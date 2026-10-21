Hae varhaiskasvatuspaikkaa keväälle jo nyt

Jos lapsella ei vielä ole varhaiskasvatuspaikkaa, mutta tarve huoltajien työn tai opiskelun vuoksi tammikuulle 2027 on perheessä jo tiedossa, kannattaa paikkaa hakea lokakuun loppuun mennessä. Myös siirtoa toiseen varhaiskasvatuspaikkaan kannattaa hakea nyt.