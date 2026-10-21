Uudenmaan RKP: Vantaan ruotsinkielisen hallinnon purkaminen on katastrofaalinen päätös
21.10.2026 16:00:31 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Vantaan kaupunginhallitus on näyttänyt vihreää valoa kaupungin ruotsinkielisen palvelualueen lakkauttamiselle osana kaupungin yhteistoimintaneuvotteluihin liittyviä päätöksiä. Päätös tarkoittaa, että ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja opetus siirtyvät jatkossa hyvin todennäköisesti suomenkielisen hallinnon alaisuuteen. Uudenmaan RKP pitää päätöstä vakavana takaiskuna Vantaan ruotsinkielisille palveluille ja vaatii kaupunkia harkitsemaan päätöstään välittömästi uudelleen.
"Tämä on kohtalokas päätös Vantaan ruotsinkielisille asukkaille. Miten SDP ja vihreät voivat yksimielisesti asettua tällaisen päätöksen taakse ja samalla väittää puolustavansa Suomen kaksikielisyyttä? Tiedämme kokemuksesta, miten yleensä käy, kun ruotsinkieliset palvelut huomioidaan vain pienenä osana suurempaa kokonaisuutta: ruotsin kieli unohtuu. Ruotsinkielinen sivistystoimi tarvitsee omaa suunnittelua ja omat rakenteensa”, sanoo Uudenmaan RKP:n puheenjohtaja Karin Cederlöf.
”Päätös herättää huolta Vantaan ruotsinkielisen koulutuspolun tulevaisuudesta. Ruotsinkielisen koulunkäynnin ei pidä olla vain halpa käännös suomenkielisestä koulusta, jossa vähemmistökieli vähitellen jää taka-alalle. Nyt on varmistettava, että ruotsinkielistä toimintaa johdetaan jatkossakin määrätietoisesti ja asiantuntevasti”, kommentoi piirihallituksen jäsen Alex Björkell.
Kaupunginhallitus teki päätöksen yksimielisesti. RKP:llä ei ole kaupunginhallituksessa varsinaista jäsentä. RKP:n valtuustoryhmä on tehnyt kovasti töitä esityksen pysäyttämiseksi, mutta muut puolueet ovat päättäneet edetä suunnitelman mukaisesti. Uudenmaan RKP arvostelee erityisen voimakkaasti SDP:tä ja Vihreitä, jotka molemmat korostavat julkisissa kannanotoissaan kaksikielisyyden merkitystä mutta tukevat silti päätöstä ruotsinkielisen palvelualueen lakkauttamisesta.
”SDP väittää puolustavansa ruotsinkielisiä palveluita, mutta missä on puolueen uskottavuus, kun se hyväksyy ruotsinkielisen hallinnon purkamisen Vantaalla? Kaksikielisyyden puolesta puhuminen ei riitä, jos sitä ei olla valmiita puolustamaan silloin, kun tehdään konkreettisia päätöksiä”, Cederlöf sanoo.
Vantaa haluaa profiloitua lapsiystävällisenä ja kaksikielisenä kaupunkina. Silloin kaupungin on myös oltava valmis puolustamaan kaikkien lasten oikeuksia äidinkielestä riippumatta. Tämä päätös lähettää täysin väärän viestin ruotsinkielisille perheille. Uudenmaan RKP Kehottaa Vantaata harkitsemaan päätöstään uudelleen ja turvaamaan ruotsinkielisille palveluille vahvan ja yhtenäisen hallinnon.
Yhteyshenkilöt
Karin CederlöfSFP i Nylands kretsordförande - RKP Uudenmaan piirin puheenjohtajaPuh:050 494 9780
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Ingo: "Unga har inga orimliga önskemål för framtiden – det är bassaker som skapar framtidstro"21.10.2026 18:13:49 EEST | Pressmeddelande
Eduskunta kävi tänään keskustelua tulevaisuusselonteon toisesta osasta, joka käsittelee nuoria tulevaisuuden rakentajina. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron käytti kansanedustaja Christoffer Ingo, joka korosti koulutuksen, työllisyyden ja mielenterveyden merkitystä nuorten tulevaisuudenuskon vahvistamisessa.
Ingo: "Nuorten tulevaisuuden toiveet eivät ole kohtuuttomia – tulevaisuudenusko rakentuu elämän perusasioista"21.10.2026 18:13:49 EEST | Tiedote
Eduskunta kävi tänään keskustelua tulevaisuusselonteon toisesta osasta, joka käsittelee nuoria tulevaisuuden rakentajina. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron käytti kansanedustaja Christoffer Ingo, joka korosti koulutuksen, työllisyyden ja mielenterveyden merkitystä nuorten tulevaisuudenuskon vahvistamisessa.
Adlercreutz rasar mot Vandas beslut: Den svenska utbildningen kan inte lämnas vind för våg21.10.2026 16:46:37 EEST | Pressmeddelande
Förvaltningen av utbildningen på svenska handlar inte bara om organisationsstrukturer, utan också om förutsättningarna att garantera fungerande service på svenska. Stadsstyrelsen i Vanda beslöt ändå att påbörja nedmonteringen av en fungerande service genom att avskaffa den svenska förvaltningen. Svenska folkpartiets ordförande, undervisningsminister Anders Adlercreutz, är starkt kritisk till beslutet att försvaga den svenska servicens förutsättningar.
Bergqvist: Våld mot kvinnor kräver kraftfulla åtgärder21.10.2026 13:50:23 EEST | Pressmeddelande
Våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett av Finlands största jämställdhets- och människorättsproblem. Riksdagsledamot, SFP:s vice ordförande, Sandra Bergqvist kräver fler konkreta åtgärder för att förebygga våld, skydda offer och säkerställa att rättsstaten reagerar snabbt och effektivt.
Bergqvist: Naisiin kohdistuva väkivalta vaatii määrätietoisia toimia21.10.2026 13:50:23 EEST | Tiedote
Naisiin kohdistuva väkivalta ja lähisuhdeväkivalta ovat Suomen vakavimpia tasa-arvo- ja ihmisoikeusongelmia. Kansanedustaja, RKP:n varapuheenjohtaja, Sandra Bergqvist vaatii lisää konkreettisia toimia väkivallan ennaltaehkäisemiseksi, uhrien suojelemiseksi sekä sen varmistamiseksi, että oikeusvaltio reagoi nopeasti ja tehokkaasti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme