava hyötyä kansalaisille ja kuluttajille. Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Koskela korostaa, että tutkimustulosten jalostaminen arkea parantaviksi tuotteiksi ja palveluiksi tarvitsee tuekseen myös innovaatiorahoitusta. Eduskunnan käsittelyssä oleva lakimuutos vahvistaa tätä yhteyttä.