Kerrostalopalossa savuiseen rappukäytävään ei saa mennä

Monelle on jäänyt esimerkiksi työpaikan pelastautumisharjoituksista mieleen, että tulipalon sattuessa rakennuksesta tulee poistua suorinta reittiä ulos. Useimmiten tämä on oikea toimintatapa, mutta jos kerrostalossa huomaa rappukäytävästä kantautuvan savun hajua, tilanne on eri: tällöin oikea toimintatapa on jäädä asuntoon ja soittaa hätänumeroon 112.

– Tulipaloissa kuoleman aiheuttaa useimmin nimenomaan savu. Jos siis asuntoon kantautuu rappukäytävästä savun hajua, vaarallisinta on yrittää poistua savuista rappukäytävää pitkin. Näkyvyys voi olla erittäin huono ja savu on myrkyllistä ja kuumaa. Savun hengittäminen voi johtaa tajunnan menetykseen ja polttaa hengitystiet, varoittaa riskienhallintapäällikkö Pauli Nurminen Keski-Suomen pelastuslaitokselta.

Palo-osastoinnit on suunniteltu luomaan turvaa

Asuntoon jääminen savun kantautuessa rapusta voi tuntua ahdistavalta, mutta kerrostalossa jokainen asunto muodostaa oman palo-osastonsa.

– Palo-osastointi tarkoittaa rakennuksen jakamista osiin, jotka estävät palon ja savukaasujen leviämisen osastojen, kuten huoneistojen, välillä, selventää johtava palotarkastaja Henna Kettunen Keski-Suomen pelastuslaitokselta.

Yleensä kerrostalohuoneisto on suunniteltu kestämään paloa 60 minuuttia.

– Tilanteessa omaa hätää voi yrittää lievittää esimerkiksi laittamalla oman asunnon oven kynnykselle kasteltuja pyyhkeitä estämään savun pääsyä huoneistoon. Tilannetta voi seurata ikkunasta ja puhelin on hyvä pitää lähellä. Hätäkeskukseen voi soittaa ja pelastushenkilökunnalle viittoa ikkunasta, jos tilanne käy liian tukalaksi, Kettunen ohjeistaa.

Puolestaan jos omassa asunnossa palaa ja palo ei sammu kotikonstein, on erittäin tärkeää, että asunnosta poistuessa sulkee palavan huoneiston oven. Näin palo-osastointi toimii kuten pitää, rappukäytävä ei täyty heti savusta ja palo ei pääse leviämään niin nopeasti. Soita hätänumeroon mahdollisimman pian. Lisäksi on tärkeää muistaa, että hissiä ei saa tulipalotilanteessa käyttää. Hissi voi jumiutua ja savukaasut päästä hissikuiluun.