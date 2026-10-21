Uudenmaan RKP: Vantaan ruotsinkielisen hallinnon purkaminen on katastrofaalinen päätös

"Tämä on kohtalokas päätös Vantaan ruotsinkielisille asukkaille. Miten SDP ja vihreät voivat yksimielisesti asettua tällaisen päätöksen taakse ja samalla väittää puolustavansa Suomen kaksikielisyyttä? Tiedämme kokemuksesta, miten yleensä käy, kun ruotsinkieliset palvelut huomioidaan vain pienenä osana suurempaa kokonaisuutta: ruotsin kieli unohtuu. Ruotsinkielinen sivistystoimi tarvitsee omaa suunnittelua ja omat rakenteensa”, sanoo Uudenmaan RKP:n puheenjohtaja Karin Cederlöf.

”Päätös herättää huolta Vantaan ruotsinkielisen koulutuspolun tulevaisuudesta. Ruotsinkielisen koulunkäynnin ei pidä olla vain halpa käännös suomenkielisestä koulusta, jossa vähemmistökieli vähitellen jää taka-alalle. Nyt on varmistettava, että ruotsinkielistä toimintaa johdetaan jatkossakin määrätietoisesti ja asiantuntevasti”, kommentoi piirihallituksen jäsen Alex Björkell.

Kaupunginhallitus teki päätöksen yksimielisesti. RKP:llä ei ole kaupunginhallituksessa varsinaista jäsentä. RKP:n valtuustoryhmä on tehnyt kovasti töitä esityksen pysäyttämiseksi, mutta muut puolueet ovat päättäneet edetä suunnitelman mukaisesti. Uudenmaan RKP arvostelee erityisen voimakkaasti SDP:tä ja Vihreitä, jotka molemmat korostavat julkisissa kannanotoissaan kaksikielisyyden merkitystä mutta tukevat silti päätöstä ruotsinkielisen palvelualueen lakkauttamisesta.

”SDP väittää puolustavansa ruotsinkielisiä palveluita, mutta missä on puolueen uskottavuus, kun se hyväksyy ruotsinkielisen hallinnon purkamisen Vantaalla? Kaksikielisyyden puolesta puhuminen ei riitä, jos sitä ei olla valmiita puolustamaan silloin, kun tehdään konkreettisia päätöksiä”, Cederlöf sanoo.

Vantaa haluaa profiloitua lapsiystävällisenä ja kaksikielisenä kaupunkina. Silloin kaupungin on myös oltava valmis puolustamaan kaikkien lasten oikeuksia äidinkielestä riippumatta. Tämä päätös lähettää täysin väärän viestin ruotsinkielisille perheille. Uudenmaan RKP Kehottaa Vantaata harkitsemaan päätöstään uudelleen ja turvaamaan ruotsinkielisille palveluille vahvan ja yhtenäisen hallinnon.