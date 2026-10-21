Hae varhaiskasvatuspaikkaa keväälle jo nyt
21.10.2026 15:51:31 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Jos lapsella ei vielä ole varhaiskasvatuspaikkaa, mutta tarve huoltajien työn tai opiskelun vuoksi tammikuulle 2027 on perheessä jo tiedossa, kannattaa paikkaa hakea lokakuun loppuun mennessä. Myös siirtoa toiseen varhaiskasvatuspaikkaan kannattaa hakea nyt.
Tällöin varhaiskasvatuksessa on paremmat edellytykset suunnitella toimintaa ja jakaa paikat mahdollisimman hyvin perheiden toiveiden mukaisesti.
Hae lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa
Varhaiskasvatuspaikkaa voi Vaasassa hakea ympäri vuoden perheen tarpeiden mukaisesti. Toivomus kuitenkin on, että kevään osalta uusien paikkojen hakemukset jätettäisiin jo 31.10. mennessä, jos kevään osalta tarve on jo perheellä tiedossa.
- Kun saamme mahdollisimman paljon hakemuksia ajoissa kevään osalta, pystymme paremmin suunnittelemaan toimintaamme ja muokkaamaan esimerkiksi ryhmien rakennetta tarvittaessa, kertoo palvelupäällikkö Maria Karvonen.
Hakemukseen useampi paikkatoive
Karvonen vinkkaa, että hakemukseen kannattaa aina laittaa useampi paikkatoive.
- Hakemukseen saa laittaa neljä toivomusta, ja ne kannattaa ehdottomasti täyttää. Tietyillä alueilla, kuten keskustassa on hankalampi saada paikkaa, joten aina kannattaa laittaa vaihtoehtoja.
Perhepäivähoitoa tarjolla useilla asuinalueilla Vaasassa
Päiväkotien lisäksi Vaasassa toimii myös perhepäivähoitajia. Perhepäivähoito tapahtuu perhepäivähoitajan omassa kodissa, jossa perhepäivähoitaja hoitaa enintään neljää alle kouluikäistä lasta.
Perhepäivähoitajat ovat varhaiskasvatuksen ammattilaisia, joilla on alan koulutus.
- Suomenkielisiä perhepäivähoitajia toimii näillä alueilla: Asevelikylä, Gerby, Kotiranta, Melaniemi, Merikaarto, Pukinjärvi, Ristinummi, Suvilahti, Teeriniemi, Tervajoki, Vanha-Vaasa, Vetokangas.
- Ruotsinkielisiä perhepäivähoitajia toimii keskustan ja Gerbyn alueilla.
Perhepäivähoidon vapaista paikoista voi tiedustella varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta.
Palveluohjauksesta saa aina apua
Apua esimerkiksi juuri varhaiskasvatuspaikan hakemiseen saa varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta.
- Neuvomme perheitä hakemiseen liittyvissä asioissa ja kerromme tarjolla olevista erilaisista vaihtoehdoista. Meille voi aina soittaa tai laittaa sähköpostia, jos on mitä tahansa kysyttävää varhaiskasvatuspaikkoihin liittyen, kertoo palveluohjaaja Agneta Brännbacka.
Katso yhteystiedot ja puhelinajat täältä: www.vaasa.fi/asu-ja-ela/varhaiskasvatus-ja-koulut/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-palveluohjaus
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
palvelupäällikkö Maria Karvonen, puh. 050 325 4821, maria.karvonen@edu.vaasa.fi
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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