Parainen haluaa vahvistaa rooliaan Turun seudun elinkeinoelämän kehittämisessä

Parainen on osa Turun seudun yhteistä työmarkkina- ja talousaluetta, jossa yritysten toiminta, investoinnit, työvoiman liikkuvuus ja työssäkäynti ylittävät kuntarajat. Kaupungin uuden strategian mukaan Parainen tavoittelee kasvua tulevina vuosina, minkä vuoksi aktiivinen osallistuminen alueelliseen yhteistyöhön on entistä tärkeämpää.

Business Turku toimii Turun seudun yhteisenä elinkeinoyhtiönä. Sen tehtävänä on edistää yritysten kasvua, kansainvälistymistä, investointeja, sijoittumista sekä uusien kasvualojen kehittämistä koko alueella.

Osakkuuden myötä Parainen olisi mukana yhtiön omistajaohjauksessa yhdessä Turun, Kaarinan, Raision, Liedon, Paimion, Maskun, Mynämäen ja Ruskon kanssa. Samalla kaupungille avautuisi entistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa alueellisen elinkeinopolitiikan linjauksiin sekä niihin kehittämistoimiin, joilla vahvistetaan koko Turun seudun kilpailukykyä, kasvua ja investointien houkuttelevuutta.

– Parainen ei halua vain hyötyä Turun seudun kasvusta, vaan myös olla mukana luomassa sitä. Siksi on tärkeää, että olemme mukana valmisteltaessa alueen elinkeinopolitiikkaa, kehittämishankkeita ja investointeja. Näin voimme entistä paremmin tuoda esiin saaristokaupungin vahvuudet osana koko seudun kehitystä, sanoo vs. elinkeinojohtaja Peter Lindgren.

Paraisten vahvuuksia ovat muun muassa teollisuus, merellinen elinkeinotoiminta, matkailu, saaristo sekä monipuolinen yrittäjyys. Kaupungin kehitys on kuitenkin tiiviisti sidoksissa koko Turun seudun kasvuun, osaavan työvoiman saatavuuteen, investointikykyyn ja kansainväliseen vetovoimaan.

Business Turku tarjoaa yrityksille palveluja muun muassa kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen, rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseen sekä investointien edistämiseen. Yhtiöllä on yli 30 asiantuntijaa.

Osakkuuden taustalla on vuonna 2026 voimaan tullut hankintalain muutos, jonka mukaan kuntien tulee omistaa vähintään 10 prosenttia yhtiöstä voidakseen käyttää sitä sidosyksikkönä. Tämän vuoksi nykyinen yhteistyömalli muuttuu, ja Paraisista tulisi Business Turun suora omistaja 10 prosentin osuudella. Turun kaupunki luovuttaisi tarvittavat osakkeet Paraisille ilman hankintakustannuksia.

Kaupungin arvion mukaan osakkuus vahvistaa Paraisten strategisia tavoitteita vahvistamalla kaupungin elinvoimaa, yritysten kasvumahdollisuuksia ja investointien houkuttelevuutta sekä syventämällä yhteistyötä osana kehittyvää Turun seutua.