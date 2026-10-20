Vähävaraisten ja yksinäisten jouluruokailu järjestetään 20.11.2026

Mäntynummen sivistyspalveluiden palveluverkon tilaisuudet loka-marraskuussa 2026 20.10.2026 10:30:43 EEST | Tiedote

Mäntynummen asukasilta 21.10.2026 Asukastilaisuudessa pääset tutustumaan suunnitelmiin, esittämään ajatuksiasi ja vaikuttamaan oman alueesi tulevaisuuteen. Tervetuloa mukaan keskustelemaan ja osallistumaan! Mäntynummen asukastilaisuus järjestetään Perttilän koululla (Hakulintie 30) keskiviikkona 21.10.2026 klo 18.00–20.00. Asukasalueiden osallistamiskierrokselle on avattu Howspace-yhteistyöalusta, jonne muutosesityksiä voi kommentoida ennen asukasiltaa. Linkki Mäntynummen sivulle: https://palveluverkko-2026.in.howspace.com/mantynummi-taustatiedot ja https://palveluverkko-2026.in.howspace.com/mantynummen-muutokset-kommentoitavaksi. Muutoehdotuksia voi kommentoida myös vastaamalla Webropol-kyselyyn: https://link.webropol.com/s/asukaskysely-mantynummi. Vaihtoehtoisesti kommentit voi välittää halutessaan sähköpostitse palveluverkko@lohja.fi. Alueiden asukkaita osallistetaan ja kuullaan laajasti koko valmisteluprosessin ajan ennen lopullisen esityksen viemistä päätöksentekoon. Valmistelussa