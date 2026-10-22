Ammattiliitto JHL: Pelastajien ja ensihoitajien asemaa on vahvistettava – Rahoituksen kriisi ja eläkeikä ratkaistava
22.10.2026 08:30:00 EEST | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL | Tiedote
Ammattiliitto JHL muistuttaa, että pelastustoimen ja ensihoidon palvelut muodostavat yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kivijalan. Alan tehtävämäärät ovat viime vuosina lisääntyneet jatkuvasti samalla, kun henkilöstön saatavuus on heikentynyt hälyttävästi. JHL vaatii, että seuraavan hallituksen on otettava pelastus- ja ensihoitoalan kriisi vakavasti ja turvattava palvelut koko maassa.
Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström ilmaisee kasvavan huolensa siitä, miten nykytilanne vaikuttaa henkilöstön hyvinvointiin, resurssien riittävyyteen ja rahoitustasoon eri puolilla Suomea. Alan rekrytointia ja työntekijöiden pysyvyyttä vaikeuttavat tällä hetkellä suuri eläköitymisaalto, poikkeuksellisen kuormittavat työolosuhteet sekä kiristyvä kilpailu osaavasta työvoimasta.
– Riittävä ja osaava henkilöstö on ehdoton edellytys sille, että kansalaiset saavat hätätilanteissa nopeaa ja laadukasta apua. Mikäli henkilöstöresurssit laahaavat palvelutarpeen perässä, vaarantuu sekä kansalaisten turvallisuus että palvelujen yhdenvertainen saatavuus.
Ekström vaatii, ettei pelastustoimen ja ensihoidon paikallisuus sekä alueellisuus murene nykyisessä epävakaassa turvallisuustilanteessa. Pelastustoimen keskeinen tehtävä on huolehtia varautumisesta ja väestönsuojelusta tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa.
Leikkaukset rahoitukseen on lopetettava
JHL peräänkuuluttaa pelastustoimelle ja ensihoidolle pitkäjänteistä sekä ennakoitavaa rahoitusta ja resurssointia. Nykyinen rahoitustaso ei vastaa kasvavia kustannuksia ja lisääntyviä tehtäviä. Liiton mukaan investoinnit kalustoon, nykyaikaiseen koulutukseen ja henkilöstön hyvinvointiin ovat välttämättömiä, jotta Suomen turvallisuustaso pystytään säilyttämään.
– On kriittistä, että pelastus- ja ensihoitoalan toimintaedellytykset turvataan osana kansallista turvallisuuspolitiikkaa. Päätöksenteossa on huomioitava palvelujen yhteiskunnallinen rooli ja varmistettava resurssien riittävyys tulevaisuudessakin. Rahoitusleikkausten on nyt loputtava.
Sisäministeriön avaus valtiollistamisesta otetaan seurantaan
Sisäministeriö esittää tuoreessa seuraavaa hallituskautta koskevassa virkapuheenvuorossaan, että pelastustoimen järjestämisvastuullisten alueiden määrää tulisi tarkastella ja selvittää pelastustoimen valtiollistamista. Ministeriö perustelee tätä muuttuneella turvallisuusympäristöllä sekä ohjaus- ja rahoitusjärjestelmän haasteilla.
JHL pitää avausta merkittävänä, sillä se vastaa Pelastus- ja ensihoitoalan Unioni JHL:n viime syksynä tekemää aloitetta valtiollistamisen selvittämisestä. Ekströmin mukaan nykyistä järjestämismallia on tarkasteltava avoimesti.
– Tärkeintä on taata palvelujen yhdenvertainen saatavuus koko Suomessa, riittävä rahoitus sekä toimivat työolosuhteet. Hyvinvointialueiden näkökulmasta kustannustehokas yhteistyö pelastustoimen ja ensihoidon välillä käy mahdottomaksi, mikäli pelastustoimi valtiollistetaan.
JHL edellyttää, että mahdollisessa selvityksessä arvioidaan tarkkaan vaikutukset palvelutasoon, henkilöstön asemaan, työvoiman saatavuuteen, rahoituksen vakauteen ja kansalliseen varautumiseen.
Eläkeikävaatimus vastaamaan työn raskautta
Toisena keskeisenä ratkaisuna JHL vaatii pelastajien ja ensihoitajien eläkeiän uudelleenarviointia työn todellisen kuormittavuuden mukaiseksi. Alan tehtävät vaativat poikkeuksellista fyysistä kuntoa, henkistä kanttia ja jatkuvaa paineensietokykyä, mikä tekee työssä jaksamisesta uran loppupuolella erittäin vaikeaa.
– Nykyinen eläkejärjestelmä ei toimi pelastusalalla kestävästi. Julkisuudessa esitetyt ajatukset alimman eläkeiän nostamisesta 70 vuoteen on tyrmättävä.
Pelastajat ja ensihoitajat kohtaavat työssään raskaita fyysisiä tilanteita, kuten savusukellusta ja potilaiden siirtoja vaativissa ympäristöissä, mikä edellyttää huipputason suorituskykyä. Lisäksi työ on henkisesti erittäin kuormittavaa jatkuvan valmiustilan, traumaattisten tilanteiden sekä lisääntyneen väkivallan uhan vuoksi.
Nykyinen eläkeikä lisää riskiä työuupumukseen ja ennenaikaiseen alalta poistumiseen. Seuraavan hallituksen on käynnistettävä valmistelu oikeudenmukaisesta eläkeratkaisusta, joka huomioi työn poikkeukselliset erityispiirteet.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Håkan EkströmJHL:n puheenjohtajaPuh:040 828 2865hakan.ekstrom@jhl.fi
Tietoja julkaisijasta
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 160 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.
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