Daphne Caruana Galizia - journalismipalkinto 2026 reportaasille muuttoliikesopimuksesta

Italialaisen toimittajan Giacomo Zandoninin ja alankomaalaisen Maite Vermeulenin palkittu reportaasi julkaistiin hollantilaisella De Correspondent -uutisalustalla. Reportaasi käsittelee sopimusta, jonka mukaan Italia rakennutti säilöönottolaitoksen ja turvapaikkahakemusten käsittelykeskuksen Albanian alueelle.

Tuomariston edustaja myönsi palkinnon Euroopan parlamentissa järjestetyssä seremoniassa. Riippumattomaan tuomaristoon kuuluu toimittajia kaikista EU-maista. Parlamentin Daphne Caruana Galizia -lehdistösalissa Strasbourgissa järjestettyyn tapahtumaan osallistuivat Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola ja palkinnosta vastaava varapuhemies Pina Picierno.

Puhemies Metsola sanoi: ”On kulunut yhdeksän vuotta siitä, kun Daphne Caruana Galizia murhattiin raa’asti hänen korruptionvastaisen työnsä vuoksi. Päättäväisyytemme saada tekijät oikeuden eteen on vahvempi kuin koskaan. Daphnen vaientaminen ei onnistunut, vaan hänen työllään on laajempi yleisö kuin koskaan ennen. Hänen nimeään kantava journalismipalkinto juhlistaa tätä rohkeutta ja sitoumusta totuuteen. Euroopan parlamentti tukee jatkossakin toimittajia, puolustaa lehdistönvapautta ja taistelee oikeuden puolesta. Meidän työmme jatkuu.”

Sadat toimittajat 27 EU-maasta lähettivät kilpailuun töitään 4.5.–31.7.2026 välisenä aikana. Tuomaristo hyväksyi 344 työn joukosta jatkoon kymmenen työtä, joista se valitsi voittajatyön.



Lisätietoa voittajatyöstä



Toimittajat Giacomo Zandonini ja Maite Vermeulen tutkivat 18 kuukauden ajan Italian ja Albanian välistä muuttoliikesopimusta De Correspondent -uutisalustan toimeksiannosta. Reportaasin mukaan sopimuksen tarkoituksena oli pysäyttää muuttajat heidän matkallaan Italiaan ja viedä heidät Albaniaan, joka on EU:n ulkopuolinen maa. Siellä heidän hakemuksensa hylättiin nopeutetussa turvapaikkamenettelyssä, ja heidät karkotettiin kotimaihinsa.

Jutussa kartoitetaan sopimuksen syntyä ja selvitetään, miksi useat EU-maat pitävät sitä ”innovatiivisena mallina” Euroopan muuttoliikepolitiikan tulevaisuudelle. Saadakseen kokonaiskuvan tilanteesta toimittajat esittivät yli 30 tiedonvälityksen vapauteen liittyvää pyyntöä kuudessa Euroopan maassa. Pyynnöt tehtiin myös Euroopan komissiolle, neuvostolle ja Euroopan rajavalvontavirastolle Frontexille. He seurasivat rahajälkiä ja haastattelivat Italian rakennuttamien keskusten henkilöstöä, säilöön otettuja maahanmuuttajia, asianajajia, parlamentin jäseniä, hallituksen edustajia ja paikallisia asukkaita Albaniassa.

Toimittajat korostivat, että he kohtasivat merkittäviä esteitä koko selvitystyönsä ajan. Heiltä esimerkiksi evättiin pääsy Italian johtamiin keskuksiin Albaniassa eikä heille annettu perustietoja, kuten tietoa pidätettyjen määrästä. Keskuksiin liittyvät menot hyväksyttiin kiireellisissä menettelyissä ohittaen julkiset hankintamenettelyt, ja henkilöstön oli allekirjoitettava salassapitosopimukset.

Toimittajat työskentelivät yhdessä valokuvatoimittaja Bebe Blanco Agterbergin, informaatiomuotoilija Sharon Coonen ja valokuvaaja Francesco Bellinan kanssa ja tutkivat sopimukseen liittyviä ihmisoikeusongelmia ja sen vaikutuksia eurooppalaisen oikeusvaltion perusperiaatteisiin.



Tietoa palkinnosta





Palkinto on kunnianosoitus maltalaiselle tutkivalle toimittajalle Daphne Caruana Galizialle, joka murhattiin lokakuussa 2017. Se myönnetään joka vuosi merkittävästä journalistisesta työstä, joka edistää tai puolustaa Euroopan unionin perusperiaatteita ja arvoja, kuten ihmisarvoa, vapautta, demokratiaa, tasa-arvoa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia.

Kilpailuun voivat osallistua toimittajat ja toimittajaryhmät kansallisuudesta riippumatta syväluotaavilla töillään, jotka on julkaistu tai esitetty jossakin EU:n 27 jäsenmaassa toimivassa tiedotusvälineessä.

Palkinto ja 20 000 euron palkintosumma kuvastavat Euroopan parlamentin vahvaa tukea tutkivalle journalismille ja toimittajien suojelulle eri puolilla maailmaa.



Aiemmat voittajat



2025 – Venäjän pakotteita kiertävän öljykaupan mahdollistavia piilotettuja rahoitusverkostoja käsitellyt yhteisreportaasi, jota koordinoi Follow the Money

2024 – Reportaasi ilman huoltajaa tulleiden maahanmuuttajalasten katoamisista (Lost in Europe)

2023 – Yhteisreportaasi siirtolaisveneen haaksirikosta Pylosin edustalla (Solomon, Forensis, StrgF/ARD ja The Guardian)

2022 – Clément Di Roman ja Carol Valaden dokumenttielokuva The Central African Republic under Russian Influence (ARTE/France24/Le Monde)

2021 – Pegasus-hanke, jota koordinoi Forbidden Stories -ryhmä



Kuka oli Daphne Caruana Galizia?

Daphne Caruana Galizia oli maltalainen tutkiva toimittaja, bloggaaja ja korruptiota vastustava aktivisti. Hän raportoi laajamittaisesti korruptiosta, rahanpesusta, järjestäytyneestä rikollisuudesta, kansalaisuuksien myynnistä sekä Maltan hallituksen yhteyksistä niin kutsuttuihin Panaman papereihin. Caruana Galizia joutui häirinnän ja uhkailun kohteeksi, ja hänet murhattiin 16. lokakuuta 2017 autopommi-iskussa. Vastalauseet viranomaisten tavasta hoitaa murhatutkimukset johtivat lopulta pääministeri Joseph Muscat’n eroon. Mepit arvostelivat tutkimuksen puutteita ja kehottivat joulukuussa 2019 Euroopan komissiota ryhtymään toimiin. He ovat sen jälkeen seuranneet tutkimuksen jokaista käännettä. Esimerkiksi vuonna 2023 annetussa ajankohtaisessa päätöslauselmassa he tuomitsivat sen, että syyllisten saattamisessa oikeuden eteen oli edistytty vain vähän. Tähän mennessä viisi henkilöä on vangittu murhan toteuttamisesta, mutta murhan pääsuunnittelijaa ei ole vielä tuomittu.