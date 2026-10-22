Chris Hunt Kennon sijoitusjohtajaksi – taustalla pitkä ura Aasian osakemarkkinoilla
22.10.2026 09:00:00 EEST | Kenno | Tiedote
Singaporessa toimiva Vietnamin osakemarkkinoihin erikoistunut varainhoitaja vahvistaa sijoitustoimintansa johtoa Vietnamin siirtyessä FTSE Russellin kehittyvien markkinoiden indekseihin.
SINGAPORE, 22. lokakuuta 2026 – Vietnamin osakemarkkinoihin keskittyvä, Singaporessa toimiva varainhoitoyhtiö Kenno on nimittänyt Chris Huntin sijoitusjohtajakseen (CIO) 14. lokakuuta 2026 alkaen. Singaporessa työskentelevä Hunt johtaa yhtiön sijoitustiimiä ja vastaa sen sijoitusprosessista. Nimitys tukee Kennon suunnitelmia laajentaa toimintaansa uusien tuotteiden ja kumppanuuksien avulla.
Huntilla on yli 30 vuoden kokemus osaketutkimuksesta ja sijoitustoiminnasta sekä johtotehtävistä eri puolilla Aasiaa. Hän on aiemmin johtanut Macquarien, CIMBn ja HSBCn koko Aasian kattavia osaketutkimustiimejä ja asunut ja työskennellyt kahdeksassa alueen maassa. Viimeksi hän toimi HSC Securitiesin osaketutkimuksen johtajana Ho Chi Minh Cityssä Vietnamissa.
”Chrisillä on laaja kokemus analyytikkotiimien johtamisesta eri puolilla Aasiaa sekä syvällinen Vietnamin tuntemus”, sanoo Mikael Nastamo, Kennon toimitusjohtaja ja yksi yhtiön perustajista. ”Olen todella iloinen, että saamme hänet mukaan vahvistamaan sijoitustiimiämme yhtiön kasvaessa. Hän jakaa arvomme ja sitoumuksemme asettaa asiakkaat etusijalle.”
Nimitys ajoittuu merkittävään vaiheeseen Vietnamin osakemarkkinoilla. FTSE Russell korotti Vietnamin markkinaluokituksen syyskuussa 2026 kehittyvien markkinoiden Secondary Emerging Market -luokkaan. Vietnamilaisia osakkeita otetaan FTSE Russellin kehittyvien markkinoiden indekseihin vaiheittain syyskuuhun 2027 mennessä. Vuodesta 2015 Vietnamiin sijoittanut Kenno näkee muutoksessa mahdollisuuden laajentaa kansainvälistä sijoittajakuntaansa.
”Kennon vahva paikallistuntemus yhdistettynä korkeatasoiseen fundamenttianalyysiin muodostaa sijoittajille kiinnostavan kokonaisuuden”, sanoo Hunt. ”Kun osakkeiden markkinahinnat poikkeavat yhtiöiden liiketoiminnan todellisesta arvosta, perusteellinen tutkimustyö, kurinalainen arvonmääritys ja kärsivällisyys korostuvat. Odotan innolla yhteistyötä Kennon tiimin kanssa ja mahdollisuutta hyödyntää näitä periaatteita asiakkaidemme parhaaksi.”
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Yhteyshenkilöt
Laura Ranin, jakelusta ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja
Sähköposti: IR@kenno.com
Osoite: 137 Telok Ayer Street, #07-08, Singapore 068602
Chris Hunt ja Mikael Nastamo vastaavat mielellään haastattelupyyntöihin.
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Tietoa Kennosta
Kenno on suomalaisten vuonna 2014 perustama riippumaton varainhoitoyhtiö. Sen pääkonttori sijaitsee Singaporessa, ja sillä on sijoitustutkimukseen keskittyvä toimisto Hanoissa. Yhtiö hoitaa Euroopassa ja Aasiassa toimivien ammattimaisten sijoittajien varoja ja yhdistää paikan päällä tehtävän sijoitustutkimuksen aktiiviseen salkunhoitoon. Kenno Asset Management Pte. Ltd. toimii Singaporen finanssivalvontaviranomaisen (Monetary Authority of Singapore, MAS) myöntämällä rahastonhoitoon oikeuttavalla Capital Markets Services -toimiluvalla. Lisätietoja: kenno.com.
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