Kirkkonummen Masalaan valmistui uusi Attendo-koti ikäihmisille ja kehitysvammaisille

Ikäihmisille suunnatun Salmikodin asunnot sijaitsevat kodin ylimmissä kerroksissa. Molemmissa kerroksissa on yhteensä 30 asuntoa, ja kerrokset jakaantuvat kahteen 15 hengen ryhmäkotiin. Jokaisessa asunnossa on WC- ja suihkutilat, säilytystilaa, sänky sekä paloturvalliset verhot. Muuten asukkaat voivat sisustaa asunnot omannäköisikseen.

"Olemme iloisia uudesta kodista. Haluamme Salmikodissa luoda asukkaillemme mahdollisuuden elää omannäköistä arkea ja tarjota heille turvallisen ja kodikkaan ympäristön. Toivotamme uudet asukkaat lämpimästi tervetulleiksi Salmikotiin!", kertoo Attendon aluepäällikkö Virve Huhtakangas.

Saman katon alla Salmikodin kanssa, kodin ensimmäisessä kerroksessa toimii kehitysvammaisten palvelukoti Attendo Kotikulma. Kotikulmassa on 15 asuntoa. Asukkaat saavat siellä ympärivuorokautista ja yksilöllistä tukea viihtyisissä tiloissa.

"Vahvistamme Kotikulmassa asukkaiden omatoimisuutta ja harjoittelemme yhdessä elämäntaitoja. Kannustamme ja tuemme asukkaita osallistumaan arjen askareisiin ja yhteisiin toimintahetkiin omien taitojensa ja kykyjensä mukaan. Suunnittelemme ja järjestämme nämä hetket heidän toiveidensa mukaan", kertoo Attendon aluepäällikkö Katri Malin.

Lisätietoja:

Virve Huhtakangas, aluepäällikkö, ikäihmiset

virve.huhtakangas@attendo.fi

p. 044 494 4720

Katri Malin, aluepäällikkö, vammaispalvelut

katri.malin@attendo.fi

p. 044 494 4640