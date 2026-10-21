Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue vahvistaa ikääntyneiden yhteisöllistä asumista uudella hankinnalla

21.10.2026 15:19:03 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Keski-Suomen hyvinvointialue uudistaa ikääntyneiden asumispalveluja lisäämällä yhteisöllistä asumista. Yhteisöllisen asumisen paikkamäärää on tarkoitus nostaa vajaasta 300:sta noin 500 paikkaan vuoden 2027 aikana. Hyvinvointialue on tehnyt hankintapäätöksen ikääntyneiden yhteisöllisen asumisen palvelujen tuottajista.

Henkilö virkkaa lankaa virkkuukoukulla, taustalla näkyy toinen henkilö ja puujalusta.
Yhteisöllinen asuminen on Keski-Suomen hyvinvointialueen järjestämää asumista turvallisessa yksikössä, jossa asiakkaalla on oma asunto ja mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen ja yhteisölliseen toimintaan.

Hankinta on merkittävä lisä hyvinvointialueen oman tuotannon rinnalle. Sen myötä ikääntyneiden asiakkaiden palvelurakenteessa voidaan vastata asiakkaiden tarpeisiin entistä monipuolisemmilla asumisen ratkaisuilla.

Asetettuun määräaikaan 5.10.2026 mennessä jätettiin 14 tarjousta. Tarjoukset saatiin seuraavilta palveluntuottajilta: Attendo Oy, Attendo Palvelukoti Auringonrusko, Attendo Telkänhoiva Oy, Aurora Care Oy, Esperi Care Oy, Joutsan Palvelukotiyhdistys ry, Keuruun Vanhaintukisäätiö sr, Kinnulan vanhusten Tuki ry, Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, NONNA Group Oy, Norlandia Care Jyväskylä Oy, Rinnekodit Oy, Sydän-Suomen Hyvinvointipalvelut Oy ja Viitahoiva Oy.

Kaikki tarjoajat täyttivät hankintayksikön tarjoajille asetetut soveltuvuusvaatimukset ja saadut tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaiset ja asetetut kelpoisuusehdot täyttyvät.

– Sopimuksissa on käytössä hinnoittelumalli, joka perustuu joustaviin asiakaspaikkoihin. Mallissa voimme käyttää asiakaspaikkoja tarpeemme mukaan ilman vähimmäisostovelvoitetta. Hyvinvointialue ei siis sitoudu ostamaan tiettyä paikkamäärää, kuvaa ikääntyneiden koti- ja asumispalveluiden palvelujohtaja Maarit Raappana.

Sopimukset voivat alkaa aikaisintaan 1.1.2027.

– Tuotamme yhteisöllistä asumista omana palveluna sekä jatkossa vahvemmin ostopalveluna. Aikaisemmin myönnetyt palvelusetelit yhteisölliseen asumiseen päättyvät. Ennen päättymistä olemme yhteydessä asiakkaisiin, arvioimme asiakkaan palvelutarpeen ja suunnittelemme jatkon yhdessä asiakkaan kanssa. Kaikkia asiakkaita kuullaan, kertoo Raappana.

Yhteisöllinen asuminen on Keski-Suomen hyvinvointialueen järjestämää asumista turvallisessa yksikössä, jossa asiakkaalla on oma asunto ja mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen ja yhteisölliseen toimintaan. Palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät selviydy kotona kotiin vietävien palvelujen turvin mutta eivät tarvitse ympärivuorokautista hoivaa.

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Yhteyshenkilöt

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.   
    
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.  

Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.    

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.   

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.  

Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi. 
 
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue  
 
#hyvaks #hyväarkikaikille 

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