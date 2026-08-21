Oy HIFK-Hockey Ab

Tiedote: HIFK:n päävalmentaja vaihtuu

21.10.2026 14:28:11 EEST | Oy HIFK-Hockey Ab | Tiedote

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HIFK on nimittänyt loppukauden mittaisella sopimuksella uudeksi päävalmentajakseen Tommi Miettisen, 50. Miettinen korvaa Olli Jokisen välittömästi. Miettisen valmennusryhmä julkaistaan myöhemmin. Jokisen ohella valmennusryhmästä jäävät pois valmentajat Mika Hyvärinen, Anders Carlsson sekä maalivahtivalmentaja Riku Helenius.

HIFK

”Päätös valmennuksen vaihtamiseen perustuu täysin urheilullisuuteen. Joukkueen peli ei ole kehittynyt riittävästi, mistä johtuen sarjasijoitus ei vastaa tavoitteitamme. Minun tuli tehdä ratkaisu ennen kuin erot muihin joukkueisiin kasvavat liian suuriksi,” urheilujohtaja Janne Laukkanen avaa päätöstään.

Kuopiossa syntynyt Tommi Miettinen on aiemmin toiminut KalPan liigajoukkueen valmennuksessa seitsemän kauden ajan, joista 2019-2023 joukkueen päävalmentajana. Kaudet 2023-2025 Miettinen toimi TPS:n liigajoukkueen päävalmentajana.

”Miettinen on tässä sarjassa kokenut päävalmentaja. Paikka on vaativa, sillä muutos ottaa aina aikansa, ja aika vähenee peli peliltä. Miettisen tehtävä on saada pelitapa toimimaan ja joukkue suorittamaan omalla tasollaan. Tämän haasteen purkamiseen hänellä on halu ja osaaminen.”

”Joukkueella on myös vastuu kokonaisuuden toimimisessa. Meillä on kokeneita johtajia myös kopin puolella ja nyt heidän roolinsa korostuu entisestään.”

Miettisen sopimus on loppukauden mittainen.

”Pitkäkestoisia päätöksiä ei voi tehdä lyhyessä ajassa. Tämä ratkaisu oli tehtävä nyt, ja Miettinen on oikea mies tehtävään.”

HIFK kiittää Olli Jokista ja hänen valmennustiimiinsä kuuluneita Mika Hyväristä, Riku Heleniusta ja Anders Carlssonia ajastaan ja panoksestaan seurassa. Jokinen toimi HIFK:n päävalmentajana viime kaudesta 2025-2026 alkaen.

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