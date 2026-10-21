Ympäristövaliokunnan sd-edustajat: Hallitus myllersi asuntopolitiikan, mutta unohti kohtuuhintaisen asumisen

– Kohtuuhintaisten kotien tarjonta on etenkin suurissa kaupungeissa ensiarvoisen tärkeää, sillä valtion tukemissa vuokra-asunnoissa asuminen on selvästi edullisempaa. Esimerkiksi Helsingissä vuokrat ovat keskimäärin lähes 30 prosenttia vapaarahoitteisia vuokria matalammat, Heinäluoma jatkaa.

Hallitus lupasi poistaa pitkäaikaisasunnottomuuden vuoteen 2027 mennessä, mutta nyt se lopettaa ohjelmansa, vaikka tavoite on karannut. Pitkäaikaisasunnottomuus ja yksinelävien asunnottomuus ovat päinvastoin kääntyneet kasvuun.

– Hallitus luovuttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten edessä. Työttömyys, velkaantuminen ja päihde- tai mielenterveysongelmat voivat viedä kodin, mutta myös pienituloisella työssäkäyvällä voi sosiaaliturvaleikkausten jälkeen olla edessä häätö. Samaan aikaan hallitus on leikannut asumisneuvonnasta ja järjestöiltä, vaikka juuri varhainen tuki voi ehkäistä häätöjä ja asunnottomuutta, toteaa kansanedustaja Pinja Perholehto.

Erityisryhmien investointiavustuksille on kasvava tarve väestön ikääntyessä ja yhteisöllisen asumisen lisääntyessä. Hallitus on rajannut rajusti leikatun tuen vammaisten ja pitkäaikaisasunnottomien asumiseen.

– Erityisryhmien investointiavustusvaltuutta on korotettava vuodelle 2027. Miten hallitus aikoo huolehtia ikääntyvistä ja nostaa väestön koulutustasoa, jos se jättää vanhukset ja opiskelijat tuen ulkopuolelle? Asumisen tarpeisiin on vastattava ajoissa, ei vasta ongelmien kärjistyttyä, pohtii kansanedustaja Marko Asell.

– Hallitus on yrittänyt vaikuttaa EU:ssa siihen, että sosiaalisen asuntotuotannon toimijoiden velkoja ei luettaisi osaksi Suomen julkisyhteisöjen velkaa, mutta tavoitteen toteutuminen on epävarmaa. Varmaa on kuitenkin sen, että hallitus on myllännyt asuntopolitiikan välineet, mutta unohtanut luoda kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle tulevaisuudennäkymää, kansanedustaja Johan Kvarnström summaa.

Ympäristövaliokunnan sd-ryhmä jätti tänään eriävän mielipiteen valiokunnan lausuntoon valtion talousarviosta vuodelle 2027.