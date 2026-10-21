Vihreiden Forsgrén: Paperittomien terveysneuvonnan rahoituksen lopettaminen on järkyttävä arvovalinta – ministeri Rydmanin on kerrottava perusteet
21.10.2026 10:58:37 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén vaatii sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanilta selvitystä paperittomien terveysneuvonnan rahoitusuhasta.
Lääkärilehti uutisoi 20.10.2026 että Lääkärien sosiaalinen vastuu ry (LSV) on saanut ennakkotiedon paperittomuustyönsä STEA-rahoituksen loppumisesta vuonna 2027. Järjestön mukaan sen saamassa tiedossa vedotaan ministerin toiveeseen.
– Ministerin on kerrottava, pitääkö tieto paikkansa ja millä perusteilla rahoitusta ollaan lopettamassa. Ministerin henkilökohtaiset mieltymykset eivät saa ratkaista, ketä Suomessa autetaan, Forsgrén vaatii.
LSV on lähes kymmenen vuoden ajan ohjannut paperittomia ihmisiä terveydenhuollon piiriin ja neuvonut heitä hoito-oikeuksista, sekä kouluttanut terveydenhuollon ammattilaisia hoito-oikeuksista. Järjestön mukaan kahden asiantuntijan työ maksaa 140 000 euroa vuodessa. Ilman rahoitusta neuvonta ja kohtaava työ loppuvat.
– Olen järkyttynyt. Puhumme työstä, jonka ansiosta diabeetikko saa insuliinireseptinsä, toistuvasti kouristeleva lapsi pääsee tutkimuksiin ja odottava äiti neuvolaan. Hinnan maksavat ihmisten terveys ja päivystykset, joihin hoitamattomat sairaudet lopulta päätyvät, Forsgrén toteaa.
Vuoden 2027 STEA-hakuilmoitus painottaa konkreettista kohtaavaa asiakastyötä. Siinä todetaan myös, ettei valmistelussa sovelleta kesällä julkistettua, tulkinnanvaraiseksi osoittaunutta ministeri Rydmanin kriteereitä, jotka koskivat toiminnan kohdistumista tiettyyn tausta- tai identiteettiryhmään.
– Kukaan ei ole esittänyt arviota, jonka mukaan LSV:n työ ei olisi ollut vaikuttavaa tai tavoitteensa saavuttavaa. Silloin on vaikea nähdä tälle muuta syytä kuin se, keihin palvelu on kohdistunut, Forsgrén sanoo.
Paperittomilla on lakisääteinen oikeus kiireelliseen hoitoon, ja usein myös välttämättömään hoitoon. Esimerkiksi Helsinki tarjoaa laajempaa hoitoa kuin laki edellyttää. LSV:n mukaan ammattilaiset eivät usein tunne näitä oikeuksia, ja apua tarvitsevia on käännytetty pois terveyskeskuksesta ja neuvolasta.
– Oikeus hoitoon jää tyhjäksi, jos sitä ei tunneta vastaanotolla. LSV:n työ on se silta, jonka kautta laki toteutuu käytännössä. Ihmisoikeudet eivät ole etu, jonka valtio jakaa vain mieleisilleen, Forsgrén sanoo.
Yhteyshenkilöt
Bella ForsgrénKansanedustajaPuh:09 432 3114bella.forsgren@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
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