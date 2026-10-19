Kaupunginvaltuuston kyselytunnilla keskusteltiin työllisyystilanteesta, hoitoon pääsystä ja päihdestrategiasta
21.10.2026 20:35:08 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontui keskiviikkona 21. lokakuuta. Kokouksen alussa pidettiin kyselytunti.
Kyselytunnilla käsiteltiin varavaltuutettu Jenni Hjeltin kysymys hoitoon pääsystä Helsingin terveysasemilla, valtuutettu Suvi Pulkkisen kysymys pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistymisen edistämisestä sekä valtuutettu Elina Kauppilan kysymys päihdekuolemien ehkäisystä ja päihdestrategian toimeenpanosta.
Kysymyksiin vastasivat pormestari Daniel Sazonov ja apulaispormestari Maarit Vierunen.
Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin rakennusjärjestyksen uusimisen ja käsitteli valtuutettujen aloitteita.
Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla. Päätöstiedote löytyy myös liitteenä (pdf).
Johanna Snellman
Viestintäasiantuntija
P. 040 843 09 15
johanna.snellman@hel.fi
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