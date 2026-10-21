Holopainen pakottavasta kontrollista: Kaikki puolueet sanovat kyllä kriminalisoinnille – miksi hallitus ei edistä asiaa?

Vihreiden Holopaisen mukaan kyselyn tuloksen pitäisi poistaa viimeisenkin syyn viivytellä. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsun lakialoite lisäisi pakottavan kontrollin rikoslakiin uutena rikosnimikkeenä. Pakottava kontrolli on pitkäkestoista henkistä väkivaltaa, jossa toisen ihmisen elämää hallitaan esimerkiksi eristämisellä, uhkailulla, jatkuvalla valvonnalla ja taloudellisella alistamisella. Nykyinen rikoslaki ei riittävästi tunnista tällaisista teoista muodostuvaa väkivallan kokonaisuutta. Lakialoitteen allekirjoittajissa on edustajia SDP:stä, vihreistä, RKP:stä, kokoomuksesta ja vasemmistoliitosta.

— Nyt ei puutu enää poliittista tahtoa eikä lakipykäliä. Jokainen puolue sanoo kyllä, ja laki on jo eduskunnan pöydällä. Jos hallituspuolueet tarkoittavat sitä, mitä kyselyyn vastasivat, ne voivat hyväksyä kriminalisoinnin vielä tällä kaudella, sanoo Holopainen.

Hallitus on silti jarruttanut. Oikeusministeri Leena Meri (ps) ei kesäkuun kyselytunnilla uskaltanut luvata, että asia ehtii eduskuntaan tällä hallituskaudella, vaikka oikeusministeriön asiantuntijaselvitys on jo vuonna 2023 puoltanut erillistä rangaistussäännöstä. Samaan aikaan kokoomus linjaa tavoiteohjelmassaan, että pakottava kontrolli on kriminalisoitava.

— On vaikea ymmärtää, miksi hallitus lykkää seuraavalle kaudelle sen, minkä se voisi tehdä nyt. Pakottava kontrolli voi kestää vuosia, ja jokainen viivytelty vuosi tarkoittaa uhreja, joita laki ei suojele, sanoo Holopainen.

Kyselyssä kaikki puolueet lupaavat myös turvata väkivallan ehkäisyn rahoituksen. Todellisuudessa hallitus kuitenkin leikkaa kautensa aikaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksia noin puolella eli jopa 190 miljoonaa euroa vuoteen 2027 mennessä. Vihreät vaatii, että kunnille ja hyvinvointialueille säädetään selkeät lakisääteiset vastuut väkivallan ehkäisystä ja sen rahoitus turvataan pysyvästi.

— Lupaus rahoituksesta ensi kaudella ei paljon lohduta, kun samaan aikaan leikataan järjestöiltä, jotka auttavat väkivaltaa kokevia nyt. Yksimielisyys pitää muuttaa laiksi ja rahaksi, sanoo Holopainen.