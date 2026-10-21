Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2027 talousarvio toteuttaa palvelujen uudistamisen strategiaa

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue panostaa asukkaiden palvelujen ja toimintansa uudistamiseen vuosina 2027–2029. Strategiset muutoslupaukset toteutetaan joko määräaikaisina kehittämispanostuksina tai toimenpiteinä, jotka tuottavat hyötyjä asukkaille ja säästöjä pidemmällä aikavälillä. Hyvinvointialueella varaudutaan myös vastaamaan palvelutarpeen kasvuun.

– Vuoden 2027 talousarvioesityksen tahtotila ja tavoitteemme on tarjota asukkaille vaikuttavat, sujuvat ja luottamusta vahvistavat palvelut. Uudistamme palveluja määrätietoisesti ja rakennamme tulevaisuutta osaavien ammattilaistemme yhteistyöllä, jotta voimme edistää länsiuusimaalaisten hyvää elämää myös jatkossa, sanoo hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta.

Vuonna 2027 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen perustoiminnan nettomenot ovat 2 007 miljoonaa euroa eli 3,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2026. Perusrahoitus on 1 986 miljoonaa euroa vuonna 2027 eli vain 2,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2026, joka johtuu rahoituslain muutoksista. Samanaikaisesti työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset ovat noin 3,7 prosenttia ja arvioitu palvelutarpeen kasvu vuodelle 2027 noin 1,8 prosenttia. Vuoden 2027 talousarvio sisältää 21,8 miljoonaa euroa sopeutuksia.

– Hyvinvointialueemme kasvaa 5 000 asukkaalla vuosittain. Joka viides alueen asukas on alle 18-vuotias, samaan aikaan yli 85-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2045 mennessä. Palvelutarve siis kasvaa maan kärkivauhtia, mutta asukaskohtaisen rahoituksen kasvukäyrällä olemme Suomessa hyvinvointialueista valitettavasti häntäpäässä rahoituslain leikkausten vuoksi, toteaa hyvinvointialuejohtaja Svahn Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tulevaisuuden toimintaympäristöstä.

Asukaskohtainen rahoitus Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella oli jo ennen rahoituslain uudistusta maan alhaisin. Palvelutarve alueella kasvaa vuosittain keskimäärin 1,7 prosenttia vuosina 2025–2030.

Valtion yleiskatteellisen rahoituksen ennustettavuus on heikentynyt. Rahoituslain muutosten myötä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen perusrahoitus laskee vuonna 2027 noin 21 miljoonaa euroa ja vuoteen 2029 mennessä yhteensä noin 66 miljoonaa euroa. Rahoitus laskee eniten koko Suomessa vuodesta 2027 alkaen.

Miten hyvinvointialueen talousarvioesitys näkyy asukkaillemme​

​Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaalle tämä näkyy näin:

Vuoden 2027 loppuun mennessä jo yli 30 prosentilla länsiuusimaalaisella on omalääkäri. Kaikilla asukkailla on vuoden 2029 loppuun mennessä omalääkäri.

Terveysasemapalvelujen saatavuutta parannetaan niin, että vähintään 90 prosenttia lääkärikäynneistä toteutuu kahden viikon sisällä.

Saat yhteyden digitaalisen palvelun Lunnan kautta terveysaseman palveluihin saman päivän aikana vuoden jokaisena päivänä kello 8–20.

Pääset kiireettömään hammashoitoon kolmen kuukauden sisällä. Tarjoamme mahdollisuuden päästä nopeammin hammashoitoon palvelusetelillä, jos se soveltuu hoitoosi.

Kun lapsen tai nuoren hyvinvoinnista herää huoli, hän pääsee tapaamaan kuraattoria tai psykologia koulussa seitsemän koulupäivän kuluessa.

Jos tarvitset apua mielenterveyteen tai päihteidenkäyttöön liittyvissä huolissa, saat yhteyden ammattilaiseen saman arkipäivän aikana.

Voit soittaa maksutta sosiaalipalvelujen neuvontaan, sosiaaliseen luototukseen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen neuvontaan sekä sosiaali- ja kriisipäivystykseen.

Hätätilanteessa ensihoitajat saapuvat paikalle keskimäärin kahdeksassa minuutissa ja pelastajat seitsemässä minuutissa.

Asumispalvelujen asiakkaana sinulle tarjotaan yhteisöllistä toimintaa päivittäin.

Jos tarvitset kuljetuspalvelua, voit vammaispalvelujen asiakkaana valita joko hyvinvointialueen kuljetuspalvelun tai järjestää matkasi itse matkabudjetilla.

Kotihoidossa saat turva-auttamispalvelusta apua yllättävissä tilanteissa ympäri vuorokauden. Jos tarvitset apua kotiisi, saavumme paikalle 60 minuutin kuluessa.

Talousarvion käsittelyn eteneminen

Seuraavaksi hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitys etenee aluehallitukseen. Aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan käsittelyn jälkeen aluevaltuuston on määrä päättää hyvinvointialueen talousarviosta vuoden viimeisessä kokouksessaan 8.12.2026.