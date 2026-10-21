Attendo

Kirkkonummen Masalaan valmistui uusi Attendo-koti ikäihmisille ja kehitysvammaisille

22.10.2026 09:00:00 EEST | Attendo | Tiedote

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Kirkkonummelle valmistui ikäihmisten ja kehitysvammaisten Attendo-koti. Ikäihmisten kodin nimi on Salmikoti ja kehitysvammaisten Kotikulma. Ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan Salmikotiin lokakuun lopussa ja Kotikulmaan vuoden vaihteessa.

Kuvassa Attendo Salmikoti
Kuvassa Attendo Salmikoti

Ikäihmisille suunnatun Salmikodin asunnot sijaitsevat kodin ylimmissä kerroksissa. Molemmissa kerroksissa on yhteensä 30 asuntoa, ja kerrokset jakaantuvat kahteen 15 hengen ryhmäkotiin. Jokaisessa asunnossa on WC- ja suihkutilat, säilytystilaa, sänky sekä paloturvalliset verhot. Muuten asukkaat voivat sisustaa asunnot omannäköisikseen. 

"Olemme iloisia uudesta kodista. Haluamme Salmikodissa luoda asukkaillemme mahdollisuuden elää omannäköistä arkea ja tarjota heille turvallisen ja kodikkaan ympäristön. Toivotamme uudet asukkaat lämpimästi tervetulleiksi Salmikotiin!", kertoo Attendon aluepäällikkö Virve Huhtakangas

Saman katon alla Salmikodin kanssa, kodin ensimmäisessä kerroksessa toimii kehitysvammaisten palvelukoti Attendo Kotikulma. Kotikulmassa on 15 asuntoa. Asukkaat saavat siellä ympärivuorokautista ja yksilöllistä tukea viihtyisissä tiloissa. 

"Vahvistamme Kotikulmassa asukkaiden omatoimisuutta ja harjoittelemme yhdessä elämäntaitoja. Kannustamme ja tuemme asukkaita osallistumaan arjen askareisiin ja yhteisiin toimintahetkiin omien taitojensa ja kykyjensä mukaan. Suunnittelemme ja järjestämme nämä hetket heidän toiveidensa mukaan", kertoo Attendon aluepäällikkö Katri Malin.

Lisätietoja: 

Virve Huhtakangas, aluepäällikkö, ikäihmiset 
virve.huhtakangas@attendo.fi 
p. 044 494 4720 

Katri Malin, aluepäällikkö, vammaispalvelut 
katri.malin@attendo.fi 
p. 044 494 4640 

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Attendo

Kuvat

Attendo Salmikodin yhteinen oleskelutila.
Attendo Salmikodin yhteinen oleskelutila.
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Attendo Salmikodin lasitettu parveke.
Attendo Salmikodin lasitettu parveke.
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Attendo Kotikulman asukkaiden yhteinen tila.
Attendo Kotikulman asukkaiden yhteinen tila.
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Attendo Kotikulman asukashuone, jonka voi sisustaa mieleisekseen.
Attendo Kotikulman asukashuone, jonka voi sisustaa mieleisekseen.
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Attendo – Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja

Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Tarjoamme myös terapiapalveluita. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Noin 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: www.attendo.fi

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