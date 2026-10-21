Helsingin Kaupunginteatteri tuo syksyllä 2027 Suomen ensi-iltaan odotetun ja toivotun Frozen-musikaalin

Kuningatar Elsan salaperäiset voimat syöksevät valtakunnan ikuiseen talveen, ja hänen rohkea sisarensa Anna lähtee huimaan seikkailuun pelastaakseen Elsan ja koko Arendellen. Matkallaan Anna kohtaa monia unohtumattomia tyyppejä, kuten Kristoffin ja tämän Sven-poron sekä hurmaavan lumiukon Olafin. Suurmusikaali tuo rakastetun tarinan näyttämölle häikäisevien lavasteiden, henkeäsalpaavien näyttämötaikojen ja huikean musiikin siivittämänä.

”Tartuimme innolla mahdollisuuteen tehdä tästä lumoavasta suurmusikaalista oman paikallisen versiomme. Visuaalisesta ilmeestä vastaa hieno kotimainen suunnittelijatiimi ja esitys tulee sulattamaan kaikkien musikaalien ystävien sydämet”, teatterinjohtaja Kari Arffman sanoo.

”Disneyn Frozen on tehnyt suuren vaikutuksen miljooniin ihmisiin ympäri maailmaa. Niin lapsiin kuin aikuisiin. Odotukset teosta kohtaan ovat korkeat - yleisöllä, ja meillä itsellämmekin. Sisäinen lapseni hyppii riemusta, kun pääsemme luomaan taianomaista jääfantasiaa Helsingin Kaupunginteatterin suurelle näyttämölle intohimoisen ja musikaaleja rakastavan työryhmän kanssa”, sanoo ohjaaja Samuel Harjanne, jonka viides Disney-ohjaus Frozen on.

Oscar-palkitun Jennifer Leen käsikirjoittama Frozen-musikaali perustuu Chris Buckin ja Jennifer Leen ohjaamaan samannimiseen Disneyn hittielokuvaan vuodelta 2013. Disney Theatrical Productionsin alun perin tuottama ja Michael Grandagen ohjaama musikaali sai ensi-iltansa Broadwaylla vuonna 2018. Teos on ollut kansainvälinen menestys ja se on kiertänyt useissa maissa. Musikaalissa kuullaan Oscar-palkittujen lauluntekijöiden Kristen Anderson-Lopezin ja Robert Lopezin musiikkia ja sanoituksia. Mukana on jo elokuvasta tutuksi tulleita kappaleita, kuten megahitti Taakse jää (Let It Go).

Musikaalin ohjaa Samuel Harjanne. Dialogin on suomentanut Reita Lounatvuori ja laulut Paavo Leppäkoski. 14-henkisen orkesterin kapellimestarina toimii Eeva Kontu. Koreografina on Jari Saarelainen ja lavastuksen suunnittelee Peter Ahlqvist. Valo- ja videosuunnittelusta vastaavat William Iles ja Toni Haaranen ja äänisuunnittelusta Kai Poutanen. Puvustuksen suunnittelee Erika Turunen ja naamioinnin Pia Malmberg. Dramaturgina toimii Sanna Niemeläinen. Musikaalin esiintyjät julkistetaan myöhemmin.

Liput ovat nyt myynnissä. Teatteriin-kanta-asiakasklubin jäsenet saavat 31.12.2026 saakka ennakko-ostajan etuna 10 euron alennuksen aikuisten perushintaisista ma-pe esitysten lipuista.

Suosittelemme esitystä kaikille yli 6-vuotiaille. Esityskieli on suomi. Esitys tekstitetään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Subtitle Mobile -sovelluksella.

Frozen-ensi-ilta 9.9.2027 Helsingin Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä, Eläintarhantie 5.

Peruslippu 99 €, lastenlippu 49 €, opiskelijalippu 49,50 € (ma-to), eläkeläislippu 96 € (ma-to), aikuisten VIP-lippu 125 € ja lasten VIP-lippu 75 € (sis. parhaan paikan ja käsiohjelman) #frozen @hktfi