Vihreiden Mikkonen listasi lukuisia keinoja nuorten tulevaisuususkon parantamiseen ja muistutti hallituksen epäonnistumisista

Mikkonen muistutti, että tämän päivän nuoret ovat kasvaneet monien kriisien keskellä: koronapandemian, Venäjän hyökkäyssodan sekä etenevän ilmastokriisin ja luontokadon varjossa. Samaan aikaan nuorten työttömyys on ennätyslukemissa.

– Nuorisotakuun lupaus tarjota työtä, koulutusta tai palvelua kolmessa kuukaudessa ei toteudu nuorisotyöttömyyden kasvaessa ja työllisyyspalveluiden ollessa myllerryksessä. Nuorten ennätystyöttömyyden ratkomiseksi on tehtävä enemmän, Mikkonen totesi puheessaan.

Mikkosen mukaan on hyvä, että hallitus on yrittänyt löytää keinoja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi nuorten työllistymissetelin ja terapiatakuun avulla. Ne eivät kuitenkaan käytännössä toimi toivotulla tavalla: työllistymisseteleitä on myönnetty vain murto-osa niihin varattuun rahoitukseen nähden.

– Me vihreät olemme esittäneet lukuisia keinoja. Näitä ovat esimerkiksi kuntien mahdollisuus käyttää sakkomaksuja nuorten työllistämiseen, koulutusseteli ilman opiskelupaikkaa jääville, nuorten työllistämisen asettaminen yritystukien ehdoksi. Omistajapolitiikalla on varmistettava, että valtio-omisteiset yhtiöt työllistävät nuoria, esimerkiksi Metsähallituksen tulisi tarjota nuorille töitä eri puolilla Suomea, Mikkonen listasi.

Mikkonen nosti puheessaan esiin myös nuorten mielenterveyden. Mikkonen huomautti, että aivan liian moni nuori jää ilman tarvitsemaansa apua mielenterveyden ongelmissa. Hallituksen päättämä terapiatakuu ei ole Suomen Kuvalehden selvityksen mukaan parantanut asiaa.

– Jos nuoren tilanne ei sovi täydellisesti takuun tiukkoihin raameihin, hoitoa ei saa sen nopeammin kuin aiemminkaan. Lisäksi terapiatakuun ulkopuolelle jäävät kokonaan yli 23-vuotiaat nuoret. Vihreät laajentaisi terapiatakuun kaikkiin alle 29-vuotiaisiin ja varmistaisi, että apu vastaa nuoren todellista tarvetta, Mikkonen totesi.

Mikkonen muistutti, että tämän päivän lapset ja nuoret elävät koko ikänsä myös ilmastokriisin ja luontokadon vaikutusten kanssa. Siksi ilmasto- ja luontotoimet ovat nuorten tulevaisuuskysymys.

– Hallituksen piittaamattomuus ilmasto- ja luontotyöstä heikentää suoraan tulevaisuuden mahdollisuuksia hyvään elämään. Mitä enemmän toimia lykätään, sen vakavammat ovat vaikutukset. Nyt ei enää ole aikaa viivytellä ilmasto- ja luontotoimissa turvataksemme, vaan niitä tarvtiaan massiivisesti lisää, Mikkonen kiteytti.