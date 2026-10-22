Suomalaisten ulkomaanmatkailu kasvoi kesällä, Ruotsi Viroa suositumpi
22.10.2026 12:01:59 EEST | Tilastokeskus | Tiedote
Suomalaiset matkustivat touko-elokuussa lomalle ulkomaille enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Suosituimmat kohteet olivat naapurimaat sekä Etelä-Euroopasta Kreikka ja Italia. Myös kotimaassa matkailtiin edelliskesää enemmän.
Yöpymisen sisältäneitä vapaa-ajanmatkoja ulkomaille tehtiin touko-elokuussa noin 2,7 miljoonaa. Tämä on noin kymmenyksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Kun mukaan lasketaan myös päivämatkat ja -risteilyt, ulkomaan lomamatkoja kirjattiin yhteensä 2,9 miljoonaa, selviää suomalaisten matkailu -tilastosta.
Noin puolet matkoista suuntautui Pohjoismaihin tai Viroon. Ruotsiin matkustettiin kesän lomamatkoilla runsaat 0,6 miljoonaa kertaa.
”Ruotsiin matkailtiin tänä kesänä ensimmäisen kerran Viroa enemmän. Matkailu Viroon kääntyi laskuun vuoden 2024 jälkeen”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Vesa Hämäläinen sanoo.
Viroon suuntautuneiden vapaa-ajan matkojen määrä väheni reilun kymmenyksen, noin 0,6 miljoonaan. Viron-matkailun hiipumista selittää päivämatkojen ja -risteilyjen väheneminen reilulla viidenneksellä.
”Etelä-Euroopan suosio kasvoi tänä kesänä kahteen edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvua vauhditti varsinkin Italian matkojen suosio”, Hämäläinen sanoo.
Myös kotimaanmatkailu vahvistui selvästi
Kotimaanmatkailu kiinnosti tänä kesänä edellisvuotta enemmän. Maksullisen majoituksen sisältäneitä kotimaan vapaa-ajanmatkoja tehtiin noin 3,2 miljoonaa eli vajaan viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin.
Kaikkiaan yöpymisen sisältäneiden kotimaan vapaa-ajanmatkojen kokonaismäärä kasvoi vajaan kymmenyksen, 9,5 miljoonaan matkaan.
Maksullisessa majoituksessa hotelliöiden ja vuokramökkiöiden määrä kasvoi viidenneksen. Muussa maksullisessa majoituksessa eli esimerkiksi Airbnb:n ja vastaavien alustojen kautta varatussa majoituksessa vietettyjen öiden määrä kasvoi huomattavasti enemmän, yli 40 %.
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Yhteyshenkilöt
Vesa HämäläinenYliaktuaariPuh:029 551 2594vesa.hamalainen@stat.fi
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