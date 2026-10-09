Kreate ja QTS yhteistyöhön Forssan datakeskushankkeessa
21.10.2026 15:05:28 EEST | Kreate Group Oyj | Tiedote
Vaativan infran rakentaja Kreate ja datakeskus- ja tekoälyrakentamiseen erikoistunut QTS allekirjoittivat merkittävän sopimuksen Forssaan rakennettavan datakeskuskampuksen maanrakennusurakasta. Sopimus vahvistaa Kreaten asemaa kasvavalla datakeskusmarkkinalla, jossa yhtiö on toteuttanut viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes 70 eri urakkaa.
QTS kehittää Forssaan 150 hehtaarin datakeskuskampusta, joka rakentuu vaiheittain useiden vuosien aikana. Kyseessä on yhtiön ensimmäinen Suomessa käynnistyvä datakeskusprojekti. QTS painottaa hankkeessa kokeneiden ja osaavien toimijoiden hyödyntämistä sekä kumppaneiden paikallista tuntemusta.
– Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme Kreaten mukaan Forssan hankkeeseemme. Yhteistyö suomalaisten urakoitsijoiden kanssa hankkeen kriittisissä työvaiheissa tuo projektiin vahvaa paikallista osaamista ja tukee samalla paikallista työllisyyttä, toteaa QTS:n Euroopan kehitystoiminnoista vastaava johtaja Simon Caron.
Kreate on toteuttanut monissa datakeskushankkeissa viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 70 eri infrarakentamisen urakkaa. Hankkeissa ovat korostuneet vaativa tekninen toteutus, suuret rakennusvolyymit sekä tiukat laatu- ja aikatauluvaatimukset.
– Datakeskusrakentaminen on Kreatelle tärkeä kasvumarkkina, jossa monipuolinen infraosaamisemme pääsee oikeuksiinsa. QTS on halunnut ensimmäiseen Suomessa käynnistyvään datakeskusprojektiinsa kokeneita kumppaneita, joilla on teknisen osaamisen lisäksi vahva paikallisten olosuhteiden ja toimintatapojen tuntemus. Olemme iloisia saamastamme luottamuksesta ja mahdollisuudesta tuoda pitkä kokemuksemme vaativista datakeskushankkeista osaksi tätä merkittävää projektia, toteaa Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström.
QTS asettaa kumppaneilleen korkeat vaatimukset myös kestävyysasioissa ja erityisesti sosiaalisen vastuun kysymyksissä. Lisäksi QTS:n toimintatavassa korostuu viestinnän avoimuus ja läpinäkyvyys. Kreatelle tämä tarjoaa mahdollisuuden kertoa ensimmäistä kertaa julkisesti datakeskusrakentamisen osaamisestaan konkreettisen hankkeen kautta, vaikka yhtiöllä on takanaan vahva kokemus datakeskushankkeissa.
Rakentaminen käynnistyy lokakuussa 2026
Datakeskushankkeille ovat tyypillisiä suuret volyymit, korkeat laatuvaatimukset ja tiukat aikataulut. Forssassa Kreaten maanrakennustyöt käynnistyvät lokakuussa 2026, ja intensiivinen rakentamisvaihe kestää noin seitsemän kuukautta.
– Datakeskusurakoissa aikataulut ovat tyypillisesti erittäin tiukkoja. Forssassa meillä on noin seitsemän kuukautta aikaa liikuttaa lähes miljoona kuutiometriä maamassoja. Kun volyymit ovat suuria ja aikataulu tiukka, tuotannonsuunnittelun, logistiikan ja eri toimijoiden yhteistyön on toimittava saumattomasti, kuvailee väylärakentamisen yksikönjohtaja Juha Schönberg Kreatelta.
Forssan hanke jatkaa Kreaten vahvaa tekemistä datakeskusrakentamisessa ja tukee yhtiön kasvua vaativan infrarakentamisen kasvavilla markkinoilla. Kreate on kirjannut urakan arvon kolmannen neljänneksen tilauskantaansa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Timo VikströmToimitusjohtajaKreate Group OyjPuh:+358 400 740 057timo.vikstrom@kreate.fi
Juha SchönbergJohtaja, väylärakentaminenKreate OyPuh:+358 40 587 9759juha.schonberg@kreate.fi
Kirsi-Marjut DickmanViestintäpäällikköKreate Oy
Haastattelu- ja materiaalipyynnöt
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö toteuttaa sillat, radat, tiet ja tunnelit sekä tarjoaa ratkaisuja ympäristö-, pohja- ja erikoispohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 315 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 800 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.
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