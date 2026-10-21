Kokoomuksen Autto: Pienestä matkailijamaksusta valmisteltiinkin raskas vero majoitusliikkeille
21.10.2026 16:14:50 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps) kertoi tiistaina, ettei matkailijavero etene tällä hallituskaudella. Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autton mukaan alun perin tarkoitus oli, että matkailukunnat voisivat periä muutaman euron maksun majoitusvuorokaudelta tukemaan matkailun kestävää kasvua. Valtiovarainministeriössä valmisteltiin kuitenkin prosenttiperusteinen, Verohallinnon hallinnoima vero, joka olisi Autton mukaan heikentänyt matkailun kasvuedellytyksiä.
– Kun hallitus sopi matkailijaveron valmistelun aloittamisesta, ajatuksena oli mahdollistaa pieni maksu, jota muuallakin Euroopassa kerätään. Lopputulos oli käytännössä päinvastainen. Pöytään tuotu esitys olisi pahimmillaan luonut merkittävän uuden verorasituksen majoitusliikkeille, sanoo kokoomuksen kansanedustaja Heikki Autto.
Autton mukaan alkuperäinen ajatus oli tehdä matkailijamaksusta ensin alueellinen kokeilu, jossa kokeilun kohteena olevalla alueella kunnat olisivat itse voineet päättää maksun mahdollisesta käyttöönotosta ja suuruudesta.
– Muualla Euroopassa maksu kerätään pääsääntöisesti euromääräisenä ilman raskasta byrokratiaa. Matkailijavero kääntyi valmistelussa päälaelleen. Emme ymmärrettävästi voineet hyväksyä valtiovarainministerin esitystä, Autto sanoo.
Ministeriön malli ei Autton mukaan olisi myöskään kohdellut majoitusmuotoja tasapuolisesti. Lyhytvuokraajilla, kuten Airbnb-majoittajilla, ei vielä ole Suomessa rekisteröintivelvollisuutta kuten hotelleilla ja muilla perinteisillä majoitusyrityksillä. Vero olisi siksi käytännössä kohdistunut rekisteröityihin yrityksiin. Esimerkiksi Rovaniemellä lyhytvuokrauksen osuus ylittää puolet matkailijoiden yöpymisistä.
– Esimerkiksi Rovaniemi olisi saanut puolestatoista miljoonasta yöpymisestä kolmen euron maksulla vuosittain vajaat viisi miljoonaa euroa kaupungin viihtyvyyden parantamiseen ja matkailun tuomien tarpeiden kattamiseen. Sen sijaan valmisteltiin vero, joka olisi rasittanut juuri niitä yrityksiä, jotka maksavat jo merkittävästi veroja ja joiden toivotaan investoivan jatkossakin matkailun kestävään kasvuun, Autto sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Heikki AuttoKansanedustaja
Lapin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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