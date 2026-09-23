Riippumaton kylmätesti osoittaa Donut Batteryn säilyttävän poikkeuksellisen suorituskyvyn 30 asteen pakkasessa

Teknologiayhtiö Donut Lab julkisti tänään uuden testituloksen. Tutkimusorganisaatio VTT:n tekemän raportin mukaan Donut Battery säilytti 97 % kapasiteetistaan -30 asteessa. Kylmätestissä ei testattu yksittäistä kennoa, vaan kokonaista akkumoduulia, joka on rakennettu Donut Labin ensimmäisen sukupolven kennoista.

“Talvi on jokaisen akun totuuden hetki. Jokainen sähköauton omistaja tietää, mitä toimintasäteelle tapahtuu, kun lämpötila laskee. Kun julkistimme akkumme CES-messuilla viime tammikuussa, esitimme yhden rohkeimmista väitteistämme: teknologiamme säilyttää 99 % kapasiteetistaan 30 asteen pakkasessa”, kertoo Donut Labin toimitusjohtaja Marko Lehtimäki.

Kylmätesti todistaa akkupaketin suorituskyvyn äärimmäisissä olosuhteissa

Testissä 14 akkukennosta koostuva moduuli laitetaan lämpötilakammioon -30 asteeseen. Moduulissa on 48 voltin nimellisjännitteinen järjestelmä ja pieni akunhallintajärjestelmä, mutta ei lainkaan lämmönhallintaa. Testissä ei käytetty lämmityselementtejä, eristystä eikä jäähdytystä.

VTT ei mitannut pelkästään ympäröivää ilmaa. Se asetti yhden lämpötila-anturin moduulin sisään suoraan kennon pinnalle ja yhden ulkopuolelle. Mittaustulokset näyttävät tarkalleen, mitä kennojen sisällä tapahtui, ja osoittavat, että moduuli oli todella jäätynyt läpikotaisin: sisällä olevat kennot olivat kauttaaltaan -30 asteisia ennen purkamisen aloittamista.

Ensin VTT mittasi moduulin kapasiteetin +25 asteessa, purkaen sen 1C-virralla. Tämä antoi testille vertailutason: 27,77 ampeerituntia ja 1 354 wattituntia. Tämän jälkeen kammio jäähdytettiin -30 asteeseen. Moduuli oli kammiossa yhteensä viisi tuntia, kunnes se oli kauttaaltaan jäätynyt. Sen jälkeen suoritettiin sama purku 1C-virralla. Mittauksen tulos on 26,8 ampeerituntia. Se on 97 % aikaisemman +25 asteen ampeerituntikapasiteetista. Wattitunteina tulos oli 1 254, mikä on noin 93 % vertailutasosta. Tämä selittyy sillä, että jännitehäviö on pakkasessa luonnollisesti suurempi.

Testi toteutettiin tarkoituksella mahdollisimman haastavana. Oikeassa ajoneuvossa akkumoduuli on suljetussa ja eristetyssä kotelossa. Lisäksi toimiva akku lämmittää itse itseään; sen näkee suoraan VTT:n tuloksista, jossa kennot lämpenevät purun aikana huolimatta lämpötilakammion äärimmäisen kylmistä olosuhteista. Kun lämpö pysyy akun sisällä, kuten jokaisessa normaalissa akustossa, kapasiteetti kasvaa.

“Otimme tarkoituksella pois kaikki mahdolliset edut, joita akulla normaalisti on. Tästä huolimatta akku ei reagoinut tilanteeseen. Tyypillinen litiumioniakku kamppailisi antaakseen virtaa edes hetken näin kylmässä lämpötilassa. Tämä todistaa lupauksemme 99 % kapasiteetista, jota asiakkaamme voivat odottaa täysin eristetyltä akkumoduulilta ilman minkäänlaisia lämmittimiä tai temppuja”, Donut Labin teknologiajohtaja Ville Piippo kertoo.

Kuten raportti osoittaa, syväjäädytysten aikana tehtyjen akun kapasiteetin purkujen jälkeen moduuli latautuu ja purkautuu täysin normaalisti ilman minkäänlaisia seuraamuksia kylmyydestä.

Monipuolinen testisarja päättyy

Tänään julkaistu testi on viimeinen Donut Labin Gen1-kennoille tehtävistä mittauksista. VTT:n toteuttamat mittaukset ovat analysoineet Donut Batteryn suorituskykyä monella eri osa-alueella:

Pikalataus viidessä minuutissa

Kuumatesti sadassa asteessa

Itsepurkautumistesti

Vaurioituneen kennon pikalataus 50 kertaa

Turpoamis- ja painetestit

Energiatiheyden mittaus

Kylmätesti -30 asteessa

”Matkan varrella olemme antaneet myös esimakua Donut Batteryn seuraavasta sukupolvesta, kuten kennon bipolaarisesta rakenteesta, materiaalianalyysista sekä koostumuksesta naulanläpäisytestin kautta. Jatkossa painopisteemme on uuden sukupolven teknologioissa, ja luvassa on useita järjestelmätason demonstraatioita”, Lehtimäki jatkaa.

VTT:n tekemä testiraportti on saatavilla osoitteessa Idonutbelieve.com.