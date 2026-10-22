Vaasan kaupunki - Vasa stad

Opiskelijoiden etuviikko täynnä kulttuuria, liikuntaa ja elämyksiä Vaasassa

22.10.2026 09:50:20 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Vaasan kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluihin voi tutustua jälleen matalalla kynnyksellä opiskelijoiden etuviikolla 9.–15.11.2026. Jo viidettä kertaa järjestettävä Vaasa <3 opiskelijat -kampanja tarjoaa korkeakouluopiskelijoille maksuttomia ja edullisia mahdollisuuksia nauttia kaupungin kulttuuri- ja liikuntatarjonnasta.

Kuva: Vaasan kaupunki / Christoffer Björklund
Kuva: Vaasan kaupunki / Christoffer Björklund

Vaasa on vahva opiskelijakaupunki, jossa joka viides vastaantulija on korkeakouluopiskelija. Opiskelijoiden etuviikko on osa kaupungin työtä opiskelijaystävällisen ja vetovoimaisen Vaasan rakentamiseksi. Opiskelijat voivat etuviikolla hyödyntää maksuttomia tai edullisia kulttuurietuja. 

Teatteria opiskelijabudjetilla 

Etuviikon ohjelmassa teattereissa ovat: 

  • Näytelmä joka menee pieleen -farssi ke 11.11. ja to 12.11. klo 13, Vaasan kaupunginteatteri 
  • Kulmasta kuuluu -haastattelutilaisuus to 12.11. klo 18 (maksuton, ennakkoilmoittautuminen), Vaasan kaupunginteatteri 
  • Tinakenkätyttö-musikaali la 14.11. klo 13 ja 18, Vaasan kaupunginteatteri 
  • Snöfall -joulutarina la 14.11. klo 18, Wasa Teater 

Vaasan kaupunginteatterin Happy Hour -liput maksavat opiskelijoille vain 10 euroa tuntia ennen esityksen alkua. Etu on voimassa koko näytöskauden teatterin omiin tuotantoihin opiskelijakorttia näyttämällä. Jos haluaa varata lipun esitykseen, on opiskelijahinta 25 euroa.  

Wasa Teater tarjoaa puolestaan 26-vuotiaille ja sitä nuoremmille vuosipassin 26 eurolla. Kertamaksulla pääsee katsomaan teatterin omia esityksiä rajattomasti vuoden ajan ostopäivästä lähtien. Opiskelijahinta yksittäiseen esitykseen on 20 euroa. Molemmat teatterit tarjoavat myös tekstityksen esityksiinsä.  

Kahdella eurolla konserttiin 

Vaasan kaupunginorkesterin jatkuva etu opiskelijoille on kaksi euroa maksava konserttilippu. Kaupunginorkesterin etuviikon konsertti järjestetään perjantaina 13.11. klo 18–19 osana Vaasan kirjallisuusfestivaali LittFestiä. Lavalle nousevat työelämäprofessori Helena Åhman, suomalaisen rockin legenda Tommi Läntinen sekä Vaasan kaupunginorkesteri. Ajatuksia herättävässä kokonaisuudessa Tunnerohkeus & Via Dolorosa yhdistyvät kirjallisuus, musiikki ja keskustelu tunteiden kohtaamisesta sekä rohkeasta vuorovaikutuksesta.  

LittFest tuo kirjallisuuden huippunimet Vaasaan 

Opiskelijoiden etuviikon kanssa samaan aikaan järjestetään kirjallisuusfestivaali Vaasa LittFest 12.–14.11. Festivaalille saapuvat muun muassa Monika Fagerholm, Kjell Westö, Kirsti Manninen (Enni Mustonen), Axel Åhman, Emmi Itäranta, Jessikka Aro ja Tuomas Enbuske.  

Suurin osa tapahtuman esiintymisistä on maksuttomia. Perjantai-iltana 13.11. klo 19–20 Pääkirjaston Draama-salissa keskustellaan mm. suomalaisen metallimusiikin historiasta, merkityksestä ja ilmiöistä ohjelmassa Raskas Suomi. Festivaalitunnelma jatkuu klo 21 hevikaraokessa ravintola Pataässässä, jossa osallistujat pääsevät tulkitsemaan raskaan musiikin klassikoita.

Katso Littfestin koko ohjelma: https://www.vaasa.fi/koe-ja-nae/kulttuuria-vaasassa-ja-seudulla/vaasa-littfest-vasa/ 

Maksutonta liikuntaa koko viikon ajan 

Liikuntapalvelut tarjoaa opiskelijoille vapaan pääsyn kaupungin uimahalliin, uimahallin kuntosalille sekä ryhmäliikuntatunneille koko etuviikon ajan. 

Uimaan, kuntosalille ja ryhmäliikuntaan pääsee opiskelijakorttia näyttämällä ilman pääsymaksua. Suosituimmille tunneille kannattaa varautua ennakkoilmoittautumisella.

Katso ryhmäliikunnan aikataulut: https://www.vaasa.fi/asu-ja-ela/vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/aikuisten-liikunta/ryhmaliikuntatunnit/

Museoihin ilmaiseksi opiskelijakortilla 

Vaasan museot tarjoaa etuviikon aikana opiskelijoille maksuttoman sisäänpääsyn kaikkiin näyttelyihin opiskelijakorttia näyttämällä.  

Kuntsin modernin taiteen museossa on esillä suomalaisen valokuvataiteen merkittäviin nimiin kuuluvan Marja Pirilän näyttely Camera Obscura. Tikanojan taidekodin näyttely mÅland – Önningebyn taiteilijasiirtokunta esittelee Suomen ensimmäisen taiteilijasiirtokunnan keskeisiä taiteilijoita, erityisesti naispuolisia tekijöitä. Näyttelyt ovat avoinna keskiviikosta lauantaihin klo 10–17.  

Pohjanmaan museossa keskiviikosta sunnuntaihin klo 10–17 nähtävä Fortuna – pelit kulttuurihistoriasta nykytaiteeseen tarkastelee pelaamista ja pelikulttuuria eri aikakausina ja näkökulmista.

Tutustu näyttelyihin: https://www.vaasa.fi/koe-ja-nae/kulttuuria-vaasassa-ja-seudulla/vaasan-museot/ 

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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

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