Lohjan kaupunki

Vähävaraisten ja yksinäisten jouluruokailu järjestetään 20.11.2026

27.10.2026 16:29:41 EET | Lohjan kaupunki | Tiedote

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Lohjan kaupunki järjestää toista kertaa vähävaraisten ja yksinäisten jouluruokailun perjantaina 20.11.2026 Lohjan Yhteislyseon lukiolla klo 16.30-18.00. Ruokailuun mahtuu 200 ensimmäistä ilmoittautunutta.

Jouluruokailu oli yksi vuoden 2026 osallistuvan budjetoinnin äänestyksen voittajista. Ruokailu järjestetään ennen kaupungin perinteistä joulunavausta.

Ilmoittaudu mukaan 11.11.2026 mennessä: link.webropolsurveys.com/S/AFF9F8F23D705191. Voit ilmoittautua myös Lohjan kaupungintalon asiakaspalvelukeskuksessa, Karstuntie 4 (avoinna ma-ke 8–16, to 8–15 ja pe 8–14), tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen viestinta@lohja.fi ja kertomalla montako osallistujaa on tulossa.

Avainsanat

lohjalohjan kaupunkijoulu

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