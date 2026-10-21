Keski-Suomen hyvinvointialue vahvistaa ikääntyneiden yhteisöllistä asumista uudella hankinnalla
21.10.2026 15:19:03 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue uudistaa ikääntyneiden asumispalveluja lisäämällä yhteisöllistä asumista. Yhteisöllisen asumisen paikkamäärää on tarkoitus nostaa vajaasta 300:sta noin 500 paikkaan vuoden 2027 aikana. Hyvinvointialue on tehnyt hankintapäätöksen ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen palvelujen tuottajista.
Hankinta on merkittävä lisä hyvinvointialueen oman tuotannon rinnalle. Sen myötä ikääntyneiden asiakkaiden palvelurakenteessa voidaan vastata asiakkaiden tarpeisiin entistä monipuolisemmilla asumisen ratkaisuilla.
Asetettuun määräaikaan 5.10.2026 mennessä jätettiin 14 tarjousta. Tarjoukset saatiin seuraavilta palveluntuottajilta: Attendo Oy, Attendo Palvelukoti Auringonrusko, Attendo Telkänhoiva Oy, Aurora Care Oy, Esperi Care Oy, Joutsan Palvelukotiyhdistys ry, Keuruun Vanhaintukisäätiö sr, Kinnulan vanhusten Tuki ry, Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, NONNA Group Oy, Norlandia Care Jyväskylä Oy, Rinnekodit Oy, Sydän-Suomen Hyvinvointipalvelut Oy ja Viitahoiva Oy.
Kaikki tarjoajat täyttivät hankintayksikön tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset ja saadut tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaiset ja asetetut kelpoisuusehdot täyttyvät.
– Sopimuksissa on käytössä hinnoittelumalli, joka perustuu joustaviin asiakaspaikkoihin. Mallissa voimme käyttää asiakaspaikkoja tarpeemme mukaan ilman vähimmäisostovelvoitetta. Hyvinvointialue ei siis sitoudu ostamaan tiettyä paikkamäärää, kuvaa ikääntyneiden koti- ja asumispalveluiden palvelujohtaja Maarit Raappana.
Sopimukset voivat alkaa aikaisintaan 1.1.2027.
– Tuotamme yhteisöllistä asumista omana palveluna sekä jatkossa vahvemmin ostopalveluna. Aikaisemmin myönnetyt palvelusetelit yhteisölliseen asumiseen päättyvät. Ennen päättymistä olemme yhteydessä asiakkaisiin, arvioimme asiakkaan palvelutarpeen ja suunnittelemme jatkon yhdessä asiakkaan kanssa. Kaikkia asiakkaita kuullaan, kertoo Raappana.
Yhteisöllinen asuminen on Keski-Suomen hyvinvointialueen järjestämää asumista turvallisessa yksikössä, jossa asiakkaalla on oma asunto ja mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen ja yhteisölliseen toimintaan. Palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät selviydy kotona kotiin vietävien palvelujen turvin mutta eivät tarvitse ympärivuorokautista hoivaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maarit RaappanapalvelujohtajaKeski-Suomen hyvinvointialue
ikääntyneiden koti- ja asumispalvelut
Marika NosoVastuualuejohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:050 466 1651marika.noso@hyvaks.fi
Lasse LeppäVt. hyvinvointialuejohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Viestinnän yhteissähköpostiviestinta@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Rokotus suojaa tehokkaasti lasta influenssalta ja sen jälkitaudeilta – Neuvolan ensimmäinen rokotuspäivä on lauantaina 24.10.21.10.2026 14:21:07 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen ensimmäinen maksuton joukkorokotuspäivä raskaana oleville ja alle 7-vuotiaille järjestetään ensi lauantaina 24.10. Palokan neuvolassa. Rokottamalla lapset influenssaa vastaan voidaan estää lapsen sairastuminen influenssaan ja jälkitauteihin sekä samalla suojata lapsen lähipiiriä.
Kerrostalopalossa savuiseen rappukäytävään ei saa mennä21.10.2026 12:08:44 EEST | Tiedote
Jos kerrostalon rappukäytävästä leviää asuntoon savun hajua, oikea toimintatapa on jäädä asuntoon ja soittaa hätänumeroon 112. Keski-Suomen hyvinvointialue muistuttaa, että savuun ei pidä koskaan poistua, jollei itse ole välittömässä vaarassa eli esimerkiksi palavassa huoneistossa.
Keski-Suomen pelastuslaitos mediatiedote21.10.2026 07:06:34 EEST | Tiedote
Mediatiedote (Keski-Suomen pelastuslaitoksen tiedote tehtävistä 20.10.2026 kello 19.00-21.10.2026 kello 07.00)
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote20.10.2026 23:10:18 EEST | Tiedote
**Tiedote:** Keski-Suomen pelastuslaitos sai 20.10.2024 kello 22.41 hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Jyväskylän Elementtietä. Paikalle saapuneet yksiköt totesivat, että havaitut savu ja ääni johtuivat tehtaan normaalista toiminnasta, ei tulipalosta. Vaaraa ei ollut.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote20.10.2026 22:34:24 EEST | Tiedote
**Ehdotus tiedotteen 50 sanan tiivistelmäksi:** Jyväskylän Hämeenkadulla syttyi keskisuuri rakennuspalo kerrostalon 1. kerroksessa 20.10.2026. Savu levisi laajalti porraskäytävään ja asuntoihin. Pelastuslaitos sammutti palon ja pelasti yhden henkilön parvekkeelta. Ensihoito tarkasti 16 henkilöä, neljä sairaalaan. Yksi aikuinen mies löytyi kuolleena. Osa asukkaista tarvitsi hätämajoitusta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme