Blogi: Talotekniikka orastavan kasvun keskiössä
22.10.2026 08:03:48 EEST | LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU | Blogi
Rakennusteollisuus RT:n suhdannekatsauksen mukaan käänne on tapahtumassa ja rakentaminen on nousemassa taantumasta. Tuotannon elpyminen ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti kaikkiin rakentamisen osa-alueisiin. Asuntorakentamisen osalta muutosta ei ole vielä näkyvissä.
LVI- ja talotekniikka-alan näkökulmasta merkittävin kasvun ajuri löytyy tällä hetkellä teollisesta rakentamisesta ja erityisesti datakeskuksista. Talotekniikan suhdannekyselyn mukaan datakeskusinvestoinnit luovat tällä hetkellä vahvimmat kasvunäkymät, ja niiden vaikutus näkyy erityisesti alan isojen yritysten odotuksissa ja päivittäisessä tekemisessä.
Datakeskusten jäähdytysjärjestelmät, energiatehokkuus, sähkönsyöttö ja automaatio rakentuvat vahvan taloteknisen osaamisen varaan. Rakennusteollisuuden arvioiden mukaan datakeskusten potentiaalinen investointiputki vuoteen 2035 on lähes 30-kertainen vuoden 2025 toteumaan verrattuna. Merkittävä osa näistä potentiaalisista investoinneista kohdistuu juuri taloteknisiin järjestelmiin.
Kyse ei kuitenkaan ole vain yksittäisistä datakeskuksista. Energia, sähköistyminen, puhdas siirtymä, digitalisaatio ja turvallisuus muodostavat uuden kasvukerroksen Suomen talouteen. Talotekniikka on tämän kehityksen ytimessä. Kun rakennetaan uutta energiajärjestelmää, teollisuutta, datainfrastruktuuria ja älykkäitä kiinteistöjä, tarve osaaville LVI- ja talotekniikkaurakoitsijoille on ilmeinen.
Riittävätkö tekijät, kun asuntorakentaminen elpyy?
Vaikka asuntorakentaminen on edelleen historiallisen matalalla tasolla, merkit pohjan löytymisestä ovat voimistuneet. Rakennusteollisuuden mukaan asuntomarkkinoilla on nähtävissä ensimmäisiä käänteen merkkejä, vaikka laajempaan kasvuun on vielä matkaa.
Kun asuntorakentaminen aikanaan voimistuu samaan aikaan toteutettavien datakeskus-, energia- ja teollisuushankkeiden kanssa, nousee esiin kysymys osaavan työvoiman riittävyydestä. Talotekniikka-alan yritykset kertovat jo nyt kasvavista haasteista ammattitaitoisen työvoiman saatavuudessa, vaikka rakentamisen volyymi on edelleen alhaalla. Myös perinteistä LVI-alan osaamista tullaan tarvitsemaan runsaasti, kun asuntorakentaminen käynnistyy täydellä teholla.
Osaajien kouluttamiseen ja alan houkuttelevuuteen on panostettava nyt. Suomi tarvitsee lähivuosina uusia talotekniikan ammattilaisia toteuttamaan investoinnit, joilla rakennetaan sekä talouskasvua että vihreää siirtymää.
Myös taloyhtiöiden kannattaa tarkastella korjaustarpeitaan juuri nyt, kun ammattitaitoisia tekijöitä on yhä saatavilla ja energiaremontteihin on käytettävissä julkisia kannustimia. Oikea-aikainen investointi parantaa väistämättä asumisviihtyvyyttä, energiatehokkuutta ja kiinteistön arvoa.
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Yhteyshenkilöt
Mika HokkanenToimitusjohtajaLVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ryPuh:050 448 1411mika.hokkanen@lvi-tu.fi
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Lisätietoa julkaisijasta
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on LVI-asennusalan toimiala- ja työnantajajärjestö. Valvomme jäsenyritystemme etuja työmarkkina- ja elinkeinopoliittisissa asioissa, ja edistämme alan toimintamahdollisuuksia. Jäsenyritystemme yhteenlaskettu liikevaihto on noin 1,8 miljardia euroa ja ne työllistävät 8 600 ammattilaista.
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