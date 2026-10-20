Varo hyvinvointialueen palveluiden nimissä lähetettäviä huijausviestejä

Oma Hämeen tietoon on tullut huijaustekstiviestejä, joita on lähetetty muun muassa suun terveydenhuollon nimissä. Vastaavia huijausyrityksiä on esiintynyt Suomessa kuluvan vuoden aikana myös muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden nimissä. Oma Häme muistuttaa, ettei hyvinvointialue koskaan pyydä asiakkailtaan pankkitunnuksia tai maksukorttitietoja tekstiviestillä.



Huijausviesteissä vastaanottajaa voidaan esimerkiksi kehottaa varaamaan, vahvistamaan tai peruuttamaan vastaanottoaika viestissä olevan linkin kautta. Viestit voivat näyttää aidoilta sosiaali- ja terveydenhuollon yhteydenotoilta, ja niissä voidaan käyttää työntekijöiden nimiä tai viitata asiakkaan tai hänen lapsensa asioihin.



Oma Hämeen tietoon tulleissa viimeaikaisissa tapauksissa huijausviestejä on lähetetty suuhygienistin ajanvarauksen nimissä. Viesteissä on ohjattu vastaanottajia verkkosivustolle, jossa pyydetään pankkitunnuksia. Huijausviestien sisältö, lähettäjän nimi ja puhelinnumero voivat vaihdella. Siksi viestin aitoutta ei kannata arvioida pelkästään lähettäjän nimen tai numeron perusteella.

Näin tunnistat huijausyrityksen ja toimit turvallisesti

Älä avaa epäilyttäviä linkkejä. Suhtaudu varauksella viesteihin, joissa sinua kehotetaan kiireellisesti siirtymään verkkosivustolle esimerkiksi ajanvarauksen vahvistamiseksi tai peruuttamiseksi.

Älä anna pankkitunnuksia tai maksukorttitietoja. Oma Häme ei koskaan pyydä asiakkaan pankkitunnuksia tai maksukorttitietoja tekstiviestillä.

Tarkista tiedot luotettavasta palvelusta. Jos viesti koskee ajanvarausta tai muita sosiaali- ja terveyspalveluiden asioita, tarkista tiedot Oma Hämeen virallisista asiointikanavista tai Oma Kannasta silloin, kun kyseiset tiedot ovat siellä saatavilla. Siirry palveluihin itse niiden virallisten verkkosivujen tai sovellusten kautta, älä epäilyttävän viestin linkistä.

Varmista tarvittaessa viestin aitous. Jos epäilet saamaasi viestiä, ota yhteyttä kyseisen palvelun asiakaspalveluun Oma Hämeen verkkosivuilta löytyvien yhteystietojen kautta.

Oma Hämeen lähettämät tekstiviestit tulevat aina nimellä OmaHame.

Jos olet saanut huijausviestin

Jos saat epäilyttävän tekstiviestin, älä avaa sen sisältämiä linkkejä äläkä vastaa viestiin. Voit poistaa viestin.



Jos olet jo syöttänyt pankkitunnuksiasi tai maksukorttitietojasi huijaussivustolle, ota välittömästi yhteyttä pankkiisi. Tee myös rikosilmoitus poliisille. Jos olet avannut epäilyttävän linkin, mutta et ole antanut tietojasi, älä jatka sivuston käyttöä.



Huijausyritykset voivat muuttua nopeasti, joten tarkkaavaisuus on tärkeää myös silloin, kun viesti näyttää tulevan tutulta tai luotettavalta lähettäjältä.



Oma Häme muistuttaa, että epäilyttävissä tilanteissa viestin aitous kannattaa aina varmistaa virallista asiointikanavaa käyttäen.