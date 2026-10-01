A-Insinöörit Joensuun uuden musiikki- ja kulttuuritalon rakennesuunnittelijaksi

Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) ovat allekirjoittaneet sopimuksen Original Sokos Hotel Kimmelin ja Pielisjoen väliin rakennettavasta musiikki- ja kulttuuritalosta. Yli tuhannen hengen ympärivuotinen tapahtumapaikka tulee toimimaan myös Joensuun kaupunginorkesterin uutena kotina. PKO rakennuttaa ja omistaa talon, ja Joensuun kaupunki vuokraa siitä tiloja kaupunginorkesterin ja muun kulttuuritoiminnan käyttöön.

Joensuun musiikki- ja kulttuuritalon pääsuunnittelijana toimii professori, arkkitehti Hannu Tikka. Jaakko Puro Oy:n arkkitehtiryhmä vastaa rakennussuunnittelusta, ja A-Insinöörit rakenne- ja elementtisuunnittelusta.

Uusi musiikkitalon arkkitehtuuri on omaleimainen ja kutsuva kaikkiin ilmansuuntiin: rakennuksella ei ole takajulkisivua. Runko on suunniteltu vaativana yhdistelmänä puu-, teräs- ja betonirakenteita, jossa puu korostuu. Erityisvaatimuksia asettavat myös ainutlaatuinen julkisivu, akustisten ratkaisujen huomioiminen sekä Pielisjoen läheisyys.

– Musiikki- ja kulttuuritalo on kokonaisuudessaan hyvin näyttävä, ja sen suunnitteluryhmässä on mukana valtakunnan kärkitason tekijät. On hienoa olla tässä joukossa ja päästä osoittamaan oman paikallisen suunnitteluryhmämme korkeaa osaamista. Teknisesti erittäin vaativan rakennuksesta tekee lasinen julkisivu, jossa kaarevat liimapuupilarit ovat merkittävässä roolissa, yksikönjohtaja Ville Virnes A-Insinööreistä kertoo.

Musiikki- ja kulttuuritalon suuressa salissa on 1056 istumapaikkaa. Kaupunginorkesteri käyttää salia esiintymisiin ja harjoitteluun. Muuna aikana tilan käytöstä vastaa PKO. Tiloissa voidaan järjestää esimerkiksi valtakunnallisia kiertuekonsertteja, suuria orkesteri- ja kuorotuotantoja, muita kulttuuritapahtumia, kongresseja ja yritystapahtumia korkeatasoisissa olosuhteissa.

Alustavien suunnitelmien mukaan rakentaminen alkaa keväällä 2027, ja tavoitteena on, että talossa järjestetään ensimmäiset tapahtumat alkuvuonna 2029. Rakentamisen aloittaminen edellyttää vielä lainvoimaista asemakaavaa ja rakennusluvan hyväksymistä. Akustiikan ja esitystekniikan suunnittelusta vastaa Akukon.

Parhaillaan A-Insinöörien rakennetekniikan asiantuntijat ovat mukana mm. Turun musiikkitalon Fuugan suunnittelussa. Yhtiön referensseihin lukeutuu useita konsertti- ja kulttuuritiloja myös Itä-Suomessa, joiden joukossa Joensuun konservatorio, Iisalmen kulttuurikeskus ja Kuopion Musiikkikeskus.